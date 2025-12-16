bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Янева и Рамазанов са №1 в борбата

Станка Златева награди най-добрите за 2025 г.

Янева и Рамазанов са №1 в борбата

Юлияна Янева и Магомед Рамазанов са №1 в родната борба за 2025 г. Родната федерация отличи най-добрите състезатели за изминалите 12 месеца.

Юлияна Янева бе избрана за №1 при жените. Световната вицешампионка от Загреб получи премия от 75 хиляди лева.

Подгласничка на Янева е Биляна Дудова, а трета - Андреа Нисева.

На 100 долара от олимпийски финал: Нермедин Селимов

Призът за треньор на годината заслужи Серафим Бързаков, а номер едно при мъжете стана настоящият европейски шампион в свободния стил Магомед Рамазанов. Втори при мъжете е Георги Иванов, а на трето място бяха поставени Калоян Атанасов и Андриан Вълканов.

Прави впечатление, че европейският шампион Кирил Милов, както и вторите на континента Семен Новиков и Абу-Муслим Амаев не са сред отличените.

За най-добър съдия бе отличен Иван Николов, а за най-перспективен рефер - Иво Йотов.

Станка Златева разкри всичко – бойкоти, саботажи и цената на победата! (ВИДЕО)
