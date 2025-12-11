Левски е първият четвъртфиналист за Купата

Левски е първият четвъртфиналист в турнира за Купата на България! "Сините" продължават напред, след като победиха с 3:0 гостуващия Витоша Бистрица.

Автогол и по едно попадение на националите Радослав Кирилов и Марин Петков донесоха успеха за тима на Хулио Веласкес.

Испанският треньор започна с повечето си титуляри, като една от промените бе на върха на атаката. Борислав Рупанов стартира вместо Мустафа Сангаре и беше в основата на първия гол за "сините". Нападателят засече с глава центриране на Мазир Сула и удари греда, а Румен Гьонов пробва да изчисти топката, но вместо това я изпрати в мрежата на Витоша в 11'.

Снимка: Lap.bg

Левски доминираше в остатъка от първото полувреме, но не вкара втори гол. Попадение на Кирилов бе отменено заради засада, а халфът Акрам Бурас бе неточен от удобна позиция и така двата отбора се оттеглиха на почивка при резултат 1:0.

Доминация и през втората част

Кирилов и Бурас обаче бяха в основата на второто попадение за столичния гранд, което падна в 51'. Българинът напредна по лявото крило и подаде на алжиреца до аутлинията, а той му върна топката и Кирилов се разписа за 2:0. Минути по-късно Бурас удари греда след бърза контра на Левски.

Третото попадение не закъсня и отново дойде след двойно подаване. Фабио Лима, стартирал като левия бек, отне топката в половината на Витоша и комбинира с Марин Петков, който пък пусна извеждащ пас за Гашпер Търдин. Словенецът върна на юношата на "сините" пред вратата и той бе точен в 65'.

Левски продължи да доминира и пропусна още положения, а мачът завърши при резултат 3:0.

Осминафиналната фаза продължава в петък, когато Черно море приема Арда.

Снимка: Lap.bg

