Акредитации, облекло, химн и знаме: Работи ли БОК преди Игрите в Милано?

52 дни остават до зимните олимпийски игри в Милано/Кортина, а на този фон у нас продължава неразбирателството в Българския олимпийски комитет.

На Общото събрание през март 2025 г. Весела Лечева получи повече гласове от Стефка Костадинова, но изборът бе обжалван в съда. Това доведе до множество скандали и ситуация, в която Лечева е призната от Международния олимпийски комитет, а Костадинова все още осъществява дейности, свързани с финансите.

В такава ситуация работи администрацията на Българския олимпийски комитет. И подготвя участието на родните атлети в Милано/Кортина.

Какво е ясно?

Българска делегация на Игрите ще има. До момента квоти има за 14 спортисти - 2 в ските, 8 в биатлона, 3 в ски бягането и 1 във фигурното пързаляне.

Акредитациите за тях са готови, както и екипировката, поръчана чрез обществена поръчка, подготвена от екипа на Костадинова през август, която печели единственият явил се участник. Очаква се те да пристигнат и да бъдат раздадени на спортистите в близките дни.

Снимка: Reuters

"До момента всичко, което касае делегацията, е подписано от госпожа Лечева или от мен. Не очаквам пречки, ако всеки си свърши работата. Планираме следващата седмица да раздадем екипировката. За организацията на Игрите в БОК работят двама човека - Камелия и Христина. Това е огромен обем работа, ние се стараем да помагаме. По отношение на акредитацията на делегацията, всичко е наред. По отношение на настаняването - тази работа трябва да бъде свършена от човека, който държи банковата сметка.

Още не съм видял екипировката. Не знам какво е поръчано, сумата за мен е абстрактна. Тази фирма и преди е била доставчик, не виждам конфликт. Аз съм за това да се поръчват повече екипи, за да може всеки един фен да може да си купи екип. Това е практика в другите държави. Въпросът е да дойде навреме, да е одобрена и да бъде раздадена на делегацията", каза генералният секретар на БОК Данаил Димов.

Администрацията

Негодуванието идва от администрацията, през която минава цялата оперативна работа. Това заяви Камелия Игнатова от Международния отдел на БОК.

"Аз съм една от тези, за които се казва, че не работят. Освен мен има и други хора, които също работят. Не знам дали си давате сметка, че по телевизиите се появява госпожа Лечева и твърди вече 9 месеца как никой не работи. В нито един момент от 19 март насам работата не е спирала за секунда - юли месец имахме Младежки олимпийски фестивал, за който екипът на госпожа Костадинова е изработил всичко. След олимпийските игри в Париж започнахме да работим за олимпийските игри в Милано. Дотук е свършена огромна част от работата по подготовката на делегацията за участие. Остават 20% финализиране на нещата, за да тръгне делегацията.

Снимка: Reuters

В непрекъснат контакт сме със зимните федерации и много ми е болно, когато гледам нашите изявени спортисти, които изпитват явна несигурност какво ще се случи с тях по време на олимпийските игри. Щели да ходят без знаме и без химн, щели да бъдат сиротни, никой не се интересува от тях, което е абсолютно невярно. Не съм съгласна, че на спортистите в този последен етап от подготовката трябва да се създават такива настроения и усещания и те да бъдат несигурни дали собствения им олимпийски комитет прави нещо за тях. Техните федерации - биатлон, ски и кънки, знаят какво прави БОК. Абсурдно е това, което се говори! Олимпийският комитет не е спирал да работи", заяви тя.

Игнатова апелира напрежението между Костадинова и Лечева да не се пренася върху ежедневната работа в комитета.

"Основната дейност на олимпийския комитет е участието на олимпийски игри и всякакви прояви, признати от МОК. Дали го води госпожа Костадинова или госпожа Лечева, работата си върви. Битката за поста е нещо друго, което аз лично от юни месец моля да не преминава през администрацията, защото и ние сме хора и това е пагубно, на нас също ни трябва мотивация да работим, защото работата е безкрайно много. Много е лесно да се казва "Ние договорихме", "Ние се разбрахме", но някой трябва да го изработи. В нито един момент не се каза, че някой работи"

