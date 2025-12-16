bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Христо Янев разкрива картите: вижте всички контроли и изненади

ЦСКА с 4 контроли за 2 седмици през януари

ЦСКА ще започне зимната си подготовка с първа тренировка на 5 януари. На 11 януари „червените“ заминават за двуседмичен лагер в Анталия, където ще изиграят общо четири контролни срещи.

14 януари: Корона Киелце (Полша)
17 януари: Млада Болеслав (Чех)
21 януари: ЛНЗ Черкаси (Укр)
23 януари: Нови Пазар (Сър)

Отборът на Христо Янев се връща в България на 24 януари, а последна контрола преди подновяването на първенството ще бъде на 31 януари срещу Дунав Русе.

Чакат още един нов

По-рано днес "Тема Спорт" информира, че ЦСКА опитва да уреди второ крило от Южна Америка преди трансферния прозорец да е отворил официално. Преди няколко дни "армейците" представиха колумбиеца Алехандро Пиедраита, който за последно носи фланелката на елитния аржентински Химнасия Ла Плата.

В момента клубът е в заключителни преговори с още един флангови футболист от Южна Америка, които се очаква да бъдат финализирани успешно съвсем скоро. Целта пред "червените" е по-голямата част от зимната селекция да бъде завършена още преди заминаването за лагера в Турция.

