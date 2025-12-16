Спортистите ни отиват на Игрите в Кортина/Милано с български флаг! (ВИДЕО)

Българските спортисти ще могат да използват родния трибагреник и евентуално да слушат българския химн на олимпийските игри в Милано/Кортина.

В това е уверен Белчо Горанов - генерален секретар на Българския олимпийски комитет по време на управлението на Стефка Костадинова.

Опасението, че страната ни ще се състезава под неутрален флаг, дойде заради скандалите след Общото събрание през март 2025, на което Весела Лечева получи повече гласове за президент от Стефка Костадинова. Този избор беше обжалван. От Международния комитет признаха Лечева за легитимен председател, но заради обжалванията, Стефка Костадинова и екипът ѝ все още оперират с финансите на БОК.

Знаме

"Не може България да остане без флаг на олимпийските игри. Сигурен съм в това, абсолютно. Последният изпълком на Международния олимпийски комитет беше на 9-10 декември. Такова наказание не е наложено", категоричен е Белчо Горанов.

Генералният секретар на БОК при Весела Лечева - Данаил Димов, обаче алармира по-рано днес, че опасност България да бъде наказана заради продължаващите противоречия, все още съществува.

Екипировката

В тази ситуация, екипът на Костадинова бе отговорен за избора на официална екипировка на българските спортисти за Кортина/Милано.

Обществената поръчка бе пусната през август и спечелена от единствената явила се фирма.

"Фирмата е доказана на българския пазар. Заплаща се само екипировката, която е за делегацията. Останалата част се поема от Българския олимпийски комитет. Ако делегацията като цяло - спортисти, треньори, длъжностни лица, е 50 човека, се плаща за 50 човека. Не ми се струват скъпи, защото имаме прекрасни спортисти, които работят с тази фирма от федерацията по ски.

Дрехите трябва да отговарят на определени условия и трябва да са единствено и само произведени за тази делегация. Тъй като делегациите ни не са много, фирмите-производителки отказват. Обикновено големите фирми искат 500-1000 броя. Законът е спазен", обясни Горанов.

Той заяви, че заедно със Стефка Костадинова не са подавали заявки за присъствие на олимпийските игри в Милано/Кортина.

