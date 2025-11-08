СЛЕДЕТЕ С НАС: Левски - ЦСКА 0:1

86' - Рупанов вместо капитана Марин Петков

81' - Илиан Илиев-младши заменя Петко Панайотов

80' - Алдаир на мястото на Костадинов, Асен Митков е заменен от Сула

76' - ГОЛ за ЦСКА! "Червените" повеждат след мощен удар на Ето'о

62' - Жълт картон и за Кристиян Димитров за нарушение срещу Мартино

57' - Съдията Гидженов размаха жълтите картони. Такива получиха Лапеня, Мартино, Марин Петков и Георги Костадинов

54' - Меле между футболисти на Левски и ЦСКА! Анжело Мартино атакува агресивно Георги Костадинов и играчите се спречкаха

47' - Страхотен удар на Сангаре, но Лапоухов изби топката

46' - Начало на второто полувреме

45' - Край на първото полувреме

45 - Опит за красив удар на Евертон Бала, но топката мина над вратата

45' - 2 минути добавено време

44' - Жордао с изстрел по посока на вратата на Левски

14' - Официално предупреждение и за Джеймс Ето'о от ЦСКА.

13' - Страхотен шанс за Левски. Топката се отби от гредата, но последвалият удар на Марин Петков не бе точен.

12' - Първи жълт картон в срещата. Изкара си го Лумбард Делова за нарушение срещу Мустафа Сангаре.

2'- Първи удар към вратата на ЦСКА. Отправи го Майкон

1'- Начало на мача

Състави

Левски: 92. Светослав Вуцов, 3. Майкон, 4. Кристиан Макун, 50. Кристиан Димитров, 71. Оливер Камдем, 70. Георги Костадинов, 47. Акрам Бурас, 17. Евертон Бала, 10. Асен Митков, 88. Марин Петков, 12. Мустафа Сангаре

ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов, 2. Давид Пастор, 4. Адриан Лапеня, 14. Теодор Иванов, 5. Лумбард Делова, 17. Анжело Мартино, 99. Джеймс Ето’о, 30. Петко Панайотов, 6 Бруно Жордао, 28. Йоанис Питас, 9. Леандро Годой

ПРЕВЮ

За първи път през футболния сезон 2025/26, Левски и ЦСКА излизат един срещу друг!

Голямото дерби заварва двата тима в различно настроение, разделени от 5 места в класирането, но с познатия заряд и очакване от страна на феновете.

Мачът трябва да започне в 15:00 ч., по традиция на националния стадион "Васил Левски".

Левски влиза в дербито като фаворит. И няма как да е иначе, след като "сините" са на първо място в класирането на efbet Лига.

В актива си символичните домакини имат 11 победи, 2 равенства и само една загуба, като в последните си 6 мача във всички турнири нямат грешна стъпка.

Левски се представя доста убедително от началото на шампионата, като феновете стискат палци именно през настоящия сезон да спечелят така мечтаната от 2009 г. насам титла.

Със сигурност за сметки за първото място в крайното класиране все още е рано, но пък титла без победа в дербито звучи странно.

Тежък е сезонът за ЦСКА! Тимът започна изключително неубедително под ръководството на Душан Керкез, който беше отстранен от треньорския пост в края на септември.

На негово място застана добре познатият "червен" герой Христо Янев. Оттогава ЦСКА има 5 победи и 2 равенства.

Те обаче не са достатъчни, за да може тимът да навакса изоставането в класирането и в момента отборът е шести - 4 победи, 7 равенства, 3 загуби.

На фона на сътресенията, именно победа над Левски е нужна на ЦСКА в този момент, за да върне вярата на феновете.

