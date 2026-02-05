Атанас Фурнаджиев: Георги Иванов работи от сутрин до вечер. Не ходи и да обядва!

Ласкаво се изказа за президента на Българския футболен съюз Георги Иванов - Гонзо членът на изпълнителния комитет на централата Атанас Фурнаджиев.

Той, в качеството си на един от ръководителите на футбола, а и като председател на Българската федерация по биатлон, беше гост само ден преди откриването на олимпийските игри в Милано/Кортина в студиото на "Спортен нюзрум".

Георги Иванов зае поста през март 2024 г., като наследи Борислав Михайлов. В последните две години от предишното управление, Фурнаджиев се оттегли от дейността си в БФС.

Много работа

"В момента се работи много усилено в БФС. Разликите са огромни! В последните две години на господин Михайлов се оттеглих от футбола, защото виждах, че нещата са в задънена улица и няма развитие. Когато Георги Иванов дойде, видях концепция и желание за работа. Само ще ви кажа, че той е от сутрин до вечер във футболния съюз. Не ходи и да обядва! Седи вътре в съюза и работи - от среща в среща. Работи много усилено! Знае какво работи и за мен той е приятна изненада. Това, което виждам като енергия за работа и какво се върши в БФС, е много по-различно", каза Фурнаджиев.

Самият той увери, че не е имал намерение да става президент на БФС.

"Това не е работа, която може да се работи между другото. Захванеш ли се, трябва от сутрин до вечер да си в това. В крайна сметка аз съм бизнесмен и трябва да оставя бизнеса, който носи средства на мен и на фамилията ми, за да се захвана с нещо, което изисква цялата ми енергия. Редица хора са говорили с мен, но съм отказвал", заяви той.

Индонезия или... Руанда

Само след месец националният отбор по футбол ще замине за Индонезия, за да играе контроли с домакините, Соломоновите острови и Сейнт Китс и Невис.

Самият Фурнаджиев разкри, че екзотичният турнир е бил задължителен, а другата дестинация е била... Руанда.

"Разменната монета е, че догодина ни дават правото ние да организираме този турнир в България, ако отидем в Индонезия. Ще имаме възможност да поканим отбори, които са от нашата черга и да зарадваме привържениците. Естония беше единият съперник за Руанда, домакините и още една африканска държава. Там обаче има проблем с ваксините. Да изложим на риск здравословното състояние на футболистите, не беше най-разумното. Това надделя да изберем Индонезия. Там е по-безопасно и се поемат всички разходи", каза той.

Биатлонът

Фурнаджиев със сигурност вече отправя фокуса си към зимните олимпийски игри в Милано/Кортина. България ще участва на най-важния спортен форум с пълен състав - 4 мъже и 4 жени.

"Има израстване при всички биатлонисти. Подобрили са, както беговото си време, така и стрелково. Константин Василев, който влезе в топ 30 за първи път тази година, миналата вървеше 80-ти. Дойдоха от антидопинговата комисия да го тестват, защото има огромен скок.

Имаме подготвени състезатели, които, при добро стечение на обстоятелствата, се надяваме на медал! Всички имат подобрение. Въпросът е, че в биатлона нещата се случват бавно и с много труд. Чудеса не може да очакваме", каза той.