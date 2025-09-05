bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Стоичков: Това е реалността, но има позитиви (ВИДЕО)

Камата посочи единствената разлика с испанците

Легендата Христо Стоичков заяви, че разликата между България и Испания тази вечер се е видяла ясно при загубата на "лъвовете" с 0:3. Според Камата, тя е че европейските шампиони играят в по-големи отбори.

Кавалерът на "Златната топка" за 1994 г. бе категоричен - това е реалността, но могат да се извлекат и позитиви.

"Момчетата усетиха силата на испанския отбор, особено първите 15-20 минути. Това са възможностите на този етап. Имаше някои неща, които ми харесаха. Второто полувреме повече ми хареса от първото. Удържаха нулев резултат. Това е пътят. Испания си е Испания, но мисля, че могат и повече"

Снимка: Lap.bg

Разликата с Ла Фурия Роха

"Разликата е три гола. Видяхме, че Испания не е чак това, което я представят по медиите. И те са футболисти, единствената разлика е, че играят в малко по-големи отбори. Реалността е това"

"Публиката, както винаги, имах една молба – да подкрепят нашите момчета. Може да се радват на испанците, но когато подкрепиш едни млади момчета, които имат тази нужда – мога да кажа едно голямо „Благодаря!"

"Позитиви винаги може да се извадят. Позитивът е от второто полувреме. Могат да си повярват. Това са футболисти, на които Илиан Илиев и отборът разчитат. Това е реалността. Като в нашите клубове няма откъде, трябва да взимаме от другите.", коментира още Стоичков.

Снимка: Lap.bg

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

България Испания Христо Стоичков разлика загуба световни квалификации лъвовете

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Илиев: Не успяхме да използваме ентусиазма по трибуните (ВИДЕО)

Илиев: Не успяхме да използваме ентусиазма по трибуните (ВИДЕО)
Балъков: Не може да правим трагедия (ВИДЕО)

Балъков: Не може да правим трагедия (ВИДЕО)
Ударно начало за Радо Росенов на световното (ВИДЕО)

Ударно начало за Радо Росенов на световното (ВИДЕО)
До Стоян Копривленски в Токио преди една от битките на годината (ВИДЕО)

До Стоян Копривленски в Токио преди една от битките на годината (ВИДЕО)

Последни новини

Илиев: Не успяхме да използваме ентусиазма по трибуните (ВИДЕО)

Илиев: Не успяхме да използваме ентусиазма по трибуните (ВИДЕО)
Балъков: Не може да правим трагедия (ВИДЕО)

Балъков: Не може да правим трагедия (ВИДЕО)
Без напрежение: Испания отнесе "лъвовете" пред 40 000 в София

Без напрежение: Испания отнесе "лъвовете" пред 40 000 в София
Ударно начало за Радо Росенов на световното (ВИДЕО)

Ударно начало за Радо Росенов на световното (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV