Стоичков: Това е реалността, но има позитиви (ВИДЕО)

Легендата Христо Стоичков заяви, че разликата между България и Испания тази вечер се е видяла ясно при загубата на "лъвовете" с 0:3. Според Камата, тя е че европейските шампиони играят в по-големи отбори.

Кавалерът на "Златната топка" за 1994 г. бе категоричен - това е реалността, но могат да се извлекат и позитиви.

"Момчетата усетиха силата на испанския отбор, особено първите 15-20 минути. Това са възможностите на този етап. Имаше някои неща, които ми харесаха. Второто полувреме повече ми хареса от първото. Удържаха нулев резултат. Това е пътят. Испания си е Испания, но мисля, че могат и повече"

Разликата с Ла Фурия Роха

"Разликата е три гола. Видяхме, че Испания не е чак това, което я представят по медиите. И те са футболисти, единствената разлика е, че играят в малко по-големи отбори. Реалността е това"

"Публиката, както винаги, имах една молба – да подкрепят нашите момчета. Може да се радват на испанците, но когато подкрепиш едни млади момчета, които имат тази нужда – мога да кажа едно голямо „Благодаря!"

"Позитиви винаги може да се извадят. Позитивът е от второто полувреме. Могат да си повярват. Това са футболисти, на които Илиан Илиев и отборът разчитат. Това е реалността. Като в нашите клубове няма откъде, трябва да взимаме от другите.", коментира още Стоичков.

