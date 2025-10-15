Сашо Димитров отрича да има скандал: Вуцов закъсня, но няма напрежение (ВИДЕО)

Селекционерът на мъжкия ни национален отбор по футбол Александър Димитров отрече да има скандал с вратаря Светослав Вуцов.

По-рано днес от Левски изпратиха писмо до dsport, в което твърдят, че Вуцов е обвиняван за предишното поражение - 1:6 от Турция. Освен това от треньорския щаб, оглавяван от селекционера Александър Димитров, са отправяли и закани той да бъде "съсипан психически".

Има ли напрежение?

"Ние напрежение с нито един играч нямаме, не сме имали и не бихме го допуснали. Изпратиха ми какво е излязало някъде. Единственото, което отговаря на истината, е, че закъсня. Има си вътрешен правилник. Първо, това не е мой метод и работа на моя щаб. Второ - щеше ли да започне титуляр с актуалния европейски шампион и да се представи на толкова високо ниво? Говорих с него, попитах го дали някой си е позволил такова нещо и той категорично отрече. Няма такова нещо", каза селекционерът при прибирането на тима след загубата от Испания с 0:4.

"Нашият подход, не знам доколко се вижда, е малко по-различен. Започват удари под кръста, защото на някой не му харесва. Надяваме се, че резултатите ще започнат да ни пазят", добави Димитров.

