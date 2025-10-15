bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Сашо Димитров отрича да има скандал: Вуцов закъсня, но няма напрежение (ВИДЕО)

Селекционерът на България коментира информацията за заплахи към вратаря

Селекционерът на мъжкия ни национален отбор по футбол Александър Димитров отрече да има скандал с вратаря Светослав Вуцов.

По-рано днес от Левски изпратиха писмо до dsport, в което твърдят, че Вуцов е обвиняван за предишното поражение - 1:6 от Турция. Освен това от треньорския щаб, оглавяван от селекционера Александър Димитров, са отправяли и закани той да бъде "съсипан психически".

Скандал след 0:4: Заплашили да съсипят Светослав Вуцов

Има ли напрежение?

"Ние напрежение с нито един играч нямаме, не сме имали и не бихме го допуснали. Изпратиха ми какво е излязало някъде. Единственото, което отговаря на истината, е, че закъсня. Има си вътрешен правилник. Първо, това не е мой метод и работа на моя щаб. Второ - щеше ли да започне титуляр с актуалния европейски шампион и да се представи на толкова високо ниво? Говорих с него, попитах го дали някой си е позволил такова нещо и той категорично отрече. Няма такова нещо", каза селекционерът при прибирането на тима след загубата от Испания с 0:4.

"Нашият подход, не знам доколко се вижда, е малко по-различен. Започват удари под кръста, защото на някой не му харесва. Надяваме се, че резултатите ще започнат да ни пазят", добави Димитров.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK 

Тагове:

България футбол скандал Испания национали александър димитров национален отбор по футбол Светослав Вуцов

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Дъното е близо: Втори сме в Европа, но отзад напред

Дъното е близо: Втори сме в Европа, но отзад напред
Делян Пеевски се срещна с Карлос Насар

Делян Пеевски се срещна с Карлос Насар
Кубрат Пулев ще защитава пояса на WBA срещу 20-годишен британец

Кубрат Пулев ще защитава пояса на WBA срещу 20-годишен британец

"45 години величие": БФбаскетбол почете героините от Москва'80 (ВИДЕО)

Последни новини

Дъното е близо: Втори сме в Европа, но отзад напред

Дъното е близо: Втори сме в Европа, но отзад напред
Лечева за скандала в щангите: Няма как шампионите да са зависими хора (ВИДЕО)

Лечева за скандала в щангите: Няма как шампионите да са зависими хора (ВИДЕО)
Делян Пеевски се срещна с Карлос Насар

Делян Пеевски се срещна с Карлос Насар
След Добромир Жечев: Почина и легенда на ЦСКА

След Добромир Жечев: Почина и легенда на ЦСКА
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV