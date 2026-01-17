Талант на Славия тръгна по стъпките на Любо Пенев

Талант на Славия тръгна по стъпките на Любослав Пенев! 16-годишният Петър Благоев подписа 3-годишен договор с испанския елитен Валенсия.

Трансферът бе официално финализиран на 15 януари 2026 г. в Испания. На подписването на договора присъстваха бащата на футболиста, както и неговите агенти от българо-испанска страна, които изиграха ключова роля за реализирането на сделката.

Благоев вече направи първите си две тренировки с юношеските формации на "прилепите" във възрастовата си група.

С Любо Пенев за пример

Българският талант ще живее във Валенсия, където ще продължи както футболното си развитие, така и образованието си, като ще завърши обучението си паралелно с ангажиментите си към клуба – модел, който испанците прилагат стриктно при работата си с млади играчи.

До момента Благоев се развиваше в школата на Славия, където бързо се утвърди като един от най-резултатните и перспективни играчи в своя набор, привличайки вниманието на редица европейски клубове. Валенсия обаче действа решително и спечели битката за подписа му.

Легендарният Любослав Пенев, който води битка с онкологично заболяване, е единственият българин, носил екипа на Валенсия. В периода 1989-1995 г. той има 85 гола в 199 мача във всички турнири за испанския гранд.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK