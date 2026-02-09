Три години затвор заплашват Давид Пастор

Тежки наказания заплашват футболиста на ЦСКА Давид Пастор. Бразилецът предизвика ПТП на бул. "Симеоновско шосе" в 2:25 ч. през нощта на 9 февруари. Той не е спрял на червен светофар, като се е блъснал в спрян за проверка от полицията автомобил. Установено е, че той е употребил алкохол, като пробата му е отчела 2,32 промила.

Пастор е задържан за 24 часа в 4 РУ-СДВР. На този етап той не е освободен, а мярката му може да бъде удължена. Максималният предвиден срок е 72 часа.

Очаква се утре СДВР и прокуратурата да дадат специална пресконференция по случая.

Защитникът ще бъде санкциониран по Наказателния кодекс. При шофиране с алкохол в кръвта над 1,2 промила, законът предвижда лишаване от свобода от 1 до 3 години и глоба от 200 до 1000 лева. Шофьорската книжка се отнема за значителен период (минимум година).

Конфискация на автомобила

Отделно - ако превозното средство е собственост на извършителя, съдът го отнема в полза на държавата. Ако автомобилът не е негов, се налага глоба в размер на неговата пазарна стойност.

Пастор се намира в силна форма и е твърд титуляр в състава на Христо Янев. Той се отчете с асистенция при победата с 3:1 над Арда в петък. Отсъствието му е тежък удар за "червените" преди утрешния четвъртфинал за Купата на България срещу ЦСКА.

Снимка: Lap.bg

Позицията на ЦСКА

"Във връзка със случая с футболиста на ЦСКА Дейвид Пастор, ръководството на клуба държи да информира обществеността, че ЦСКА оказва пълно съдействие на органите на реда по изясняване на всички обстоятелства около снощния инцидент и участието на бразилския защитник в него.

ЦСКА категорично осъжда подобно поведение, което е недопустимо за футболист на най-успешния български клуб. Отговорността за спазване на закона и обществения ред са задължителни за всеки футболист, треньор или служител на клуба и сме убедени, че всички те трябва да са пример за съвестно и отговорно поведение в ролята си на публични личности.

Клубът не толерира нарушаване на армейските ценности по никакъв повод и ще упражни своите права съгласно ясно установения вътрешен клубен правилник. Бихме искали да уверим спортната общественост, че ЦСКА вече предприема съответните мерки спрямо Дейвид Пастор.

Отново подчертаваме, че за нас подобни прояви са недопустими и неприемливи. Убедени сме, че Пастор, както и останалите футболисти на ЦСКА, в бъдеще ще докажат на терена и извън него, че осъзнават сериозната отговорност към клуба, неговите многобройни привърженици и българското общество като цяло."

Пастор подписа с ЦСКА през лятото на 2025 г., като пристигна от португалския Фарензе. Той има 19 мача за "червените" до момента.