Ужасен старт за Тодор Янчев начело на младежите

Тежка загуба от Португалия

Ужасен старт за Тодор Янчев начело на младежите
Младежкият национален отбор на България загуби с 0:3 визитата си на Португалия от квалификациите за европейското първенство през 2027 година. Мачът бе официален дебют за новия селекционер на тима ни Тодор Янчев.

Развитие на мача

Още във втората минута Георги Лазаров пусна добро подаване към Борислав Рупанов, чийто удар не намери целта.

Още в следващата атака Родриго Мора центрира по земя към Юсеф Шермити, който стреля, но Пламен Андреев изби. При добавката Тиаго Паренте прати топката в гредата. В 22-ата минута Диего Родригес стреля от далечна дистанция, но родният страж се намеси.

До края на първата част попадения не паднаха.

Александър Димитров: Надявам се да стигнем Насар и волейболистите

В 55-ата минута футболистите на Тодор Янчев направиха бърза атака. Кристиян Балов центрира по земя в наказателното поле към Асен Митков, който обаче не успя да отправи достатъчно добър изстрел.

Три по-късно Португалия откри чрез Родриго Мора.

В 65-ата минута Георги Лазаров получи втори жълт картон от главния съдия и по този начин остави отбора с 10 души на терена.

Две след това падна и втори гол във вратата на България. Резервата Диего Травасос стреля с левия крак, а Пламен Андреев изби. При добавката обаче Тиаго Паренте не пропусна да матира стража.

В 79-ата минута Карлос Форбс центира остро към Густаво Варела, който с едно докосване направи резултата класически.

Десет по-късно Тиаго Габриел отправи удар с глава след центриране от корнер, но топката попадна право в ръцете на Пламен Андреев.

Класиране

След успеха Португалия се изкачи на върха с пълен актив от 9 точки, колкото имат и футболистите на Чехия. България остава с 4 пункта на третата позиция.

Състав на България (U21): 1. Пламен Андреев, 5. Михаил Полендаков, 5. Мартин Георгиев, 14. Теодор Иванов, 15. Димитър Папазов, 22. Асен Митков, 16. Цветослав Маринов, 21. Петко Панайотов, 11. Георги Лазаров, 18. Кристиян Балов, 9. Борислав Рупанов

България футбол младежи младежки национален отбор тодор янчев квалификации

