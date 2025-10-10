Александър Димитров: Надявам се да стигнем Насар и волейболистите

Новият селекционер на футболните национали - Александър Димитров, очаква тежък мач срещу Турция. Тимът ни приема южните съседи утре вечер в 21:45 ч. на ст. Васил Левски в третия кръг от квалификациите за Мондиал 2026.

Димитров разкри кой ще бъде капитан на "лъвовете" и изрази надежда, че те ще стигнат нивото на волейболистите и Карлос Насар.

"Искам да поздравя Карлос Насар! Абсолютен световен шампион! Не само по титли и представяне, а и по манталитет. Такива хора са пример за всички нас", започна Димитров.

"Групата е много тежка. Много равностойни противници. Много тежък мач ни очаква утре срещу много силни противници. Ще подходим с уважение. Играчите ще дадат всичко от себе си, за да се представят достойно утре. Ще бъдем по-агресивни. Ще играем много по-напред. Ще притиснем и затрудним максимално противника"

"Въпросът с капитанската лента е бил разковничето при предишния селекционер. Няма значение кой е капитан. Искам всички да са лидери, а лентата ще я носи само един. Това ще бъде Кирил Десподов"

"Темата за възходящата линия на развитие на отбора е много дълбока. Фокусът трябва да е в утрешния мач. Не съм само аз човекът, който да реши този проблем. Надявам се един ден да стигнем нивото на тези велики спортисти (б.а. Карлос Насар и волейболните национали). За да станеш добър, трябва да биеш най-добрия. Да спечелиш уважение, трябва да ги победиш", завърши специалистът.

Без точка до момента

"Лъвовете" търсят първа победа от старта на световните квалификации. Тимът ни записа две загуби с по 0:3 от Испания и Грузия и се намира на последното място в група 5. Двете поражения дойдоха с Илиан Илиев начело.

Турция е на трета позиция с 3 точки след трудния успех като гост на Грузия с 3:2 и тежкото домакинско поражение с 0:6 от европейския шампион.

