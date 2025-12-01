bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Валери Божинов от протеста: Писна ми да гледам отстрани

Нека бъдем единни за по-добра България, написа бившият футболист

Валери Божинов от протеста: Писна ми да гледам отстрани

Бившият футболен национал Валери Божинов присъства на мащабния протест в центъра на София срещу правителството и бюджет 2026.

Божинов беше в компанията на друг екс играч - Пламен Крумов. Той публикува снимки в профила си във Facebook и написа:

"Бях там днес. Усетих напрежението, гнева, надеждата. Улиците бяха пълни с хора, които не искат да мълчат повече. За мен това не беше просто протест, беше момент, в който почувствах, че гласът ми има значение. Излязох, защото ми писна да гледам отстрани. Излязох, защото нещо в мен каза, че трябва да съм там. Излязох, защото искам по-добро бъдеще за мен, за децата ми, за семейството ми, за целия български народ! Радвам се и съм благодарен, че го направих. Заедно можем да постигнем всичко, нека бъдем единни за едно обща цел - за по-добра България, силни като един юмрук. България е над всичко и всички".

Протестът

Хората започнаха да се събират на площад "Независимост" още преди 18 ч., когато беше обявено началото на протеста.

Антиправителствени протести има в София, Варна, Пловдив, Бургас, Велико Търново и Сливен.

Снимка: bTV



Първият протест срещу Бюджет 2026 беше на 26 ноември. След него от ГЕРБ обявиха, че ще изтеглят бюджета. По-късно стана ясно, че той ще бъде редактиран между четенията в парламента.

НА ЖИВО: Недоволството срещу Бюджет 2026 - ескалация пред централата на "ДПС-НН"

Заявката за оттеглянето на бюджета след предишния протест протестиращите го определиха като успех и сега са тук, за да настояват това да се случи, а не да са "само обещания", предаде репортерът на bTV от мястото на протеста.

Протестиращите казват, че протестът е отворен за всеки, който не приема бюджета.

9 контролно-пропускателните пункта има тази вечер на протеста в София. На тях служителите на реда проверяват за забранени предмети и вещи - оръжия, пиротехнически изделия, палки, боксове и други.

Тагове:

протест София валери божинов правителство бюджет пламен крумов

