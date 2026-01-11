bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Волейбол

Алекс Николов: Лубе лъже!

Вижте какво провокира реакцията на българския волейболист!

Алекс Николов: Лубе лъже!

Александър Николов уличи клубния си отбор в лъжа! 

Лидерът на националния ни тим по волейбол, който спечели сребърните медали на световното първенство във Филипините през 2025 г., коментира освобождаването на иранския му колега Пория Хосейн.

Българинът изрази мнение по време на онлайн излъчване, докато играе видео игра. 

"Не съм доволен"

Хосейни напусна тима изненадващо преди дни. Тогава от Лубе обявиха, че той е тръгнал без да изтъкне причина и ще търсят правата си. В руски и ирански сайтове се появиха информации, че волейболистът е бил недоволен от малкото минути в игра и иска да продължи кариерата си в Русия. 

"Да, братко, ще кажа едно нещо: Лубе му направи лошо, защото лъжат. Той не си тръгна, както казаха... Всички знаеха, че си тръгва, той поиска да си тръгне и всичко беше направено както трябва. Но Лубе го направи да изглежда като нещо лошо, което не беше. Не съм доволен от това как Лубе се справи със ситуацията.", заяви Николов, докато играеше. 

Скандал

Мнението на българската звезда изненада медиите в Италия. 

"Този скандал със сигурност не помага на настроението около отбора в решаващ етап от сезона. Напрежението се покачва и от факта, че Чивитанова работи активно по привличането на брата на Алекс – разпределителя Симеон Николов, за следващия сезон", отбелязва един от най-авторитетните волейболни журналисти Лука Муцоли. 

Днес, 11 януари, играе с Падова. Тимът на Николов е на 6-то място в класирането.

