ЦСКА взе шампион от Бразилия! Лео Перейра вече е „червен“

Клуб де Регаташ се сбогува с крилото

ЦСКА се подсилва с бразилец оценяван на милион и половина евро. 25-годишното ляво крило Лео Перейра идва в армейския клуб от Клуб де Регаташ, който съобщи официално за трансфера. През 2025 година Перейра играеше като преотстъпен в Спорт Ресифе в бразилската Серия А.

Само на 25 години, Перейра напуска Бразилия като двукратен шампион на щата Алагоас и футболист, оставил трайна следа в историята на CRB.

92 мача

С 92 официални мача, безрезервна отдаденост и шампионски манталитет, той си спечели уважението на клуба и феновете, преди да направи решителната крачка към европейския футбол и червената фланелка на ЦСКА.

Дъщерята на Туньо към Пената: Началника! – така разказваше тати за теб

"CRB изпраща своя голмайстор с благодарност и гордост. Пожелаваме на Лео Перейра здраве, силен старт и много успехи с екипа на ЦСКА. Вратите на Кампина остават отворени защото истинските "червено-бели" винаги се връщат у дома", написаха от клуба.

Христо Янев очаква към "армейците" до дни да се присъедини и Исак Соле от Славия.

„Няма да си мия ръката“ – Бербатов с покъртителен спомен за Старшията (ВИДЕО)

 
цска славия шампион трансфер христо янев спорт ресифе ляво крило Лео Перейра Исак Соле Клуб де Регаташ щата Алагоас

