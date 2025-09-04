Вижте кога Левски и ЦСКА ще играят с Лудогорец

Българският футболен съюз определи дните и часовете на мачовете в Първа лига до средата на октомври.

Първенството у нас стигна до седми кръг, а в следващите предстоят няколко големи дербита като Левски - Лудогорец и ЦСКА - Лудогорец.

Насрочени са и отложените заради участието в европейските клубни турнири срещи: Арда - ЦСКА и Ботев Пловдив - Левски.

Осми кръг

12 септември 2025 г., петък, 17:30 ч:

Берое - Ботев Враца

12 септември 2025 г., петък, 19:45 ч:

Ботев Пловдив - Монтана

13 септември 2025 г., събота, 17:45 ч:

Спартак Варна - Арда

13 септември 2025 г., събота, 20:15 ч:

ЦСКА - Септември

14 септември 2025 г., неделя, 18:00 ч:

Локомотив Пловдив - Лудогорец

14 септември 2025 г., неделя, 20:30 ч:

Локомотив София - Левски

15 септември 2025 г., понеделник, 18:00 ч:

ЦСКА 1948 - Славия

15 септември 2025 г., понеделник, 20:30 ч:

Черно море - Добруджа

Снимка: Lap.bg

Девети кръг

19 септември 2025 г., петък, 17:45 ч:

Монтана - Спартак Варна

19 септември 2025 г., петък, 20:30 ч:

Левски - Лудогорец 1945

20 септември 2025 г., събота, 17:00 ч:

Добруджа - Локомотив София

20 септември 2025 г., събота, 19:30 ч:

ЦСКА 1948 - Локомотив Пловдив

21 септември 2025 г., неделя, 17:45 ч:

Септември - Ботев Пловдив

21 септември 2025 г., неделя, 20:15 ч:

Славия - Берое

22 септември 2025 г., понеделник, 18:00 ч:

Арда - Черно море

22 септември 2025 г., понеделник, 20:30 ч:

Ботев Враца - ЦСКА

Снимка: Lap.bg

Десети кръг

25 септември 2025 г., четвъртък, 17:30 ч:

Ботев Пловдив - ЦСКА 1948

26 септември 2025 г., петък, 20:00 ч:

Локомотив Пловдив - Левски

27 септември 2025 г., събота, 17:30 ч:

Черно море - Септември

27 септември 2025 г., събота, 20:00 ч:

Локомотив София - ЦСКА

28 септември 2025 г., неделя, 15:00 ч:

Спартак Варна - Славия

28 септември 2025 г., неделя, 17:30 ч:

Арда - Ботев Враца

28 септември 2025 г., неделя, 20:00 ч:

Лудогорец - Монтана

29 септември 2025 г., понеделник, 20:15 ч:

Берое - Добруджа

Единадесети кръг

3 октомври 2025 г., петък, 17:30 ч:

Септември - Локомотив Пловдив

3 октомври 2025 г., петък, 19:45 ч:

Славия - Локомотив София

4 октомври 2025 г., събота, 15:15 ч:

ЦСКА 1948 - Спартак Варна

4 октомври 2025 г., събота, 17:45 ч:

Монтана - Черно море

4 октомври 2025 г., събота, 20:15 ч:

Левски - Берое

5 октомври 2025 г., неделя, 15:00 ч:

Добруджа - Арда

5 октомври 2025 г., неделя, 17:30 ч:

Ботев Враца - Ботев Пловдив

5 октомври 2025 г., неделя, 20:15 ч:

ЦСКА - Лудогорец

Отложените

18 септември 2025 г., четвъртък, 17:30 ч:

Арда - ЦСКА

30 септември 2025 г., вторник, 17:30 ч:

Ботев Пловдив - Левски

