Вижте кога Левски и ЦСКА ще играят с Лудогорец

Българският футболен съюз определи дните и часовете на мачовете в Първа лига до средата на октомври.
Първенството у нас стигна до седми кръг, а в следващите предстоят няколко големи дербита като Левски - Лудогорец и ЦСКА - Лудогорец.
Насрочени са и отложените заради участието в европейските клубни турнири срещи: Арда - ЦСКА и Ботев Пловдив - Левски.
12 септември 2025 г., петък, 17:30 ч:
Берое - Ботев Враца
12 септември 2025 г., петък, 19:45 ч:
Ботев Пловдив - Монтана
13 септември 2025 г., събота, 17:45 ч:
Спартак Варна - Арда
13 септември 2025 г., събота, 20:15 ч:
ЦСКА - Септември
14 септември 2025 г., неделя, 18:00 ч:
Локомотив Пловдив - Лудогорец
14 септември 2025 г., неделя, 20:30 ч:
Локомотив София - Левски
15 септември 2025 г., понеделник, 18:00 ч:
ЦСКА 1948 - Славия
15 септември 2025 г., понеделник, 20:30 ч:
Черно море - Добруджа
19 септември 2025 г., петък, 17:45 ч:
Монтана - Спартак Варна
19 септември 2025 г., петък, 20:30 ч:
Левски - Лудогорец 1945
20 септември 2025 г., събота, 17:00 ч:
Добруджа - Локомотив София
20 септември 2025 г., събота, 19:30 ч:
ЦСКА 1948 - Локомотив Пловдив
21 септември 2025 г., неделя, 17:45 ч:
Септември - Ботев Пловдив
21 септември 2025 г., неделя, 20:15 ч:
Славия - Берое
22 септември 2025 г., понеделник, 18:00 ч:
Арда - Черно море
22 септември 2025 г., понеделник, 20:30 ч:
Ботев Враца - ЦСКА
25 септември 2025 г., четвъртък, 17:30 ч:
Ботев Пловдив - ЦСКА 1948
26 септември 2025 г., петък, 20:00 ч:
Локомотив Пловдив - Левски
27 септември 2025 г., събота, 17:30 ч:
Черно море - Септември
27 септември 2025 г., събота, 20:00 ч:
Локомотив София - ЦСКА
28 септември 2025 г., неделя, 15:00 ч:
Спартак Варна - Славия
28 септември 2025 г., неделя, 17:30 ч:
Арда - Ботев Враца
28 септември 2025 г., неделя, 20:00 ч:
Лудогорец - Монтана
29 септември 2025 г., понеделник, 20:15 ч:
Берое - Добруджа
3 октомври 2025 г., петък, 17:30 ч:
Септември - Локомотив Пловдив
3 октомври 2025 г., петък, 19:45 ч:
Славия - Локомотив София
4 октомври 2025 г., събота, 15:15 ч:
ЦСКА 1948 - Спартак Варна
4 октомври 2025 г., събота, 17:45 ч:
Монтана - Черно море
4 октомври 2025 г., събота, 20:15 ч:
Левски - Берое
5 октомври 2025 г., неделя, 15:00 ч:
Добруджа - Арда
5 октомври 2025 г., неделя, 17:30 ч:
Ботев Враца - Ботев Пловдив
5 октомври 2025 г., неделя, 20:15 ч:
ЦСКА - Лудогорец
18 септември 2025 г., четвъртък, 17:30 ч:
Арда - ЦСКА
30 септември 2025 г., вторник, 17:30 ч:
Ботев Пловдив - Левски
