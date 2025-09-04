bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Вижте кога Левски и ЦСКА ще играят с Лудогорец

Ясно е и кога ще се играят отложените мачове

Вижте кога Левски и ЦСКА ще играят с Лудогорец
Българският футболен съюз определи дните и часовете на мачовете в Първа лига до средата на октомври. 

Първенството у нас стигна до седми кръг, а в следващите предстоят няколко големи дербита като Левски - Лудогорец и ЦСКА - Лудогорец.

Насрочени са и отложените заради участието в европейските клубни турнири срещи: Арда - ЦСКА и Ботев Пловдив - Левски. 

Осми кръг

12 септември 2025 г., петък, 17:30 ч:
Берое - Ботев Враца
12 септември 2025 г., петък, 19:45 ч:
Ботев Пловдив - Монтана 
13 септември 2025 г., събота, 17:45 ч:
Спартак Варна - Арда 
13 септември 2025 г., събота, 20:15 ч:
ЦСКА - Септември 
14 септември 2025 г., неделя, 18:00 ч:
Локомотив Пловдив - Лудогорец 
14 септември 2025 г., неделя, 20:30 ч:
Локомотив София - Левски 
15 септември 2025 г., понеделник, 18:00 ч:
ЦСКА 1948 - Славия 
15 септември 2025 г., понеделник, 20:30 ч:
Черно море - Добруджа

Снимка: Lap.bg

Девети кръг

19 септември 2025 г., петък, 17:45 ч:
Монтана - Спартак Варна
19 септември 2025 г., петък, 20:30 ч:
Левски - Лудогорец 1945 
20 септември 2025 г., събота, 17:00 ч:
Добруджа - Локомотив София 
20 септември 2025 г., събота, 19:30 ч:
ЦСКА 1948 - Локомотив Пловдив
21 септември 2025 г., неделя, 17:45 ч:
Септември - Ботев Пловдив
21 септември 2025 г., неделя, 20:15 ч:
Славия - Берое 
22 септември 2025 г., понеделник, 18:00 ч:
Арда - Черно море
22 септември 2025 г., понеделник, 20:30 ч:
Ботев Враца - ЦСКА

Снимка: Lap.bg

Десети кръг

25 септември 2025 г., четвъртък, 17:30 ч:
Ботев Пловдив - ЦСКА 1948 
26 септември 2025 г., петък, 20:00 ч:
Локомотив Пловдив - Левски 
27 септември 2025 г., събота, 17:30 ч:
Черно море - Септември
27 септември 2025 г., събота, 20:00 ч:
Локомотив София - ЦСКА 
28 септември 2025 г., неделя, 15:00 ч:
Спартак Варна - Славия 
28 септември 2025 г., неделя, 17:30 ч:
Арда - Ботев Враца 
28 септември 2025 г., неделя, 20:00 ч:
Лудогорец - Монтана 
29 септември 2025 г., понеделник, 20:15 ч:
Берое - Добруджа

Единадесети кръг

3 октомври 2025 г., петък, 17:30 ч:
Септември - Локомотив Пловдив
3 октомври 2025 г., петък, 19:45 ч:
Славия - Локомотив София 
4 октомври 2025 г., събота, 15:15 ч:
ЦСКА 1948 - Спартак Варна
4 октомври 2025 г., събота, 17:45 ч:
Монтана - Черно море 
4 октомври 2025 г., събота, 20:15 ч:
Левски - Берое 
5 октомври 2025 г., неделя, 15:00 ч:
Добруджа - Арда
5 октомври 2025 г., неделя, 17:30 ч:
Ботев Враца - Ботев Пловдив
5 октомври 2025 г., неделя, 20:15 ч:
ЦСКА - Лудогорец 

Отложените

18 септември 2025 г., четвъртък, 17:30 ч:
Арда - ЦСКА 

30 септември 2025 г., вторник, 17:30 ч:
Ботев Пловдив - Левски

