Вкарал хеттрик на Байерн подписа със Секирово

Вкарал хеттрик на Байерн Мюнхен подписа със Секирово. Тимът от Раковски се похвали с привличането на Тони Лесов.

21-годишният играч е продукт на школата на Локомотив Пловдив. Четири пъти е избиран за най-перспективен при "железничарите". Има мачове за националния отбор на България до 17 години.

Един от най-запомнящите се моменти в кариерата му като юноша е участието му на международен турнир в Германия, където показва класа срещу Байерн и попада в полезрението на техния треньорски щаб.

Любопитен трансфер

С привличането на Тони Лесов Секирово прави ясна заявка за бъдещето и показва, че залага на млади, амбициозни и доказани таланти. Феновете вече очакват с нетърпение първите му мачове с екипа на отбора и се надяват коледното чудо да се превърне в дългосрочна футболна приказка.

Секирово заема 15-ото място в Югоизточната Трета лига с актив от 21 точки - 10 над зоната на изпадащите. Лидерът Несебър обаче е далеч напред - разлика от 25 точки.

След зимната пауза Секирово гостува на Левски Карлово, който е трети с 32 точки.