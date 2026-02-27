bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Юлияна Янева срази олимпийска вицешампионка за титла в Тирана!

Загуби само три точки по време на турнира

Световната вицешампионка Юлияна Янева спечели златния медал на ранкинг турнира "Мухамет Мало" в Тирана, след като заслужи победата в единствения до момента български финал.

По време на турнира българката демонстрира впечатляваща форма: в първия кръг надви индийката Кирти Кирти с 5:1, а на полуфиналите се справи със шведката Тиндра Линея Сьоберг с 5:2.

Българката загуби едва три технически точки през целия турнир – резултат, който подчертава нейната стабилност и класата ѝ.

Дудова спря на 1/4-финалите

Биляна Дудова отпадна на 1/4-финалите срещу американката Адауго Нвачукву, а титлата в категорията бе завоювана от Мейси Килти с убедителна победа 12:2 над европейската шампионка Анастасия Сиделникова.

България завършва ранкинг сериите в Албания с две отличия – освен Янева, първото бе спечелено от Ахмед Батаев в кат. до 92 кг свободен стил при мъжете.

