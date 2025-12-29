bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Целувката! Вижте къде се събраха Григор Димитров и Ейса Гонсалес! (ВИДЕО)

Двамата прекараха коледните празници разделени

За тенисистите краят на годината означава не само празненства, а и... тренировки. Едва няколко часа след настъпването на 2026 г. най-добрите от тях ще изиграят своите първи мачове за сезона, а сред тях е и Григор Димитров. 

Кой обаче ще бъде плътно до него в празничния момент? Очаквано - половинката му Ейса Гонсалес. 

Двамата се събраха в Австралия, а папараци ги издебнаха в романтичен момент на летището. 

Целувката

Ейса и Григор бяха разделени в последните седмици, тъй като българинът се подготвяше за новия сезон, а мексиканската красавица работеше по нов филм.

На Коледа Димитров бе с родителите си Мария и Димитър и приятели в Дубай

Снимка: https://www.instagram.com

В Австралия обаче очакваме в ложата му да видим Ейса! 

Турнири

Първият турнир в календара на Григор е надпреварата в Бризбейн, която се смята за генерална репетиция преди Откритото първенство на Австралия. 

В нея Димитров е шампион от 2017 и 2024 г. 

Снимка: Reuters

За българина това ще е важен момент, тъй като предишния му сезон бе критичен. Той получи тежка контузия в гръдния мускул по време на осминафинала срещу Яник Синер на "Уимбълдън" и се наложи да си даде дълга почивка. В момента той е номер 44 в световната ранглиста. 

Тагове:

тенис григор димитров австралия целувка гадже Ейса Гонсалес

