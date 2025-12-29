Ето ги най-добрите млади спортисти на България!

Дни преди 2025 г. официално да приключи, станаха ясни десетте най-добри млади спортисти на България за изминалите 12 месеца.
В традиционната класация на viasport се провежда за 14-и път, като в нея участват спортисти до 19 години.
По традиция малко преди награждаването става ясно кои 10 от тях са получили най-много точки в гласуването. И тази година не е изненада, че сред тях има четирима представители на волейбола!
След гласуването на 132-ма журналисти, 56 индивидуални спортисти получиха най-много гласове.
По азбучен ред те са:
Александър Василев (тенис)
Номер 2 в световната ранглиста при юношите. Финалист от Откритото първенство на САЩ, полуфиналист от "Уимбълдън", четвъртфиналист от "Ролан Гарос", осминафиналист от Откритото първенство на Австралия при подрастващите.
Валентина Георгиева (спортна гимнастика)
Вицешампионка на прескок от европейското първенство. Златна медалистка на прескок от Световната купа в Осиек и от Челъндж купата в Ташкент. Сребърна медалистка на прескок от Челъндж купата във Варна.
Виктория Нинова (волейбол)
Капитан и либеро на националния отбор на България до 19 години, който спечели световното първенство през 2025 г. Отличена за най-добро либеро на турнира.
Димана Иванова (волейбол)
Волейболистка на националния отбор на България до 19 години, който спечели световното първенство през 2025 г. Отличена за Най-полезна волейболистка на турнира и Най-добра разпределителка.
Иван Иванов (тенис)
Лидер в световната ранглиста при младежите. Победител в Откритото първенство на САЩ и "Уимбълдън". Полуфиналист от "Ролан Гарос".
Калина Венева (волейбол)
Волейболистка на националния отбор на България до 19 години, който спечели световното първенство през 2025 г. Отличена за най-добър диагонал на турнира.
Малена Замфирова (сноуборд)
Най-добър млад спортист на Европа, отличена от Европейските олимпийски комитети. Тя спечели златен медал в отборното състезание по паралелен слалом и сребърен медал в паралелния слалом и паралелния гигантски слалом на Световното първенство за юноши през 2025 г. През настоящия сезон е трета от Световната купа в паралелния гигантски слалом в Милин, през миналия сезон е втора в същата дисциплина в Криница.
Никола Цолов (автомобилизъм)
Втори при пилотите от Формула 3 с две победи през сезона - в Бахрейн и Монако. В края на кампанията получи възможност да премине във Формула 2 в тима на Кампос Рейсинг. Още в дебюта си той завърши трети в спринтовото състезание на пистата „Яс Марина“ в Абу Даби.
Симеон Николов (волейбол)
Разпределител на мъжкия национален отбор по волейбол, който спечели сребърните медали от световното първенство във Филипините. Част от руския Локомотив Новосибирск от началото на сезона.
Християн Касабов (лека атлетика)
Вицешампион на 110 м с препятствия от европейското първенство в Тампере, Финландия. Шампион на България в същата дисциплина на открито и закрито през 2025 г. с национален рекорд за юноши.
Три са тимовете, които ще се надяват да спечелят наградата за най-добър отбор.
Ансамбъл на България по художествена гимнастика за девойки
Европейски шампионки в многобоя и с пет обръча и бронзови медалистки с пет чифта бухалки от първенството в София.
Национален отбор по волейбол, девойки под 19 г.
Световен шампион от първенството в Сърбия и Хърватия. Четири българки влязоха в идеалния състав на шампионата, а Димана Иванова стана Най-полезна волейболистка на турнира.
Национален отбор по волейбол, юноши под 19 г.
Тимът игра четвъртфинал на световното първенство в Узбекистан и завърши на шесто място в крайното класиране.
Трима са и треньорите, които стискат палци да са получили повече точки в гласуването:
Атанас Петров (волейбол)
Селекционер на Национален отбор по волейбол, девойки под 19 г., който стана световен шампион.
Кристина Илиева (художествена гимнастика)
Старши-треньор на европейските шампионки от ансамбъла за девойки на България.
Мирослав Живков (волейбол)
Селекционер на национален отбор по волейбол, юноши под 19 г., който игра на четвъртфинал на световно първенство.
Победителите в трите категории ще станат ясни на церемония на 10 януари.