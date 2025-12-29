bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Ето ги най-добрите млади спортисти на България!

Победителите ще бъдат обявени на 10 януари

Дни преди 2025 г. официално да приключи, станаха ясни десетте най-добри млади спортисти на България за изминалите 12 месеца. 

В традиционната класация на viasport се провежда за 14-и път, като в нея участват спортисти до 19 години. 

По традиция малко преди награждаването става ясно кои 10 от тях са получили най-много точки в гласуването. И тази година не е изненада, че сред тях има четирима представители на волейбола

Десетката

След гласуването на 132-ма журналисти, 56 индивидуални спортисти получиха най-много гласове. 

По азбучен ред те са:

Александър Василев (тенис)
Номер 2 в световната ранглиста при юношите. Финалист от Откритото първенство на САЩ, полуфиналист от "Уимбълдън", четвъртфиналист от "Ролан Гарос", осминафиналист от Откритото първенство на Австралия при подрастващите. 

Снимка: Getty Images

Валентина Георгиева (спортна гимнастика)
Вицешампионка на прескок от европейското първенство. Златна медалистка на прескок от Световната купа в Осиек и от Челъндж купата в Ташкент. Сребърна медалистка на прескок от Челъндж купата във Варна.

Снимка: Lap.bg

Виктория Нинова (волейбол)
Капитан и либеро на националния отбор на България до 19 години, който спечели световното първенство през 2025 г. Отличена за най-добро либеро на турнира. 

Димана Иванова (волейбол)
Волейболистка на националния отбор на България до 19 години, който спечели световното първенство през 2025 г. Отличена за Най-полезна волейболистка на турнира и Най-добра разпределителка.

Иван Иванов (тенис)
Лидер в световната ранглиста при младежите. Победител в Откритото първенство на САЩ и "Уимбълдън". Полуфиналист от "Ролан Гарос".

Калина Венева (волейбол)
Волейболистка на националния отбор на България до 19 години, който спечели световното първенство през 2025 г. Отличена за най-добър диагонал на турнира.

Малена Замфирова (сноуборд)
Най-добър млад спортист на Европа, отличена от Европейските олимпийски комитети. Тя спечели златен медал в отборното състезание по паралелен слалом и сребърен медал в паралелния слалом и паралелния гигантски слалом на Световното първенство за юноши през 2025 г. През настоящия сезон е трета от Световната купа в паралелния гигантски слалом в Милин, през миналия сезон е втора в същата дисциплина в Криница. 

Снимка: SKI.BG

Никола Цолов (автомобилизъм)
Втори при пилотите от Формула 3 с две победи през сезона - в Бахрейн и Монако. В края на кампанията получи възможност да премине във Формула 2 в тима на Кампос Рейсинг. Още в дебюта си той завърши трети в спринтовото състезание на пистата „Яс Марина“ в Абу Даби.

Снимка: Lap.bg

Симеон Николов (волейбол)
Разпределител на мъжкия национален отбор по волейбол, който спечели сребърните медали от световното първенство във Филипините. Част от руския Локомотив Новосибирск от началото на сезона.

Снимка: БФВ

Християн Касабов (лека атлетика)

Вицешампион на 110 м с препятствия от европейското първенство в Тампере, Финландия. Шампион на България в същата дисциплина на открито и закрито през 2025 г. с национален рекорд за юноши. 

Отборите

Три са тимовете, които ще се надяват да спечелят наградата за най-добър отбор. 

Ансамбъл на България по художествена гимнастика за девойки
Европейски шампионки в многобоя и с пет обръча и бронзови медалистки с пет чифта бухалки от първенството в София. 

Снимка: Lap.bg

Национален отбор по волейбол, девойки под 19 г.
Световен шампион от първенството в Сърбия и Хърватия. Четири българки влязоха в идеалния състав на шампионата, а Димана Иванова стана Най-полезна волейболистка на турнира.

Национален отбор по волейбол, юноши под 19 г.
Тимът игра четвъртфинал на световното първенство в Узбекистан и завърши на шесто място в крайното класиране. 

Треньорите

Трима са и треньорите, които стискат палци да са получили повече точки в гласуването:

Атанас Петров (волейбол)
Селекционер на Национален отбор по волейбол, девойки под 19 г., който стана световен шампион.

Снимка: Lap.bg

Кристина Илиева (художествена гимнастика)
Старши-треньор на европейските шампионки от ансамбъла за девойки на България. 

Снимка: Анна Недкова, БФХГ

Мирослав Живков (волейбол)
Селекционер на национален отбор по волейбол, юноши под 19 г., който игра на четвъртфинал на световно първенство.

Снимка: lap

Победителите в трите категории ще станат ясни на церемония на 10 януари. 

