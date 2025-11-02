bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Всеки има силата да бъде будител: Футболисти с призив за празника

Добрият пример

Деца от школата на футболен клуб Национал отправиха послание по случай Деня на народните будители. Момчетата раздаваха специално подготвени картички с призив да събудим знанието за делата на бележити българи и да вярваме, че всеки от нас има силата да бъде будител.

В навечерието на празника младите играчи на Национал насърчиха минувачи пред Софийския университет "Климент Охридски" да говорят за постиженията на будителите, за да се знае и помни делото им в името на развитието на България и българския народ.

 

"Вярваме, че 1 ноември не трябва да е просто дата или един от няколко неучебни дни в годината. Това е ден, в който обръщаме внимание към светлия пример на българи, допринесли за развитието на България, за израстването на българския народ и за повдигането на българския дух.

Ден, в който ясно се виждат хората, които успяват с личния си пример, а понякога и със саможертва, да покажат нов път в трудни времена. Дори тъкмо трудните времена носят предпоставките тези светли личности да излязат напред", заявиха от Национал.

 

Преди дни футболният клуб, чиято школа е с 600 деца, подкрепи дейността на фондация "Една от 8" в Световния месец за борба с рака на гърдата. Мъжкият отбор на Национал излезе символично с розови фланелки за мача си с Банско за Купата на аматьорската лига, а треньорът Станислав Катранков призова от името на клуба жените да посещават редовни профилактични прегледи.

Национал вече две години поред организира и кампанията "Благодаря ти, мамо" за 8 март. С нея момчетата и мъжете в клуба изразяват благодарността си за подкрепата, която получават от жените около себе си - майки, сестри, баби и приятелки.

