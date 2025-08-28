bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Взет от Стоичков в Литекс отива на съд за педофилия

Учителят по физическо възпитание в столично училище, задържан от полицията по подозрение, че е имал интимна връзка със своя 13-годишна ученичка, се оказа... бивш футболист. 

Това съобщава "24 часа". 

Става дума за 31-годишният Христо Кирев, който бе задържан в поденелник.

Кариерата

Той е от Гоце Делчев, където започва футболната му кариера, но след това преминава в школата на Литекс. 

В първия състав го пробва тогавашният треньор на ловчанлии - носителят на "Златна топка" за 1994 г. Христо Стоичков. Той играе в няколко контроли, но така и не записва официален мач за тима. 

Вместо това от Литекс го преотстъпват на Видима Раковски, Дунав Русе и Пирин Гоце Делчев. 

Той е играл още за Спартак Плевен, Банско, Оборище. 

Кирев има мачове за националните гарнитури при подрастващите - 4 за българския тим до 17 г. и 4 за този до 19 г. Дебюта си прави при покойния вече Ферарио Спасов през 2009 г

Прокуратурата

По обвиненията за педофилия, прокуратурата за момента иска постоянно задържане под стража

13-годишната ученичка е разпитана. 

Законът предвижда затвор от 2 до 8 години при доказване на престъплението, дори да е имало съгласие на малолетния.

Тагове:

литекс национален отбор задържан прокуратура учител спартак плевен Банско педофилия видима-раковски дунав русе оборище пирин гоце делчев физическо възпитание Христо Кирев

