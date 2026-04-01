на живо
Животът продължава: Рожден ден след загубата на Боби Михайлов

Николета Лозанова с публикация в социалните мрежи

Футболният свят у нас потъна в скръб, след като вчера, 31 март, от този свят си отиде капитанът и вратар на най-успешния футболен тим на България - четвъртите в света от САЩ 94. 

Борислав Михайлов ни напусна на 63-годишна възраст и след прекаран тежък инсулт в края на 2025 г. Очаквано тази загуба удари най-силно по семейството му - съпругата му световната шампионка в художествената гимнастика Мария Петрова и децата му Николай, Бисера и Елинор. 

Николай, който също бе вратар като баща си, се сбогува с него с прочувствен пост в социалните мрежи. Това направи и неговата половинка Николета Лозанова, която само преди две години роди Борислава - внучка на бившия президент на БФС, носеща неговото име. 

Последната публикация на моделът и инфлуенсърка напомня на всички, че... животът продължава. И тъгата не трябва да спъва радостите!

Рожден ден

Всъщност, Лозанова поздрави голямата си дъщеря Никол за рождения ден. Днес, 1 април, тя става на 14 години. 

Никол е дете на Николета и друг футболист - Валери Божинов, а отношенията с Николай и семейство Михайлови са отлични. 

"Моето вече пораснало момиче… Силна, добра и истинска. Гордея се с теб. Обичам те безкрайно", написа Лозанова. 

Една от първите, харесали публикацията, бе Мария Петрова. 

Самата Лозанова се сбогува със свекър си с публикация, която гласи: "Искам да те запомня завинаги така - усмихнат. Борислава носи твоето име... И носи твоята светлина. И всеки път, когато я погледна, виждам теб. Ти оставаш с нас. Завинаги."

Тъгата

Съболезнованията към семейството на Борислав Михайлов бяха хиляди. 

Съотборниците му от тима, станал четвърти в света, се сбогуваха със своя капитан през сълзи. Това сториха и по-млади футболисти у нас. 

Поклонението пред Борислав Михайлов ще бъде на 4 март в църквата "Света София", а на стадиона на Левски, където вратарят прекара голяма част от кариерата си, вече има кът за възпоменание. 

