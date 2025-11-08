Звезда на Левски аут от дербито в последния момент

Левски ще бъде без една от звездите си срещу ЦСКА. "Сините" обявиха разширения състав за мача, който започва в 15 ч. днес следобед, а в него липсва Радослав Кирилов.

Вероятно е получил контузия в последните тренировки, тъй като той е от най-постоянните футболисти на Левски от началото на сезона.

Треньорът на тима Хулио Веласкес призна на пресконференцията в петък, че в отбора има двама футболисти, които имат мускулно напрежение, но без да ги посочва. Отсъствието на Кирилов поставя под съмнение и участието му за България в световните квалификации срещу Турция и Грузия.

Групата за мача

За сметка на това в състава е Мазир Сула, който бе сменен принудително заради контузия при гостуването на Арда, когато на излизане от терена не можеше да стъпва на крака си.

Ето и пълната група на "сините":

Вратари: Светослав Вуцов, Мартин Луков

Защитници: Майкон, Кристиан Макун, Вендерсон Цунами, Кристиан Димитров, Алдаир Невеш, Никола Серафимов, Оливер Камдем

Халфове: Асен Митков, Георги Костадинов, Рилдо Фильо, Акрам Бурас, Гашпер Търдин, Мазир Сула

Нападатели: Мустафа Сангтаре, Борислав Рупанов, Марин Петков, Фабио Лима, Евертон Бала

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK