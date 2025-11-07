Хулио Веласкес: Фокусът ни е върху ЦСКА, моментната форма има значение

Левски ще опита да покаже силните си страни и да изкара наяве слабите на съперника, заяви Хулио Веласкес преди дербито с ЦСКА от 15-ия кръг на Ефбет лига.

Срещата е в събота от 15:00 часа на Националния стадион "Васил Левски" в София.

Настроенията в Левски преди дербито

"Карл Фабиен отпада за тази среща. Мазир Сула върви добре във възстановяването си през седмицата. Той свърши малко по-различен вид работа и вчера тренира с останалите, тъй като тя бе с по-ниско натоварване. Всичко при него върви много добре, в следствие на което по-късно ще мислим как да процедираме. Имаме и един или двама преуморени, но не става въпрос за контузии. Анализираме тяхното състояние", заяви треньорът на Левски на пресконференцията преди мача.

Снимка: Lap.bg

"Моментната форма има значение. Ясно е какъв емоционален заряд имат мачове като утрешния, но както и във всички други, ние влизаме в него отговорно, с отдаденост и работим по същия начин. Ще вземем под внимание слабите и силните страни на противника. Искаме да проведем мача по начина, по който нас ни устройва. Искаме да изпъкнат нашите силни страни и слабите на противника", продължи той.

"Фокусът ни е върху това как изглежда като цяло ЦСКА, като отбор. Винаги обръщаме внимание и на отделните футболисти обаче. Те имат сериозен потенциал, а и знаете бюджетът им през този сезон. Това им позволява да имат качество в състава и сме наясно, че в последната част на терена разполагат със силни футболисти. Показват добри игри в последните мачове и имат футболисти като Леандро Годой и Йоанис Питас, на които не трябва да се оставя пространство. Ще отдадем обаче повече внимание на това как изглеждаме ние. Имам доверие на всички наши футболисти и ще опитаме да покажем нашите силни страни. Наясно съм с тези, които ще започнат мача", каза още испанецът.

"Тренираме много добре, както беше и досега. Не е достатъчен само огънят в очите, стараем се да бъдем и достатъчно свежи. Трябва да запазим баланс отвъд емоциите на този мач. Винаги искаме да изглеждаме по начина, по който ни задължава емблемата", заяви Веласкес.

"Казвал съм го многократно, но имам голямо доверие към всички футболисти. Почти всички имат достатъчно игрови минути. Необичайно е, но в момента всички са на разположение кондиционно и емоционално, а има ситуации, в които това не е така. Не само в Левски. Имаме широчина и избор за всяка дадена среща. Утре ще има много хора на стадиона и благодаря за това на феновете. Те ни подкрепят и по гостувания, което е много добра оценка за нас. Времето, температурата и локацията нямат значение. Подкрепата винаги е невероятна. Трябва да бъдем изключително благодарни към публиката и това изисква от нас да бъдем още по-отговорни към каузата, до последна капчица пот", завърши той.

Снимка: Lap.bg

Класирането

Левски е убедителен лидер в класирането на шампионата с актив от 35 точки, след като спечели последните си пет мача в първенството и шест във всички турнири. "Сините" също така са вкарали по три гола в последните си четири двубоя, като в неделя спечелиха с 3:0 срещу Арда. ЦСКА е на шеста позиция, като изостава на 16 точки от големия си съперник.

