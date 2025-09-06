bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Радослав Росенов е на 1/8-финал на световно

На две победи е от медал

Радослав Росенов е на 1/8-финал на световно

Две победи делят Радослав Росенов (60 кг) от медал на световното първенство по бокс в Ливърпул. Русенецът записа нов успех, надигравайки азера Махамадали ГасимзадеРосенов завърши по-силно първата част и я взе с 3:2. доминацията във втората част бе категорична - 5:0!

В заключителните три минути Росенов се разколеба, загуби финалната част с 2:3 гласа, но взе крайния успех с 4:1.

На 8 септември той ще се изправи срещу украинеца Айдер Абдураимов.

По-рано днес Венелина Поптолева отстъпи в първия си мач в кат. до 51 кг при жените на носителката на Световна купа Макси Кльоцер (Гер) с 2:3 съдийски гласа.

Нови три наши мача утре

Утре ни очакват още три мача с българско участие. Около 14:45 часа олимпийският бронзов медалист Хавиер Ибаниес ще се изправи срещу американеца Орландо Замора-Гарсия. Мачът е в категория до 55 килограма. Дебют на световно първенство ще запише Уилиам Чолов. При 80-килограмовите той ще има за съперник японеца Го Вакая, вицешампион от Световна купа.

Във вечерната сесия имаме още един представител. Викторио Илиев (65 кг), също дебютант на Световно първенство за мъже, ще боксира с вицешампиона на Азия до 22 години Алмаз Озорбеков (Киргизстан). Родният талант е златен медалист от Европейското първенство за младежи. Мачът е предвиден за 22:15 часа.

Припомняме, че може да гледате Световното първенство по бокс пряко в ефира на RING и на VOYO.

