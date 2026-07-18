Бокс Публикувано в Калоян Кюркчиев Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Рой се закани преди шоуто ELITBET MAX FIGHT 66: Чакането свърши! Готов съм за нокаут! (ВИДЕО) Прякото предаване в ефира на bTV Action и онлайн на VOYO.BG започва в 19:30 ч.

Броени часове до старта на бойната гала ELITBET MAX FIGHT 66 в Бургас. Прякото предаване в ефира на bTV Action и онлайн на VOYO.BG започва в 19:30 ч.

В 17:00 часа ще започнат 5 подгряващи срещи.

Основната файт карта на галавечерта ще започне в 19:30 ч. и ще предложи 9 двубоя в стиловете бокс, кикбокс, ММА и муай-тай с малки ръкавици.

В главния мач от вечерта ще се срещнат Мартин Петков и турската звезда Бурак Пойраз. Петков има 14 победи, 9 от които поредни, и е шампион на MAX FIGHT на малки ръкавици – един от най-тежките стилове в света.

Пойраз е многократен шампион на Турция, многократен участник и шампион на една от най-големите вериги на бойните спортове в Тайланд. Бурак Пойраз е с актив от 31 победи, 7 с нокаут и само 6 загуби.

В подглавната среща световният шампион на UBO и шампион на България Владимир Георгиев се завръща на ринга на MAX FIGHT след близо едногодишно отсъствие заради контузия. Негов съперник ще бъде украинецът Микола Вовк, който пристига с професионален рекорд от 16 победи, 10 от които с нокаут, в боксов двубой, който се очаква да бъде едно от най-сериозните изпитания в кариерата на българския шампион.

Голям интерес предизвиква и завръщането на непобедения нокаутьор Борислав Велев – Рой, който след две операции и две години извън ринга отново ще се бие пред българската публика. С впечатляващ рекорд от 14 победи и 14 нокаута, той ще се изправи срещу коравия французин Димитри Тренел.

"Чакането свърши! Готов съм за нокаут", каза в ефира на bTV Рой.

Бургаската публика ще подкрепя и своя любимец Николай Дишков, шесткратен шампион на България и един от най-перспективните професионални боксьори у нас. Той ще срещне бившия носител на титлата WBF International Грегори „Лудия“ Тренел, който има впечатляващ професионален рекорд от 24 победи.

В бойната карта са включени още двубоите между Константин Стойков и Чарли Даинес, както и между световния и европейски шампион по муай тай Петър Стойков и тунизиеца Сабри Бен Хения. В друг зрелищен двубой един срещу друг ще се изправят Александър Николаев и Боян Янев.

За вас всичко най-интересно преди, по време и след зрелищните битки ще проследят Калоян Кюркчиев, Иван Деков и операторът Нели Колева.