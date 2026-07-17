Бокс Публикувано в Калоян Кюркчиев Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Мартин Петков преди ELITBET MAX FIGHT 66: Ще говорят юмруците ми! (ВИДЕО) Всички бойци преминаха официалния кантар в Бургас

Всички бойци преминаха официалния кантар преди ELITBET MAX FIGHT 66. Бойната гала е утре, 18 юли от 19:30 в зала "Младост" в Бургас, а за който не е близо до морето ще се погрижим ние. Всичко най-интересно може да гледате пряко в ефира на bTV Action и онлайн на VOYO.BG. Започваме в 19:30 ч.

В главния мач Мартин Петков ще преследва деветия си нокаут срещу шампиона на Турция Бурак Пойраз.

Българският терминатор свали 7 килограма в последните дни, за да влезе в категорията си - до 70 кг.

"Имаше искри и нормалното напрежение на кантара. Какво бих му казал сега ли? С такъв надменен и нагъл човек не мога да си говоря, ще говоря юмруците ми", закани се Петков.

23-годишният боец от Годеч е възпитаник на „Академия Антон Петров" и като шампион на MAX FIGHT в категория до 70 кг по муай тай с ММА ръкавици защити пояса си в Пловдив в края на май.

Още преди да са изтекли първите 3 минути от общо 5 рунда Петков не просто приключи с Даниел Гецов - той записа 14-ата си победа и 8-ия си нокаут!

Не пропускайте ELITBET MAX FIGHT 66 в събота, 18 юли, от 19.30 ч. пряко по BTV Action и онлайн на VOYO.BG! Ще бъде със сигурност много интересно!