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Калоян Кюркчиев

Мартин Петков преди ELITBET MAX FIGHT 66: Ще говорят юмруците ми! (ВИДЕО)

Всички бойци преминаха официалния кантар в Бургас

Всички бойци преминаха официалния кантар преди ELITBET MAX FIGHT 66. Бойната гала е утре, 18 юли от 19:30 в зала "Младост" в Бургас, а за който не е близо до морето ще се погрижим ние. Всичко най-интересно може да гледате пряко в ефира на bTV Action и онлайн на VOYO.BG. Започваме в 19:30 ч.

В главния мач Мартин Петков ще преследва деветия си нокаут срещу шампиона на Турция Бурак Пойраз.

Българският терминатор свали 7 килограма в последните дни, за да влезе в категорията си - до 70 кг.

"Имаше искри и нормалното напрежение на кантара. Какво бих му казал сега ли? С такъв надменен и нагъл човек не мога да си говоря, ще говоря юмруците ми", закани се Петков.

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23-годишният боец от Годеч е възпитаник на „Академия Антон Петров" и като шампион на MAX FIGHT в категория до 70 кг по муай тай с ММА ръкавици защити пояса си в Пловдив в края на май.

Още преди да са изтекли първите 3 минути от общо 5 рунда Петков не просто приключи с Даниел Гецов - той записа 14-ата си победа и 8-ия си нокаут!

Не пропускайте ELITBET MAX FIGHT 66 в събота, 18 юли, от 19.30 ч. пряко по BTV Action и онлайн на VOYO.BG! Ще бъде със сигурност много интересно!

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