bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Шампионска лига

Алжирец закопа Дортмунд и ги отстрани от Шампионска лига

Рами Бенсебайни бе големият грешник за своя отбор срещу Аталанта

Алжирец закопа Дортмунд и ги отстрани от Шампионска лига
Getty Images

Гол от дузпа в 98' изпрати Аталанта на осминафиналите в Шампионската лига! "Бергамаските" победиха Борусия Дортмунд с 4:1 и очакват жребия, който ще ги изправи срещу Арсенал или Байерн Мюнхен.

Рами Бенсебайни бе главният виновник за "жълто-черните", след като допусна грешка за първия и втория гол, направи и дузпата.

"Богинята" матира Дортмунд

Аталанта започна силно мача и още в 5' поведе в резултата. Бенсебайни не успя да изчисти добре топката, тя попадна в краката на Джанлука Скамака, който отблизо се разписа.

В последната минута от добавеното време на първото полувреме Аталанта вкара и втори гол. Грегор Кобел не успя да избие топката добре и Давиде Дзапакоста стреля от границата на наказателното поле. С помощта на рикошет в тялото Бенсебайни, топката стана неспасяема за Кобел и така Аталанта, само за едно полувреме, заличи аванса на гостите от първия мач.

Снимка: Reuters

След подновяването на играта Аталанта не се отказа от преследването на победата. Резултатът дойде в 58', когато Мартен де Роон центрира в наказателното поле, а Марио Пашалич с глава изведе домакините напред в общия резултат.

Четвърт час преди края на мача Дортмунд се събуди и върна едно попадение. След късо изпълнение на корнер, Карим Адейеми отправи техничен удар към вратата на Аталанта, който беше неспасяем за вратаря на Аталанта - Марко Карнезеки.

Снимка: Reuters

Кулминацията в срещата дойде дълбоко в добавеното време. В последната секунда големият грешник Бенсебайни бе неориентиран в наказателното поле и извърши много грубо нарушение срещу Никола Кръстович. След намеса на VAR бе отсъдена дузпа и му бе показан червен картон. Oт бялата точка Лазар Самарджич бе безкомпромисен и изпрати Аталанта на осминафинал.

"Бергамаските" станаха едва третият италиански отбор в историята на Шампионската лига, който се класира напред, след като е загубил първия мач с два или повече гола. Преди Аталанта бяха Ювентус през сезон 2018/2019 и Рома през сезон 2017/2018.

Снимка: Reuters

Аталанта
срещу
Борусия Дортмунд
25.02.2026 19:45
Тагове:

футбол шампионска лига борусия дортмунд аталанта осминафинали грешник бергамаските рами бенсебайни

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Карлос Насар след наградата: Правя всичко възможно да остана в България!

Карлос Насар след наградата: Правя всичко възможно да остана в България!
Тайният коз на Лудогорец? Веселин Маринов тръгна за кадем! (ВИДЕО)

Тайният коз на Лудогорец? Веселин Маринов тръгна за кадем! (ВИДЕО)
Теодор Салпаров: Не спах цяла нощ след мача с Бразилия през 2019-а! (ВИДЕО)

Теодор Салпаров: Не спах цяла нощ след мача с Бразилия през 2019-а! (ВИДЕО)
Моци откровен: Шансовете ни за титлата драстично намаляха (ВИДЕО)

Моци откровен: Шансовете ни за титлата драстично намаляха (ВИДЕО)
Ивелин Попов казва „стоп“!

Ивелин Попов казва „стоп“!

Последни новини

Карлос Насар след наградата: Правя всичко възможно да остана в България!

Карлос Насар след наградата: Правя всичко възможно да остана в България!
Меси разкри как е предложил брак на Антонела

Меси разкри как е предложил брак на Антонела
Карлос Насар отново е спортист номер 1 на България! (ВИДЕО)

Карлос Насар отново е спортист номер 1 на България! (ВИДЕО)
Оперираха Стоян Копривленски, аут е за поне 5 месеца (СНИМКИ)

Оперираха Стоян Копривленски, аут е за поне 5 месеца (СНИМКИ)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV