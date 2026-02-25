Алжирец закопа Дортмунд и ги отстрани от Шампионска лига

Гол от дузпа в 98' изпрати Аталанта на осминафиналите в Шампионската лига! "Бергамаските" победиха Борусия Дортмунд с 4:1 и очакват жребия, който ще ги изправи срещу Арсенал или Байерн Мюнхен.

Рами Бенсебайни бе главният виновник за "жълто-черните", след като допусна грешка за първия и втория гол, направи и дузпата.

"Богинята" матира Дортмунд

Аталанта започна силно мача и още в 5' поведе в резултата. Бенсебайни не успя да изчисти добре топката, тя попадна в краката на Джанлука Скамака, който отблизо се разписа.

В последната минута от добавеното време на първото полувреме Аталанта вкара и втори гол. Грегор Кобел не успя да избие топката добре и Давиде Дзапакоста стреля от границата на наказателното поле. С помощта на рикошет в тялото Бенсебайни, топката стана неспасяема за Кобел и така Аталанта, само за едно полувреме, заличи аванса на гостите от първия мач.

Снимка: Reuters

След подновяването на играта Аталанта не се отказа от преследването на победата. Резултатът дойде в 58', когато Мартен де Роон центрира в наказателното поле, а Марио Пашалич с глава изведе домакините напред в общия резултат.

Четвърт час преди края на мача Дортмунд се събуди и върна едно попадение. След късо изпълнение на корнер, Карим Адейеми отправи техничен удар към вратата на Аталанта, който беше неспасяем за вратаря на Аталанта - Марко Карнезеки.

Снимка: Reuters

Кулминацията в срещата дойде дълбоко в добавеното време. В последната секунда големият грешник Бенсебайни бе неориентиран в наказателното поле и извърши много грубо нарушение срещу Никола Кръстович. След намеса на VAR бе отсъдена дузпа и му бе показан червен картон. Oт бялата точка Лазар Самарджич бе безкомпромисен и изпрати Аталанта на осминафинал.

"Бергамаските" станаха едва третият италиански отбор в историята на Шампионската лига, който се класира напред, след като е загубил първия мач с два или повече гола. Преди Аталанта бяха Ювентус през сезон 2018/2019 и Рома през сезон 2017/2018.

Снимка: Reuters