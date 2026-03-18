Драмата на легенда във Формула 1: Алонсо губи усещане в ръцете си!

Технически проблеми могат да провалят сезона му

В последното състезание в Китай Фернандо Алонсо преживя истински кошмар на пистата. На моменти испанецът буквално трябваше да пусне волана на своя болид, неспособен да понася силните вибрации, идващи от двигателя на Хонда.

Според съобщенията, 44-годишният ветеран дори е губел чувствителността в ръцете си заради тази аномалия.

Какво се случва?

Следващото състезание – Гран при на Япония на пистата "Сузука" на 29 март – изглежда под въпрос за пилотите на Астън Мартин. Специализирани медии вече спекулират, че двукратният световен шампион с рено и канадецът Ланс Строл може да пропуснат надпреварата, ако проблемите с вибрациите не бъдат решени.

Провален сезон

И двамата пилоти не завършиха първите две състезания, а Хонда обяви, че работи по модернизация на болида. Въпреки това, някои анализатори смятат, че това е част от стратегия за успокояване на обществеността и печелене на време.

Все по-широко се говори, че ФИА може да дисквалифицира Астън Мартин, ако инженерите не успеят да премахнат или поне да намалят вибрациите, които застрашават здравето и безопасността на пилотите.

