Арсенал натупа Байерн в спектакъл на "Емирейтс"

Арсенал постигна изключителна победа над Байерн Мюнхен в Шампионската лига и вече е едноличен лидер в класирането! "Артилеристите" надделяха с 3:1 на "Емирейтс" и направиха завръщането на Хари Кейн и Венсан Компани в Англия болезнено.

Шок за баварската машина

Срещата започна с изключително темпо. Двата отбора показаха страхотно надлъгване в средата на терена.

Изненадващо или не, Арсенал поведе в резултата с гол на Юриен Тимбър от корнер. За виновник може да се смята Мануел Нойер, който не успя да разчете правилно ситуацията и излезе невнимателно.

Снимка: Reuters

Минути по-късно Еберечи Езе имаше прекрасна възможност да удвои резултата, но англичанинът не успя да се възползва и ударът му бе слаб и неточен.

Това бе добре дошло за Байерн Мюнхен, който успя да изравни чрез 17-годишният Ленард Карл. Йошуа Кимих подаде прекрасно към Майкъл Олисе, който сложи топката на пътя на Карл и младият талант бе безпогрешен.

Снимка: Reuters

Шоуто на "Емирейтс" не спря дотук. Двата отбора отказваха да се предадат и създаваха ситуация след ситуация до края на полувремето.

Началото на втората част също бе ударна, като топката летеше от едното наказателно поле към другото за секунди.

В 69' Арсенал за втори път поведе в резултата. Грешка при изнасянето на Дайот Упамекано постави топката в краката на Деклан Райс. След мигновена атака Рикардо Калафиори центрира към Нони Мадуеке, който от близка дистанция матира Мануел Нойер.

Снимка: Reuters

Германският страж отново бе в центъра на събитията и при третия гол на Арсенал. След корнер мигновена атака на "артилеристите" доведе до неразчетено излизане напред на Нойер, който остави Габриел Мартинели на празна врата и бразилецът направи най-лесното в кариерата си.

До края на мача резултатът се запази същият, като Байерн се опита да върне поне един гол, но защитата на Арсенал бе като стена.

Това е първа победа на "топчиите" над този съперник от 2015 г., като сега отборът на Микел Артета е на първо място и в Шампионската лига, и във Висшата лига.

Също така Арсенал печели първите си пет мача в Шампионската лига за първи път от сезон 2005/06, когато достига и до единствения си финал в историята на турнира.

Снимка: Reuters

