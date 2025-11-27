bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Арсенал натупа Байерн в спектакъл на "Емирейтс"

Ценна победа и еднолично първо място за отбора на Артета в Шампионската лига

Арсенал натупа Байерн в спектакъл на "Емирейтс"
Reuters

Арсенал постигна изключителна победа над Байерн Мюнхен в Шампионската лига и вече е едноличен лидер в класирането! "Артилеристите" надделяха с 3:1 на "Емирейтс" и направиха завръщането на Хари Кейн и Венсан Компани в Англия болезнено.

Шок за баварската машина

Срещата започна с изключително темпо. Двата отбора показаха страхотно надлъгване в средата на терена.

Изненадващо или не, Арсенал поведе в резултата с гол на Юриен Тимбър от корнер. За виновник може да се смята Мануел Нойер, който не успя да разчете правилно ситуацията и излезе невнимателно.

Снимка: Reuters

Минути по-късно Еберечи Езе имаше прекрасна възможност да удвои резултата, но англичанинът не успя да се възползва и ударът му бе слаб и неточен.

Това бе добре дошло за Байерн Мюнхен, който успя да изравни чрез 17-годишният Ленард Карл. Йошуа Кимих подаде прекрасно към Майкъл Олисе, който сложи топката на пътя на Карл и младият талант бе безпогрешен.

Снимка: Reuters

Шоуто на "Емирейтс" не спря дотук. Двата отбора отказваха да се предадат и създаваха ситуация след ситуация до края на полувремето.

Началото на втората част също бе ударна, като топката летеше от едното наказателно поле към другото за секунди.

В 69' Арсенал за втори път поведе в резултата. Грешка при изнасянето на Дайот Упамекано постави топката в краката на Деклан Райс. След мигновена атака Рикардо Калафиори центрира към Нони Мадуеке, който от близка дистанция матира Мануел Нойер.

Снимка: Reuters

Германският страж отново бе в центъра на събитията и при третия гол на Арсенал. След корнер мигновена атака на "артилеристите" доведе до неразчетено излизане напред на Нойер, който остави Габриел Мартинели на празна врата и бразилецът направи най-лесното в кариерата си.

До края на мача резултатът се запази същият, като Байерн се опита да върне поне един гол, но защитата на Арсенал бе като стена.

Това е първа победа на "топчиите" над този съперник от 2015 г., като сега отборът на Микел Артета е на първо място и в Шампионската лига, и във Висшата лига.

Също така Арсенал печели първите си пет мача в Шампионската лига за първи път от сезон 2005/06, когато достига и до единствения си финал в историята на турнира. 

Снимка: Reuters

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Арсенал и Байерн Мюнхен

Арсенал
Арсенал
3 : 1
Байерн Мюнхен
Байерн Мюнхен
40%
Притежание на топката
60%
11
Точни удари
8
1
Неточни удари
0
40
Опасни атаки
24
16
Нарушения
13
6
Корнери
1
2
Засади
0
4-3-3
Формация
4-2-3-1
Стадион: Emirates Stadium

Състави

1
12 2 3 49
10 36 41
7 23 19
9
17 42 7
6 45
44 2 4 27
1
Дейвид Рая 1 Дейвид Рая
Jurriën Timber 12 Jurriën Timber
Уилям Салиба 2 Уилям Салиба
Кристианска комар 3 Кристианска комар
М. Луис-Скели 49 М. Луис-Скели
Еберечи Езе 10 Еберечи Езе
Мартин Зубименди 36 Мартин Зубименди
Деклан Райс 41 Деклан Райс
Букайо Сака 7 Букайо Сака
Микел Мерино 23 Микел Мерино
Леандро Тросар 19 Леандро Тросар
Мануел Нойер 1 Мануел Нойер
Йосип Станишич 44 Йосип Станишич
Дайот Упамекано 2 Дайот Упамекано
Джонатан Тах 4 Джонатан Тах
Конрад Лаймер 27 Конрад Лаймер
Джошуа Кимич 6 Джошуа Кимич
Александър Павлович 45 Александър Павлович
Майкъл Олиз 17 Майкъл Олиз
42
Серж Гнабри 7 Серж Гнабри
Хари Кейн 9 Хари Кейн
