bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Шампионска лига

Арсенал разплака Интер насред Милано и си осигури първото място

Лондонският гранд победи с 3:1

Арсенал разплака Интер насред Милано и си осигури първото място
Reuters

Арсенал победи Интер с 3:1 наред Милано и си гарантира първото място в класирането на Шампионската лига. Футболистите на Микел Артета изиграха две силни полувремена, като оставиха малко шансове на своя противник и се класираха директно за осминафиналите.

Какво се случи?

Не бяха изминали и 10 минути игра, когато Арсенал откри резултата. "Артилеристите" притиснаха Интер в тяхното наказателно поле и след страхотна комбинация и малко късмет Габриел Жесус вкара топката във вратата на Ян Зомер.

Снимка: Reuters

Интер отговори в 17'. "Нерадзурите" организираха бърза контраатака и след рикошет топката попадна на пътя на Петър Сучич, който с топовен удар разстреля Давид Рая.

Италианският гранд имаше възможност да направи пълен обрат в 26'. Отново след бърза контраатака Сучич се озова на стрелкова позиция, но реши да подаде на Маркюс Тюрам, чийто удар бе неточен.

Снимка: Reuters

Вместо това обаче Арсенал поведе отново след гол от статично положение. След изпълнение на корнер, Леандро Тросар подаде успоредно на голлинията, където между трима Габриел Жесус от близко разстояние не сгреши.

През второто полувреме двата отбора си разменяха атаки, но топката така и не влизаше във която и да е от двете врати.

Снимка: Reuters

До 85'. Тогава Арсенал вкара трети гол чрез Виктор Гьокереш, с което уби интригата. Шведът майсторски завъртя топката в горния ъгъл на Ян Зомер, който въпреки че докосна топката, не успя да спаси.

Taка Интер за първи път в историята си губи 3 последователни мача в най-престижния европейски клубен турнир. 

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Интер
срещу
Арсенал
20.01.2026 22:00
Тагове:

футбол интер арсенал шампионска лига

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Безмилостен Реал Мадрид писа шестица на Монако

Безмилостен Реал Мадрид писа шестица на Монако
ПСЖ преживя шок, невиждан от 12 години

ПСЖ преживя шок, невиждан от 12 години
Везенков бе неудържим и за Макаби Тел Авив (ВИДЕО)

Везенков бе неудържим и за Макаби Тел Авив (ВИДЕО)
Любослав Пенев вече е в София

Любослав Пенев вече е в София

Бодьо Глимт унижи Манчестър Сити в дома на Холанд

Бодьо Глимт унижи Манчестър Сити в дома на Холанд

Последни новини

ПСЖ преживя шок, невиждан от 12 години

ПСЖ преживя шок, невиждан от 12 години
Безмилостен Реал Мадрид писа шестица на Монако

Безмилостен Реал Мадрид писа шестица на Монако
Везенков бе неудържим и за Макаби Тел Авив (ВИДЕО)

Везенков бе неудържим и за Макаби Тел Авив (ВИДЕО)
Бодьо Глимт унижи Манчестър Сити в дома на Холанд

Бодьо Глимт унижи Манчестър Сити в дома на Холанд

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV