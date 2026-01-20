Арсенал разплака Интер насред Милано и си осигури първото място

Арсенал победи Интер с 3:1 наред Милано и си гарантира първото място в класирането на Шампионската лига. Футболистите на Микел Артета изиграха две силни полувремена, като оставиха малко шансове на своя противник и се класираха директно за осминафиналите.

Какво се случи?

Не бяха изминали и 10 минути игра, когато Арсенал откри резултата. "Артилеристите" притиснаха Интер в тяхното наказателно поле и след страхотна комбинация и малко късмет Габриел Жесус вкара топката във вратата на Ян Зомер.

Снимка: Reuters

Интер отговори в 17'. "Нерадзурите" организираха бърза контраатака и след рикошет топката попадна на пътя на Петър Сучич, който с топовен удар разстреля Давид Рая.

Италианският гранд имаше възможност да направи пълен обрат в 26'. Отново след бърза контраатака Сучич се озова на стрелкова позиция, но реши да подаде на Маркюс Тюрам, чийто удар бе неточен.

Снимка: Reuters

Вместо това обаче Арсенал поведе отново след гол от статично положение. След изпълнение на корнер, Леандро Тросар подаде успоредно на голлинията, където между трима Габриел Жесус от близко разстояние не сгреши.

През второто полувреме двата отбора си разменяха атаки, но топката така и не влизаше във която и да е от двете врати.

Снимка: Reuters

До 85'. Тогава Арсенал вкара трети гол чрез Виктор Гьокереш, с което уби интригата. Шведът майсторски завъртя топката в горния ъгъл на Ян Зомер, който въпреки че докосна топката, не успя да спаси.

Taка Интер за първи път в историята си губи 3 последователни мача в най-престижния европейски клубен турнир.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK