Артета, 20 години по-късно

Арсенал трябва да преодолее синдрома на подгласника

Атлетико Мадрид не успя, борейки се здраво, но Микел Артета ще бъде мениджър на един от отборите във финала на Шампионската лига. Той ще води Арсенал, 20 години след загубата от Барселона в Париж.

Експлозията от ликуване на английските фенове на „Емирейтс“ беше впечатляваща, отприщвайки делириума на привържениците, които са на път да преживеят финал на сезона с последния мач от Шампионската лига и възможността да спечелят Висшата лига.

Това беше изключителен сезон за отбора на Артета, но той трябва да завърши с титла, за да преодолее синдрома на подгласника, който се натрупа след като "топчиите" завършиха втори в последните три сезона във Висшата лига.

Предизвикателството е огромно, сезонът е много добър, но подгласниците не получават награда. Сензационната работа, извършена от тях, трябва да бъде потвърдена с футболен трофей. Това е толкова реално, колкото и жестоко.

Атлетико имаше своя шанс. Изиграха солиден мач, но както Коке каза след мача: „Трябва да си клиничен и в двете наказателни полета.“ На момчетата на Чоло им липсваше финалният щрих, за да стигнат до финала. Бяха на косъм от постигането на мечтата си. Натиснаха силно, но им липсваше клиничната острота.

Арсенал се възползва от единствения гол на Сака, който се възползва от отбита топка от Облак, за да изпрати отбора си в Будапеща на 30 май. Междувременно те трябва да си осигурят титлата във Висшата лига, като Сити е само на две точки зад тях при оставащи три мача, стига Манчестър Сити да спечели отложения си мач.

Гризман и всички звезди, които не успяха да спечелят Шампионската лига...

Ключът към успеха на Арсенал е защитата. Те са допуснали само 26 гола в 35 мача от Висшата лига. Те държат рекорда за най-малко допуснати голове в топ лигите на Европа, а в Шампионската лига поддържат много висок стандарт, достигайки до финала без да загубят нито един мач.

Сезонът на Атлетико Мадрид може да се оцени като слаб, но не е. Те стигнаха до финала за Купата на краля, класираха се за полуфиналите на Шампионската лига в Ла Лига и бяха близо до финала в Будапеща.

Но сега е време за Артета. 20 години по-късно.

Санти Нола, mundodeportivo.com.

Арсенал
срещу
Атлетико Мадрид
05.05.2026 22:00

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Атлетико Мадрид и Арсенал

1 : 1
52%
Притежание на топката
48%
13
Точни удари
8
5
Неточни удари
3
38
Опасни атаки
45
7
Нарушения
11
6
Корнери
1
0
Засади
1
4-4-2
Формация
4-3-3
Стадион:

Състави

Ян Облак 13 Ян Облак
Йоренте 14 Йоренте
Marc Pubill 18 Marc Pubill
Давид Ханко 17 Давид Ханко
Матео Руджери 3 Матео Руджери
Г. Симеоне 20 Г. Симеоне
Коке 6 Коке
Джони 5 Джони
Адемола Лукман 22 Адемола Лукман
Николас Гонсалес 23 Николас Гонсалес
Антоан Гризман 7 Антоан Гризман
Дейвид Рая 1 Дейвид Рая
Бен Уайт 4 Бен Уайт
Уилям Салиба 2 Уилям Салиба
Габриел 6 Габриел
Пиеро Хинкапие Рейна 5 Пиеро Хинкапие Рейна
Мартин Одегаард 8 Мартин Одегаард
Деклан Райс 41 Деклан Райс
Мартин Зубименди 36 Мартин Зубименди
Кай Хаверц 29 Кай Хаверц
Нони Мадуеке 20 Нони Мадуеке
Виктор Гьокерес 14 Виктор Гьокерес

Срещата по минути

88′ Нахуел Молина е сменен от Джони
Кристианска комар е сменен от Бен Уайт 86′
78′ Давид Ханко получи жълт картон
77′ Алекс Баена е сменен от Хулиан Алварес
Габриел Исус влезе на мястото на Виктор Гьокерес 69′
Леандро Тросар е сменен от Мартинели 68′
Букайо Сака влезе на мястото на Нони Мадуеке 68′
Еберечи Езе е сменен от Мартин Одегаард 58′
56′ Хулиан Алварес отбеляза.
46′ Робин Льо Норманд е сменен от Г. Симеоне
Виктор Гьокерес се разписа. 44′
