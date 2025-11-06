Жозе Моуриньо пак е безпомощен в Шампионската лига

Байер Леверкузен изтръгна трите точки с минималното 1:0 при гостуването си на Бенфика. Големият герой за „аспирините“ в Лисабон обаче не бе голмайсторът Патрик Шик, а вратарят Марк Флекен, който спаси отбора си с блестящи изяви.

Това е трета поредна загуба на Жозе Моуриньо в Европа, откакто пое Бенфика през септември, и четвърта за отбора през този сезон. Байер Леверкузен, от своя страна, след слабия си старт в Шампионската лига, постигна първата си победа в турнира.

Героят Флекен

През първото полувреме Бенфика бе по-активният отбор, но топката така и не пожела да влезе във вратата. Домакините отправиха 10 удара, уцелиха две греди и принудиха Марк Флекен да направи четири спасявания.

Най-доброто положение за Бенфика дойде в 43'. Доди Лукебакио остана очи в очи с Флекен, който спаси удара му. Топката попадна у Вангелис Павлидис, но гръцкият нападател, при опразнена врата, прати топката над напречната греда.

Победният гол

След почивката Бенфика продължи да натиска, но именно грешка в защита реши мача. Резервата Патрик Шик първо бе спрян от Анатолий Трубин, но секунди по-късно се възползва от лошо връщане с глава на Самуел Дал и с хладнокръвен удар донесе победата на Леверкузен.

В заключителните минути домакините натиснаха още веднъж, но усилията им не дадоха резултат. Най-близо до изравнителен гол отново бе Лукебакио, чийто изстрел мина над вратата.

Байер Леверкузен продължава възхода си под ръководството на Каспер Хюлманд, възползвайки се от поредното разочароващо представяне на Бенфика. При новия си бос, "аспирините" имат само две загуби - лудото 2:7 срещу ПСЖ и срещу перфектния Байерн Мюнхен с 0:3.

Бенфика остава в тежка ситуация – все още без спечелена точка и без отбелязан гол след първия си мач срещу Карабах.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK