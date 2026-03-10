Атлетико чака 62 години за отмъщение срещу Тотнъм

bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
След 62 години Атлетико Мадрид и Тотнъм отново ще премерят сили в мач от европейски турнир. Историята между двата отбора е интригуваща, като единствената им среща досега е била на финал!

Историята

Това се случва през далечната 1963 г., когато Атлетико и Тотнъм стигат до финала за Купата на носителите на купи. В Ротердам "шпорите" побеждават с разгромното 5:1, като по два гола вкарват легендите Джими Грийвс и Тери Дайсън.

Така Тотнъм се превръща в първия английски отбор, който печели европейски турнир. След това лондонският отбор триумфира в старото издание на Лига Европа - Купата на УЕФА през 1972 и 1984.

А пред миналия сезон "шпорите" шокираха всички футболни фенове, като спечелиха първия си трофей от 2008 г., побеждавайки Манчестър Юнайтед на финала в Лига Европа.

Така те си спечелиха промоция за Шампионската лига, където също продължава да впечатлява с резултатите си, за разлика от Висшата лига. Воденият от Игор Тудор отбор зае четвъртото място в груповата фаза, въпреки че в родното първенство се бори за оцеляване.

Атлетико Мадрид също има 3 трофея от Лига Европа - през 2010, 2012 и 2018 г. Интересното е, че след всеки трофей от втория по сила европейски клубен турнир "дюшекчиите" неизменно печелят и Суперкупата на Европа.

Снимка: Reuters

Сега

Това ще бъде трети мач на Атлетико срещу отбор от Острова през този сезон, като в груповафа фаза загуби от Ливърпул с 2:3 и от Арсенал с 0:4. Добрата новина за Диего Симеоне е, че първият мач е в Испания. У дома Атлетико е загубил само 2 от последните си 17 мача срещу английски опоненти, докато Тотнъм никога не е побеждавал отбор от Ла Лига извън Англия.

Дали сега 62 години по-късно Атлетико ще си отмъсти на Тотнъм или "" ще се опитат да променят историята?

Снимка: Reuters

