Атлетико Мадрид се изправя срещу най-неудобния си съперник

Какво ще направят този път &quot;дюшекчиите&quot;?

uefa.com

От 6 мача ПСВ няма нито една победа срещу Атлетико Мадрид. Някои биха си казали, че това е нормално, но нека да погледнем по-отблизо.

Неудобен съперник

Двата отбора за първи път се срещат през сезон 2008/09 и тогава в първия мач "дюшекчиите" побеждават с 3:0. Оттогава обаче ПСВ става един от най-неудобните съперници за мадридчани, които по някакъв начин все успяват да изтръгнат победата.

Следва трудна победа с 2:1, където в края на мача нидерландският тим притиска Атлетико, но така и не успява да вкара изравнителен гол.

Снимка: uefa.com

Следващите срещи са през сезон 2015/16 на осминафиналите. 0:0 и в двата мача принуждават Атлетико да победи на дузпи след 15 изпълнения от бялата точка. Впоследствие испанският гранд стига до финал, загубен от Реал Мадрид отново на дузпи.

Сезон по-късно двата отбора отново се изправят един срещу друг, но този път в груповата фаза. Минимална победа с 1:0 в откриващия ден след отменен гол за ПСВ и след това успех с 2:0 след трудно първо полувреме без голове. Интересното е, че втората среща завършва без нито един картон, въпреки че са извършени общо 14 нарушения.

Снимка: uefa.com

Сега двата отбора ще се борят да достигнат до топ 8, което ще им осигури класиране директно за елиминациите в Шампионската лига.

Победата над Ливърпул с 4:1 на "Анфийлд" бе една от най-добрите европейски вечери на ПСВ в историята. Преди това "филипсите" постигат умопомрачаващ успех над Наполи с 6:2. Това, със сигурност, притеснява Диего Симеоне, чиято защита в последно време е колеблива.

Снимка: Reuters

Атлетико е само на точка пред ПСВ, което означава, че този мач може да реши бъдещето на двата отбора в Шампионската лига, имайки се предвид, че ще останат само два мача от груповата фаза след Нова година.

Ще може ли ПСВ да изненада и Атлетико Мадрид след сензацията, която направи срещу Ливърпул и Наполи или "дюшекчиите" ще си осигурят спокойствие преди финалния спринт за топ 8?

Снимка: Reuters

Тагове:

футбол шампионска лига псв атлетико мадрид диего симеоне групова фаза дюшекчии турнира на богатите

