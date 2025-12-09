Атлетико Мадрид се изправя срещу най-неудобния си съперник

От 6 мача ПСВ няма нито една победа срещу Атлетико Мадрид. Някои биха си казали, че това е нормално, но нека да погледнем по-отблизо.
Двата отбора за първи път се срещат през сезон 2008/09 и тогава в първия мач "дюшекчиите" побеждават с 3:0. Оттогава обаче ПСВ става един от най-неудобните съперници за мадридчани, които по някакъв начин все успяват да изтръгнат победата.
Следва трудна победа с 2:1, където в края на мача нидерландският тим притиска Атлетико, но така и не успява да вкара изравнителен гол.
Следващите срещи са през сезон 2015/16 на осминафиналите. 0:0 и в двата мача принуждават Атлетико да победи на дузпи след 15 изпълнения от бялата точка. Впоследствие испанският гранд стига до финал, загубен от Реал Мадрид отново на дузпи.
Сезон по-късно двата отбора отново се изправят един срещу друг, но този път в груповата фаза. Минимална победа с 1:0 в откриващия ден след отменен гол за ПСВ и след това успех с 2:0 след трудно първо полувреме без голове. Интересното е, че втората среща завършва без нито един картон, въпреки че са извършени общо 14 нарушения.
Сега двата отбора ще се борят да достигнат до топ 8, което ще им осигури класиране директно за елиминациите в Шампионската лига.
Победата над Ливърпул с 4:1 на "Анфийлд" бе една от най-добрите европейски вечери на ПСВ в историята. Преди това "филипсите" постигат умопомрачаващ успех над Наполи с 6:2. Това, със сигурност, притеснява Диего Симеоне, чиято защита в последно време е колеблива.
Атлетико е само на точка пред ПСВ, което означава, че този мач може да реши бъдещето на двата отбора в Шампионската лига, имайки се предвид, че ще останат само два мача от груповата фаза след Нова година.
Ще може ли ПСВ да изненада и Атлетико Мадрид след сензацията, която направи срещу Ливърпул и Наполи или "дюшекчиите" ще си осигурят спокойствие преди финалния спринт за топ 8?
Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER
Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM
Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK