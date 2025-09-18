Байерн попари мечтите на Челси в Мюнхен

Байерн Мюнхен победи Челси с 3:1 и се превърна в отбора побеждавал най-много пъти „сините“ в историята на Шампионската лига. От арената, където вдигнаха първата си ушата купа, лондончани си тръгват с преклонени глави.

Байерн има едва едно поражение в последните си вече 12 мача с английски съперници. Баварците не са губили откриващия си мач в Шампионската лига в последните 22 години. Баварският колос има най-високия процент победи (73%) в основната фаза на турнира.

Първо полувреме

Мачът започна с натиск на домакините. Неизбежното се случи – баварците откриха в 20', когато Трево Чалоба си вкара злощастен автогол. До него се стигна, след като при свободен удар, изпълнен от Йозуа Кимих, топката се удари в съдията на мача Хосе Мартинес. Решението бе свободна топка за домакините, което наруши синхрона в защитата на Челси и Майкъл Олисе се възползва пускайки топката остро в наказателното поле.

Баварците удвоиха преднината си 7 минути по-късно с гол от дузпа на Хари Кейн, който отбеляза своето девето попадение срещу „сините“ от Лондон.

Преднината от два гола обаче не се задържа дълго. Само две минути след като изглеждаше, че „червените“ убиха интригата, Коул Палмър отново попадна под светлината на прожекторите. След мълниеносна контраатака и двойно подаване с Мало Густо, англичанинът отбеляза първото си попадение в дебютния си мач в Шампионска лига с екипа на Челси.

Второ полувреме

През втората част, Байерн си върна аванса от два гола и отново на таблото светна името на Хари Кейн. Англичанинът отбеляза своето 13-о попадение от началото на сезона след груба грешка на Мало Густо при разиграването на „сините“.

След третото попадение на Байерн, гостите този път не успяха да поемат инициативата. През цялата втора част лондончани отправиха едва два удара към вратата на Мануел Нойер, който записа своята победа номер 100 с екипа на Байерн Мюнхен в Шампионската лига, като само Кристиано Роналдо (115), Томас Мюлер (111) и Икер Касияс (101) имат повече.

Нойер се превърна и в най-възрастния играч за Байерн Мюнхен в Шампионската лига. Той е вратарят с най-много чисти мрежи (60) и най-много намеси (113) в историята на турнира.

С тази победа баварците се превърнаха в отбора побеждавал Челси най-много пъти в историята на Турнира на богатите - 4. „Сините“ имат най-лошия процент на загуби (60%) срещу Байерн Мюнхен.

Резултатът можеше да бъде още по-отчетлив, ако не беше често критикуваният Роберт Санчес, който през втората част на 3 пъти спаси „сините“ от разгром.

