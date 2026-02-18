„Българи“ излизат за сензация срещу Нюкасъл в Шампионска лига!

Едва 5 години след като не успя дори да влезе в челната шестица на Първа лига с отбора на Черно море, днес Леандро Андраде, редом с бившия футболист на Локомотив Пловдив Матеус Силва, се изправя срещу Нюкасъл в плейофната фаза на Шампионската лига.

Карабах приема Нюкасъл и е изправен пред мисия почти невъзможна – да стане първият азербайджански тим, победил английски съперник в Европа.

Мачът е пряко по bTV Action от 19:45.

От България до върха на Европа

Само преди по-малко от 5 години Леандро Андраде беше част от отбора на Черно море. Футболистът на Кабо Верде не блесна с изявите си, отбелязвайки едва 2 гола. Само в 8 мача обаче Андраде вкара повече (3) в Шампионската лига, отколкото в Първа лига за два сезона.

Головете му бяха решаващи за невероятното равенство срещу Челси (2:2) и гръмката победа над Бенфика с 3:2. Редом до него в състава на Карабах е и бившият футболист на Локомотив Пловдив – Матеус Силва.

Мисия невъзможна

Според Opta именно Карабах има най-малки шансове от всички 16 отбора в плейофите да стигне до топ 16 – едва 11%. Тимът се промъкна напред като един от най-ниско поставените състави, а двете победи в началото на груповата фаза се оказаха решаващи.

Формата им в турнира е колеблива – само 1 победа в последните 6 мача (1 равенство и 4 загуби). Активът им на собствен терен в основната фаза (2 победи, 1 равенство, 1 загуба) подсказва, че не бива да бъдат отписвани с лека ръка.

Дългият път на „свраките“

Нюкасъл пристига след две поредни победи, включително успех с 3:1 над Астън Вила за ФА Къп. Предизвикателствата обаче не са малко – това ще бъде най-дългото пътуване на английски тим за гостуване в Шампионската лига (над 4000 км). Освен това „свраките“ имат едва две победи в последните си 15 гостувания в Европа (8 равенства, 5 загуби).

Нюкасъл никога досега не е играл срещу азербайджански съперник. Карабах пък има тежка статистика срещу английски отбори – осем загуби и едно равенство (срещу Челси).