Баварската машина сгази аутсайдер в Шампионска лига

Продължава перфектният старт на сезона за Байерн! Баварският колос разгроми с 5:1 аутсайдера Пафос в среща от втория кръг на Шампионска лига.

Така, след историческата точка срещу Олимпиакос на старта, кипърският дебютант очаквано бе приземен. По този начин Байерн прекъсна и серията на съперника от 4 мача без загуба във всички турнири.

Победата е девета поредна за тима на Венсан Компани през настоящата кампания.

Очаквано тежка вечер за Пафос

На ст. Алфамега в Лимасол, гостите започнаха вихрено. Удар на Луис Диас беше спасен от Неофитос Михаил, преди Хари Кейн да нацели напречната греда със задна ножица. Английският таран все пак откри резултата в 15' след подаване на Майкъл Олисе.

В 20' Рафаел Герейро удвои след многоходова акция, а 11 минути по-късно асистиралият му Никълъс Джаксън вкара първия си гол с екипа на Байерн - 3:0. Кейн уби интригата с четвърто попадение още в 34'.

Пафос даде на феновете си повод за радост в 45' чрез Мислав Оршич, който бе точен, възползвайки се от грешка на Ким Мин-Джае.

Байерн доминираше и след почивката. Стражът на домакините спря Александър Павлович и Джаксън, но нямаше какво да направи при добавка на Олисе в 69'.

До края Джаксън и влезлият като смяна Серж Гнабри удриха греди.

Байерн продължава да бележи и в двете полувремена на мачовете си от началото на сезона. Шампионът на Германия удължи и друга своя любопитна серия - във вече 16 поредни двубоя няма поражения в първия си сблъсък с даден отбор.

