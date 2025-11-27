Безупречният Интер преклони глава в добавеното време (ВИДЕО)

Първа загуба за Интер в Шампионската лига през сезона! След 4 поредни победи, безупречните "нерадзури" отстъпиха с 1:2 на Атлетико Мадрид като гости.

Испанците изтръгнаха трите точки в третата минута от добавеното време. В герой за тима на Диего Симеоне се превърна централният защитник Хосе Мария Хименес.

На Естадио Уанда Метрополитано Интер пропусна две възможности в началните 3 минути. Вратарят Хуан Мусо отрази отлично изпълнен пряк свободен удар от Федерико Димарко, преди италианският национал да стреля малко встрани от целта.

Атлетико поведе в 9' чрез световния шампион Хулиан Алварес. Попадението първоначално беше отменено заради игра с ръка на Алекс Баена в хода на атаката. След продължителен видеопреглед обаче реферът посочи центъра - 1:0 за домакините.

Само Арсенал остана перфектен

Напречната греда спря Интер 35 секунди след почивката при страхотно отиграване на Николо Барела. Гостите все пак възстановиха равенството в 54', когато Пьотър Желински откри головата си сметка за кампанията.

Последва пропуск на Джулиано Симеоне и спасяване на Ян Зомер след удар на влезлия като резерва Антоан Гризман. Атлетико продължи да притиска Интер и в 90+3' Хименес вдигна на крака публиката, след като заби топката в мрежата при корнер - 2:1.

Така Атлетико се изкачи до 12-ото място, докато Интер е вече четвърти. Италианският гранд, Реал Мадрид, Байерн Мюнхен и Пари Сен Жермен са с по 12 точки. Самотен на върха с пълен актив от 15 е Арсенал, който срази Байерн с 2:1 у дома в най-вълнуващия двубой от изминалия кръг.

В шестия Атлетико гостува на ПСВ Айндховен, който разпиля Ливърпул с 4:1 насред Анфийлд, а Интер приема именно закъсалите мърсисайдци.

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Атлетико Мадрид и Интер