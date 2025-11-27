bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Безупречният Интер преклони глава в добавеното време (ВИДЕО)

Хосе Мария Хименес е героят за Атлетико Мадрид

Първа загуба за Интер в Шампионската лига през сезона! След 4 поредни победи, безупречните "нерадзури" отстъпиха с 1:2 на Атлетико Мадрид като гости.

Испанците изтръгнаха трите точки в третата минута от добавеното време. В герой за тима на Диего Симеоне се превърна централният защитник Хосе Мария Хименес.

На Естадио Уанда Метрополитано Интер пропусна две възможности в началните 3 минути. Вратарят Хуан Мусо отрази отлично изпълнен пряк свободен удар от Федерико Димарко, преди италианският национал да стреля малко встрани от целта.

Атлетико поведе в 9' чрез световния шампион Хулиан Алварес. Попадението първоначално беше отменено заради игра с ръка на Алекс Баена в хода на атаката. След продължителен видеопреглед обаче реферът посочи центъра - 1:0 за домакините.

Само Арсенал остана перфектен

Напречната греда спря Интер 35 секунди след почивката при страхотно отиграване на Николо Барела. Гостите все пак възстановиха равенството в 54', когато Пьотър Желински откри головата си сметка за кампанията.

Последва пропуск на Джулиано Симеоне и спасяване на Ян Зомер след удар на влезлия като резерва Антоан Гризман. Атлетико продължи да притиска Интер и в 90+3' Хименес вдигна на крака публиката, след като заби топката в мрежата при корнер - 2:1.

Така Атлетико се изкачи до 12-ото място, докато Интер е вече четвърти. Италианският гранд, Реал Мадрид, Байерн Мюнхен и Пари Сен Жермен са с по 12 точки. Самотен на върха с пълен актив от 15 е Арсенал, който срази Байерн с 2:1 у дома в най-вълнуващия двубой от изминалия кръг.

В шестия Атлетико гостува на ПСВ Айндховен, който разпиля Ливърпул с 4:1 насред Анфийлд, а Интер приема именно закъсалите мърсисайдци.

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Атлетико Мадрид и Интер

Атлетико Мадрид
Атлетико Мадрид
2 : 1
Интер
Интер
48%
Притежание на топката
52%
8
Точни удари
12
7
Неточни удари
5
35
Опасни атаки
47
12
Нарушения
8
7
Корнери
6
1
Засади
2
4-1-4-1
Формация
3-5-2
Стадион: Estadio Civitas Metropolitano

Състави

1
16 2 17 3
5
20 4 8 10
19
10 14
30 23 20 7 32
31 25 95
1
Хуан Мусо 1 Хуан Мусо
Нахуел Молина 16 Нахуел Молина
Хосе Хименес 2 Хосе Хименес
Давид Ханко 17 Давид Ханко
Матео Руджери 3 Матео Руджери
Джони 5 Джони
Г. Симеоне 20 Г. Симеоне
Конър Галахър 4 Конър Галахър
П. Ривас 8 П. Ривас
Алекс Баена 10 Алекс Баена
Хулиан Алварес 19 Хулиан Алварес
Ян Зомер 1 Ян Зомер
Ян Бисек 31 Ян Бисек
Мануел Аканджи 25 Мануел Аканджи
Алесандро Бастони 95 Алесандро Бастони
Карлос Аугусто 30 Карлос Аугусто
Николо Барела 23 Николо Барела
Хакан Чалханоглу 20 Хакан Чалханоглу
Пьотр Зелински 7 Пьотр Зелински
Федерико Димарко 32 Федерико Димарко
Лаутаро Мартинес 10 Лаутаро Мартинес
Анже-Йоан Бони 14 Анже-Йоан Бони
интер шампионска лига шампионската лига атлетико мадрид

