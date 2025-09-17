bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Бодьо Глимт съсипа чешката вечер

Славия Прага изпусна два гола преднина

Бодьо Глимт съсипа чешката вечер
Reuters

В ранния двубой Славия Прага и Бодьо Глимт не се победиха, след като завъшиха 2:2. Чешкият отбор поведе с 2:0, но допусна късно изравняване. 

Какво се случи?

Първото полувреме започна без опасни атаки. И двата отбора търсеха гола, макар и да не се стигаше до застрашаващи удари.

В 23' Славия Прага откри резултата чрез Юсуфа Мбоджи. Сенегалецът засече успоредно на голлинията подаване от Лукаш Провод и на празна врата вкара един от най-лесните голове в изгряващата му кариера. Това беше и дебютен гол за 21-годишният футболист в Шампионската лига.

Снимка: Reuters

Бодьо отговори в 33' с опасен удар на бившия играч на Милан Йенс Петер Хауге.

3 минути по-късно играта бе спряна заради намеса на VAR. Главният съдия на мача обаче не отсъди дузпа за Славия Прага, въпреки спорната ситуация.

В 52' минута отново след намеса на VAR дузпа бе отсъдена в полза на Бодьо Глимт. Вратарят на Славия - Йиндрих Станек, обаче показа чудесен рефлекс и спаси 11-метровия наказателен удар.

Снимка: Reuters

В 74' Мбоджи се превърна в герой за чешкия отбор, след като можеше да се превърне в грешник, защото той направи дузпата по-рано. Дебютантът отбеляза втори гол за Славия в мача.

Три минути по-късно Бодьо отговори и стигна до попадение, дело на Даниел Баси - човекът, който изпусна Мбоджи при втория му гол.

Снимка: Reuters

Секунди преди края на редовното време Бодьо стигна до равенството със страхотен гол на Сондре Фет, който спокойно може да претендира за най-красив гол от основната фаза на турнира. 

В добавеното време и двата отбора създаваха положения, искайки победата, но топката така и не попадаше във вратата. 

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Славия Прага и Будьо/Глимт

Славия Прага
Славия Прага
2 : 2
Будьо/Глимт
Будьо/Глимт
47%
Притежание на топката
53%
19
Точни удари
8
7
Неточни удари
3
69
Опасни атаки
39
13
Нарушения
11
8
Корнери
4
5
Засади
0
4-2-3-1
Формация
4-3-3
Стадион: Fortuna Arena

Състави

36
21 3 4 12
10 19
17 23 9
25
30 9 10
26 7 8
20 4 6 5
12
Йиндрих Станек 36 Йиндрих Станек
Дейвид Дудера 21 Дейвид Дудера
Томаш Холеш 3 Томаш Холеш
Дейвид Зима 4 Дейвид Зима
12
Христос Зафеирис 10 Христос Зафеирис
Оскара Дорли 19 Оскара Дорли
Лукас Провод 17 Лукас Провод
Михал Садилек 23 Михал Садилек
V. Kušej 9 V. Kušej
Томаш Чори 25 Томаш Чори
Никита Хайкин 12 Никита Хайкин
Фредрик Сьоволд 20 Фредрик Сьоволд
Один Лурас Бьортуфт 4 Один Лурас Бьортуфт
Йощайн Гундерсен 6 Йощайн Гундерсен
Хайтам Алеесами 5 Хайтам Алеесами
Хакон Евджен 26 Хакон Евджен
Патрик Берг 7 Патрик Берг
Сондре Аукленд 8 Сондре Аукленд
Матиас Йоргенсен 30 Матиас Йоргенсен
Каспер Хог 9 Каспер Хог
Йенс Петер Хауге 10 Йенс Петер Хауге
