Бодьо Глимт съсипа чешката вечер

В ранния двубой Славия Прага и Бодьо Глимт не се победиха, след като завъшиха 2:2. Чешкият отбор поведе с 2:0, но допусна късно изравняване.

Какво се случи?

Първото полувреме започна без опасни атаки. И двата отбора търсеха гола, макар и да не се стигаше до застрашаващи удари.

В 23' Славия Прага откри резултата чрез Юсуфа Мбоджи. Сенегалецът засече успоредно на голлинията подаване от Лукаш Провод и на празна врата вкара един от най-лесните голове в изгряващата му кариера. Това беше и дебютен гол за 21-годишният футболист в Шампионската лига.

Бодьо отговори в 33' с опасен удар на бившия играч на Милан Йенс Петер Хауге.

3 минути по-късно играта бе спряна заради намеса на VAR. Главният съдия на мача обаче не отсъди дузпа за Славия Прага, въпреки спорната ситуация.

В 52' минута отново след намеса на VAR дузпа бе отсъдена в полза на Бодьо Глимт. Вратарят на Славия - Йиндрих Станек, обаче показа чудесен рефлекс и спаси 11-метровия наказателен удар.

В 74' Мбоджи се превърна в герой за чешкия отбор, след като можеше да се превърне в грешник, защото той направи дузпата по-рано. Дебютантът отбеляза втори гол за Славия в мача.

Три минути по-късно Бодьо отговори и стигна до попадение, дело на Даниел Баси - човекът, който изпусна Мбоджи при втория му гол.

Секунди преди края на редовното време Бодьо стигна до равенството със страхотен гол на Сондре Фет, който спокойно може да претендира за най-красив гол от основната фаза на турнира.

В добавеното време и двата отбора създаваха положения, искайки победата, но топката така и не попадаше във вратата.

