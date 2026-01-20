bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Бодьо Глимт унижи Манчестър Сити в дома на Холанд

Сензационна загуба за тима на Пеп Гуардиола в Шампионската лига

Бодьо Глимт унижи Манчестър Сити в дома на Холанд
Reuters

Бодьо Глимт поднесе сензацията на седмия кръг в Шампионската лига. Норвежците шокираха Манчестър Сити с 3:1, а 2 отменени гола спасиха "гражданите" от още по-голямо унижение. Големите герои на викингите бяха Каспер Хьог с 2 гола и Йенс Хауге с 1.

Какво се случи?

Първата част започна с положения за Манчестър Сити. Райан Шерки и Арлинг Холанд обаче направиха пропуски.

Снимка: Reuters

В средата на първата част резултатът бе открит, но не от футболист в синьо. Бодьо Глимт шокира сините и поведе в резултата чрез Каспер Хьог. А само 2 минути по-късно отново Хьог удвои преднината си след голяма грешка на младия Макс Алейне в центъра на отбраната на „гражданите“.

Още преди изтичането на 30' домакините имаха дори шанс да направят резултата класически, но Донарума остави Манчестър Сити в двубоя със своето първо спасяване в срещата.

Снимка: Reuters

До края на първата част Манчестър Сити наложи сериозен натиск и притисна Бодьо в наказателното му поле, но така и не успя дори да намали резултата. Най-доброто положение бе пред Арлинг Холанд в добавеното време. Норвежецът не уцели вратата след прекрасно центриране успоредно на вратарското поле.

Сити рухна

4 минути след рестарта на мача Джанлуиджи Донарума отново запази шансовете на „гражданите“ с фамозно спасяване срещу голмайстора Хьог. Минути по-късно деветката на домакините оформи и хеттрика си, но голът му бе отменен заради засада.

Снимка: Reuters

Третият гол на Бодьо явно нямаше как да не се случи. Йенс Хауге през 50' направи резултата 3:0 с прекрасен удар извън наказателното поле. 

Само 6 отбора в историята на Шампионска лига са повеждали с 3 гола срещу Манчестър Сити - Байерн Мюнхен през 2013, Барселона 2016, Ливърпул през 2018, Спортинг Лисабон през 2024, Реал Мадрид през 2025 и... Бодьо днес.

Две минути след третото попадение Райън Шерки намали, но случилото се секунди след това направи така, че този гол да няма значение. В рамките на само две минути Родри получи два жълти картона и бе изгонен, а това като че ли сложи точката в сблъсъка.

Между първия и втория жълт картон на Родри имаше само 53 секунди, което е най-краткият интервал за изгонване на играч от английски клуб в Шампионската лига от 2005 година, когато Уейн Руни от Манчестър Юнайтед беше изгонен в мача срещу Виляреал (4 секунди).

Снимка: Reuters
 
манчестър сити шок шампионската лига сензация арлинг холанд бодьо глимт

