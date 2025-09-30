Челси отново матира Моуриньо

Челси постигна първата си победа в Шампионска лига този сезон с 1:0 срещу Бенфика в завръщането на Жозе Моуриньо на „Стамфорд Бридж“ за първи път от 5 години насам.

Лондончани сложиха край на лошата си серия от 3 мача без победа в Шампионската лига, а в грешник за отбора на гостите се превърна Ричард Риос, който си отбеляза автогол.

Това е пета среща между двата отбора, като Челси взима трите точки във всяка една от тях. „Орлите“ удължават серията си от мачове без победа срещу английски съперници на 9.

Какво се случи?

В завръщането на големия Жозе Моуриньо в Лондон, домакините излязоха с най-младия си състав в историята на Шампионска лига – средно точно 24 години.

Въпреки, че владееше топката през повече от времето, първата част бе доста равностойна. Благодарение на остро центриране на Алехандро Гарначо, Челси в 14‘ поведе със злощастен гол новото попълнение на „орлите“ Ричард Риос.

Лошата серия на Моуриньо

Второто полувреме премина под контрола на Челси, а момчетата на Моуриньо така и не успяха да създадат опасна ситуация пред вратата на Робърт Санчес. Това бе мач номер 15 за португалеца и негова осма загуба срещу бившия си клуб, където спечели цели 3 титли от Висшата лига.

Лошата новина за Челси е, че Жоао Педро получи червен картон, което го прави третия изгонен играч на "сините", в рамките на последните четири мача.

Единствената победа на Моуриньо срещу Челси в Лондон е през 2010 година, когато начело на Интер елиминира „сините“ на четвъртфиналите в Турнира на богатите.

Това бе първият мач на Моуриньо срещу Челси от 4 години насам, като преди мача призна, че завръщането му на стадионът на „сините“ е още по-емоционално след като го прави с Бенфика – отборът където започна неговата треньорска кариера.

