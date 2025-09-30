bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Челси отново матира Моуриньо

Специалният продължава лошата си серия срещу бившия си отбор

Reuters

Челси постигна първата си победа в Шампионска лига този сезон с 1:0 срещу Бенфика в завръщането на Жозе Моуриньо на „Стамфорд Бридж“ за първи път от 5 години насам.

Лондончани сложиха край на лошата си серия от 3 мача без победа в Шампионската лига, а в грешник за отбора на гостите се превърна Ричард Риос, който си отбеляза автогол.

Това е пета среща между двата отбора, като Челси взима трите точки във всяка една от тях. „Орлите“ удължават серията си от мачове без победа срещу английски съперници на 9.

Снимка: Reuters

Какво се случи?

В завръщането на големия Жозе Моуриньо в Лондон, домакините излязоха с най-младия си състав в историята на Шампионска лига – средно точно 24 години.

Въпреки, че владееше топката през повече от времето, първата част бе доста равностойна. Благодарение на остро центриране на Алехандро Гарначо, Челси в 14‘ поведе със злощастен гол новото попълнение на „орлите“ Ричард Риос.

Снимка: Reuters

Лошата серия на Моуриньо

Второто полувреме премина под контрола на Челси, а момчетата на Моуриньо така и не успяха да създадат опасна ситуация пред вратата на Робърт Санчес. Това бе мач номер 15 за португалеца и негова осма загуба срещу бившия си клуб, където спечели цели 3 титли от Висшата лига.

Лошата новина за Челси е, че Жоао Педро получи червен картон, което го прави третия изгонен играч на "сините", в рамките на последните четири мача.

Единствената победа на Моуриньо срещу Челси в Лондон е през 2010 година, когато начело на Интер елиминира „сините“ на четвъртфиналите в Турнира на богатите.

Снимка: Reuters

Това бе първият мач на Моуриньо срещу Челси от 4 години насам, като преди мача призна, че завръщането му на стадионът на „сините“ е още по-емоционално след като го прави с Бенфика – отборът където започна неговата треньорска кариера.

Челси
срещу
Бенфика
30.09.2025 22:00
англия челси лондон шампионска лига португалия жозе моуриньо бенфика втори кръг специалният

