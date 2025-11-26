Давид Луис показа, че годините нямат значение

Късна драма донесе точката за Пафос срещу Монако в петия кръг на Шампионската лига. Кипърският тим измъкна равенство 2:2 с гол в 88‘, а дългоочакваното завръщане на Пол Погба в турнира така и не се случи.

Двубоят

Давид Луис отбеляза първото попадение за Пафос и показа, че футболът възраст не познава.

Първите 45 минути в Кипър бяха вихрени. Още в 5‘ бившият играч на Ливърпул Такуми Минамино даде аванс на гостите от Монако. Той обаче издържа само 13 минути, след като Давид Луис вкара с глава.

Снимка: Reuters

Носителят на Шампионската лига с Челси, на 38 години и 218 дни, стана вторият най-възрастен играч, отбелязал гол в Шампионската лига, след Пепе от Порто срещу Шахтьор Донецк през декември 2023 г. (на 40 години и 290 дни).

Изравнителното попадение бе шок за гостите, които се активизираха и отправиха 10 удара към вратата на домакините след гола. Неизбежното се случи и Фоларин Балогун възстанови преднината на Монако в 26‘.

Снимка: Reuters

Втората част протече под диктовката на Монако, който създаде достатъчно положения, за да увеличи аванса си, но така и не успя да изпрати отново топката във вратата на Неофитос Мишел.

Пропуските на Монако се оказаха проклятие, тъй като 2 минути преди края Пафос изравни отново след корнер. Този път топката влезе във вратата от играч на гостите. Мохамед Салису си отбеляза злощастен автогол след рикошет от гредата.

Снимка: Reuters

Дългоочакваното завръщане на Пол Погба в Шампионската лига така и не се състоя. Може би със своята креативност французинът щеше да помогне на Монако да направят победата си по-спокойна, но не получи шанс да запише минути в Европа.

Макар и да стигна до точката, Пафос не успя да стане първият кипърски отбор с последователни победи в Шампионската лига.

Снимка: Reuters

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Ливърпул и ПСВ Айндховен

Ливърпул 1 : 1 ПСВ Айндховен 66% Притежание на топката 34% 2 Точни удари 1 1 Неточни удари 0 20 Опасни атаки 11 4 Нарушения 3 1 Корнери 2 0 Засади 1 4-2-3-1 Формация 4-4-2 Стадион: Anfield Състави 1 25 17 5 4 6 38 10 11 8 18 34 20 27 17 23 5 8 22 3 2 32 1 Алисън 25 Георги Мамардашвили 17 Къртис Джоунс 5 Ибрахима Конате 4 Върджил ван Дайк 6 Керкез Милош 38 Райън Грейвънбърч 10 Алексис Мак Алистър 11 Мохамед Салах 8 Доминик Собослай 18 Коди Гакпо 32 Матей Ковар 8 Sergiño Dest 22 Джерди Шоутен 3 Yarek Gasiorowski 2 Анас Салах-Един 27 Денис Ман 17 Мауро Джуниор 23 Джоуи Верман 5 Иван Перишич 34 Исмаил Сайбари 20 Гуус Тил Срещата по минути 17′ Жълт картон за Върджил ван Дайк 16′ Доминик Собослай отбеляза гол! Иван Перишич отбеляза. 6′

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Челси и Барселона

Челси 3 : 0 Барселона 56% Притежание на топката 44% 12 Точни удари 3 3 Неточни удари 2 48 Опасни атаки 22 18 Нарушения 12 4 Корнери 0 6 Засади 1 4-2-3-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: Stamford Bridge Състави 1 27 29 23 3 24 25 41 8 49 7 9 10 16 7 24 21 23 4 5 3 13 1 Робърт Санчес 27 Мало Густо 29 Уесли Фофана 23 Тревох Чалоба 3 Кукурела 24 Рийс Джеймс 25 Мойсес Кайседо Корозо 41 Estêvão 8 Хоакин Фернандес 49 Алехандро Ферейра 7 Педро Нето 13 Джоан Гарсия 23 Жул Кунде 4 Роналд Араухо 5 Пау Кубарси Паредес 3 Алехандро Балде Мартинес 24 Ерик Гарсия 21 Френки де Йонг 10 Ламине Ямал Насрауи Ебана 16 Фермин Лопес Марин 7 Феран Торес 9 Робърт Левандовски Срещата по минути 83′ Тирик Джордж влезе на мястото на Estêvão 82′ Джош Ачеампонг влезе на мястото на Рийс Джеймс Даниел Олмо е сменен от Ламине Ямал Насрауи Ебана 80′ Жерар Мартин влезе на мястото на Алехандро Балде Мартинес 80′ 75′ Джейми Байное-Гитънс влезе на мястото на Педро Нето 73′ ГООООЛ! Лиъм Делап беше точен за отбора си Рафиня влезе на мястото на Робърт Левандовски 62′ Андреас Кристенсен е сменен от Фермин Лопес Марин 62′ 59′ Лиъм Делап влезе на мястото на Алехандро Ферейра 55′ ГООООЛ! Estêvão беше точен за отбора си 52′ Жълт картон за 52′ Жълт картон за Кукурела 46′ Андрей Сантос е сменен от Мало Густо Маркъс Рашфорд е сменен от Феран Торес 46′ 40′ Жълт картон за 40′ Жълт картон за Мало Густо Роналд Араухо получи жълт картон 32′ 27′ Автогол на Жул Кунде

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Карабах и Челси

Карабах 2 : 2 Челси 39% Притежание на топката 61% 7 Точни удари 11 2 Неточни удари 5 28 Опасни атаки 52 9 Нарушения 19 2 Корнери 8 1 Засади 1 4-2-3-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: Bakı Olimpiya Stadionu Състави 99 2 13 81 44 35 8 20 15 10 17 32 41 20 11 17 45 24 4 21 3 1 99 Матеуш Кохалски 2 Матеус Силва 13 Бахлул Мустафазада 81 Кевин Медина Рентерия 44 Елвин Чаферкулиев 35 Педро Бикальо 8 Марко Янкович 20 Кади 15 Леандро Андраде 10 Абдела Зубир 17 1 Робърт Санчес 24 Рийс Джеймс 4 Тосин Адарабиойо 21 Джорел Хато 3 Кукурела 17 Андрей Сантос 45 Ромео Лавия 41 Estêvão 20 Жоао Педро 11 Джейми Байное-Гитънс 32 Тирик Джордж Срещата по минути Мойсес Кайседо Корозо получи жълт картон 90+1′ 87′ Жълт картон за Кевин Медина Рентерия 75′ Алексий Кашчук влезе на мястото на Абдела Зубир 75′ Dani Bolt е сменен от Елвин Чаферкулиев Факундо Валентин Буонаноте е сменен от Жоао Педро 71′ 61′ Турал Байрамов е сменен от Леандро Андраде 61′ Nəriman Axundzadə влезе на мястото на Camilo Andres Durán Marquez ГООООЛ! Алехандро Ферейра беше точен за отбора си 52′ 47′ Матеус Силва получи жълт картон Жълт картон за Рийс Джеймс 47′ Алехандро Ферейра е сменен от Джейми Байное-Гитънс 46′ Хоакин Фернандес влезе на мястото на Андрей Сантос 46′ Лиъм Делап влезе на мястото на Тирик Джордж 46′ Жълт картон за Андрей Сантос 44′ 39′ Марко Янкович спечели дуела с вратаря. 31′ Еманюел Адай е сменен от Кади 29′ ГООООЛ! Леандро Андраде беше точен за отбора си Estêvão отбеляза гол! 16′ Мойсес Кайседо Корозо влезе на мястото на Ромео Лавия 8′

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Ливърпул и Реал Мадрид

Ливърпул 1 : 0 Реал Мадрид 39% Притежание на топката 61% 9 Точни удари 3 8 Неточни удари 5 51 Опасни атаки 59 16 Нарушения 11 4 Корнери 2 2 Засади 0 4-2-3-1 Формация 4-1-4-1 Стадион: Anfield Състави 25 12 5 4 26 38 10 11 8 7 22 10 6 15 5 7 14 8 3 24 18 1 25 Георги Мамардашвили 12 Конър Брадли 5 Ибрахима Конате 4 Върджил ван Дайк 26 Андрю Робъртсън 38 Райън Грейвънбърч 10 Алексис Мак Алистър 11 Мохамед Салах 8 Доминик Собослай 7 Ф. Вирц 22 Уго Екитике 1 Тибо Куртоа 8 Федерико Валверде 3 Едер Милитао 24 Дийн Хуйсен 18 Алваро Фернандес 14 Орелиен Чуамени 6 Едуардо Камавинга 15 Арда Гюлер 5 Джуд Белингам 7 Виниций Джуниор 10 Килиан Мбапе Срещата по минути Шаби Алонсо получи жълт картон 90+6′ Жълт картон за 90+6′ Алваро Фернандес получи жълт картон 90+5′ Брахим Диас влезе на мястото на Федерико Валверде 90′ 88′ Керкез Милош влезе на мястото на Андрю Робъртсън 88′ Федерико Киеза е сменен от Ф. Вирц Трент Александър-Арнолд е сменен от Арда Гюлер 81′ 79′ Къртис Джоунс е сменен от Алексис Мак Алистър 79′ Коди Гакпо влезе на мястото на Уго Екитике Родриго влезе на мястото на Едуардо Камавинга 69′ 61′ Алексис Мак Алистър отбеляза гол! Джуд Белингам получи жълт картон 60′ 52′ Жълт картон за Алексис Мак Алистър Жълт картон за Дийн Хуйсен 45+1′ Жълт картон за Виниций Джуниор 23′

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Челси и Аякс

Челси 5 : 1 Аякс 66% Притежание на топката 34% 14 Точни удари 2 8 Неточни удари 0 77 Опасни атаки 10 15 Нарушения 6 11 Корнери 0 3 Засади 1 4-3-3 Формация 4-2-3-1 Стадион: Stamford Bridge Състави 12 25 29 4 21 40 45 8 41 38 11 25 7 10 11 16 8 2 4 37 15 22 12 Филип Йоргенсен 25 Мойсес Кайседо Корозо 29 Уесли Фофана 4 Тосин Адарабиойо 21 Джорел Хато 40 Факундо Валентин Буонаноте 45 Ромео Лавия 8 Хоакин Фернандес 41 Estêvão 38 Марк Гую Пас 11 Джейми Байное-Гитънс 22 Ремко Пасвеер 2 Лукас Роза 4 Ко Итакура 37 Йосип Шутало 15 Юри Баас 16 Джеймс Макконъл 8 Кенет Тейлър 7 Раул Моро 10 Оскар Глух 11 Мика Марсел Годс 25 Уоут Вегхорст Срещата по минути Киан Фиц-Джим е сменен от Мика Марсел Годс 84′ Антон Гаей е сменен от Лукас Роза 84′ Твои Регер влезе на мястото на Джеймс Макконъл 79′ 66′ Reggie Walsh влезе на мястото на Ромео Лавия 56′ Жълт картон за Estêvão 49′ Джош Ачеампонг е сменен от Мойсес Кайседо Корозо 48′ Тирик Джордж отбеляза гол! 46′ Андрей Сантос влезе на мястото на Хоакин Фернандес Дейви Клаасен е сменен от Уоут Вегхорст 46′ 46′ Тирик Джордж е сменен от Марк Гую Пас 46′ Тревох Чалоба влезе на мястото на Тосин Адарабиойо Жълт картон за Уоут Вегхорст 45+5′ 45+6′ Хладнокръвно изпълнение на Estêvão. 45′ Хоакин Фернандес не сбърка. Уоут Вегхорст се разписа. 33′ 31′ Тосин Адарабиойо получи жълт картон 27′ Мойсес Кайседо Корозо отбеляза гол! Jorthy Mokio влезе на мястото на Оскар Глух 23′ 18′ ГООООЛ! Марк Гую Пас беше точен за отбора си Кенет Тейлър e изгонен с директен червен картон 17′

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Айнтрахт Франкфурт и Ливърпул

Айнтрахт Франкфурт 1 : 5 Ливърпул 35% Притежание на топката 65% 3 Точни удари 15 1 Неточни удари 3 24 Опасни атаки 65 4 Нарушения 5 2 Корнери 10 1 Засади 3 3-4-3 Формация 4-4-2 Стадион: Deutsche Bank Park Състави 23 5 4 3 13 27 16 21 20 7 19 9 22 7 8 17 18 30 5 4 26 25 23 Майкъл Zetterer 5 Аурел Аменда 4 Робин Кох 3 Артур Теат 13 Расмус Кристенсен 27 Марио Гьотце 16 Уго Ларсон 21 Натаниел Браун 20 Рицу Доан 7 Ансгар Кнауф 19 Жан-Матео Бахоя 25 Георги Мамардашвили 30 Джереми Фримпонг 5 Ибрахима Конате 4 Върджил ван Дайк 26 Андрю Робъртсън 7 Ф. Вирц 8 Доминик Собослай 17 Къртис Джоунс 18 Коди Гакпо 9 Александър Исак 22 Уго Екитике Срещата по минути 76′ Ели Скири влезе на мястото на Ансгар Кнауф Мохамед Салах е сменен от Уго Екитике 75′ Джо Гомес е сменен от Ибрахима Конате 74′ Алексис Мак Алистър е сменен от Коди Гакпо 74′ ГООООЛ! Доминик Собослай беше точен за отбора си 70′ Коди Гакпо отбеляза гол! 66′ 65′ Може ли Узун влезе на мястото на Марио Гьотце 64′ Фарес Чаиби влезе на мястото на Рицу Доан 59′ Ннамди Колинс е сменен от Расмус Кристенсен 59′ Джонатан Буркард е сменен от Жан-Матео Бахоя 54′ Жълт картон за Аурел Аменда 52′ Рицу Доан получи жълт картон Федерико Киеза е сменен от Александър Исак 46′ Ибрахима Конате отбеляза гол! 44′ ГООООЛ! Върджил ван Дайк беше точен за отбора си 39′ Уго Екитике отбеляза гол! 35′ 26′ ГООООЛ! Расмус Кристенсен беше точен за отбора си Конър Брадли е сменен от Джереми Фримпонг 19′

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Челси и Бенфика

Челси 1 : 0 Бенфика 56% Притежание на топката 44% 5 Точни удари 7 3 Неточни удари 2 46 Опасни атаки 35 13 Нарушения 14 3 Корнери 5 1 Засади 2 4-2-3-1 Формация 4-3-3 Стадион: Stamford Bridge Състави 1 27 23 5 3 8 25 7 40 49 32 11 14 10 20 5 8 17 4 30 26 1 1 Робърт Санчес 27 Мало Густо 23 Тревох Чалоба 5 Беноа Бадиашиле 3 Кукурела 8 Хоакин Фернандес 25 Мойсес Кайседо Корозо 7 Педро Нето 40 Факундо Валентин Буонаноте 49 Алехандро Ферейра 32 Тирик Джордж 1 Анатолий Трубин 17 Амар Дедич 4 Антонио Силва 30 Николас Отаменди 26 Самуел Дал 20 Ричард Риос 5 Енцо Баренечеа 8 Фредрик Аурснес 11 Доди Лукебакио 14 Вангелис Павлидис 10 Георгий Судаков Срещата по минути Жозе Моуриньо получи жълт картон 90+3′ Енрике Араухо е сменен от Фредрик Аурснес 89′ Жълт картон за Томас Араухо 88′ Николас Отаменди получи жълт картон 83′ 81′ Рийс Джеймс е сменен от Мало Густо 81′ Джош Ачеампонг влезе на мястото на Беноа Бадиашиле Андреас Шелдеруп е сменен от Доди Лукебакио 77′ Франьо Иванович влезе на мястото на Георгий Судаков 77′ Леандро Барейро влезе на мястото на Ричард Риос 77′ Томас Араухо е сменен от Антонио Силва 73′ Фредрик Аурснес получи жълт картон 63′ 62′ Жоао Педро получи жълт картон 61′ Жоао Педро е сменен от Тирик Джордж 61′ Джейми Байное-Гитънс е сменен от Алехандро Ферейра 54′ Estêvão влезе на мястото на Факундо Валентин Буонаноте Жълт картон за Ричард Риос 49′ 46′ Жълт картон за Факундо Валентин Буонаноте 45+1′ Хоакин Фернандес получи жълт картон Жълт картон за Енцо Баренечеа 34′

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Галатасарай и Ливърпул

Галатасарай 1 : 0 Ливърпул 33% Притежание на топката 67% 4 Точни удари 11 5 Неточни удари 5 25 Опасни атаки 62 12 Нарушения 14 3 Корнери 7 2 Засади 1 4-2-3-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: Състави 1 90 6 42 4 34 99 11 20 53 45 22 30 7 18 38 17 8 5 4 6 1 1 Uğurcan Çakır 90 Вилфред Синго 6 Дейвинсън Санчес 42 Абдулкерим Бардакчи 4 Исмаил Якобс 34 Лукас Торейра 99 Марио Лемина 11 Юнус Акгюн 20 Илкай Гюндоган 53 Баръш Йълмаз 45 Виктор Освенхен 1 Алисън 8 Доминик Собослай 5 Ибрахима Конате 4 Върджил ван Дайк 6 Керкез Милош 38 Райън Грейвънбърч 17 Къртис Джоунс 30 Джереми Фримпонг 7 Ф. Вирц 18 Коди Гакпо 22 Уго Екитике Срещата по минути Жълт картон за Къртис Джоунс 90+1′ 88′ Uğurcan Çakır получи жълт картон 85′ Еврен Елмалъ е сменен от Баръш Йълмаз 76′ Исмаил Якобс получи жълт картон 76′ Мауро Икарди получи жълт картон 75′ Габриел Сара е сменен от Илкай Гюндоган Конър Брадли получи жълт картон 73′ 72′ Роланд Салай е сменен от Юнус Акгюн 72′ Мауро Икарди е сменен от Виктор Освенхен Алексис Мак Алистър е сменен от Уго Екитике 68′ Мохамед Салах влезе на мястото на Коди Гакпо 62′ Александър Исак е сменен от Райън Грейвънбърч 62′ Конър Брадли е сменен от Джереми Фримпонг 62′ 61′ Абдулкерим Бардакчи получи жълт картон Георги Мамардашвили влезе на мястото на Алисън 56′ Жълт картон за Райън Грейвънбърч 45+3′ 36′ Жълт картон за Марио Лемина 16′ Хладнокръвно изпълнение на Виктор Освенхен.

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Байерн Мюнхен и Челси

Байерн Мюнхен 3 : 1 Челси 56% Притежание на топката 44% 11 Точни удари 4 5 Неточни удари 5 49 Опасни атаки 39 12 Нарушения 7 6 Корнери 2 4 Засади 3 4-2-3-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: Allianz Arena Състави 1 27 2 4 44 6 45 17 7 14 9 20 10 8 7 24 25 27 23 4 3 1 1 Мануел Нойер 27 Конрад Лаймер 2 Дайот Упамекано 4 Джонатан Тах 44 Йосип Станишич 6 Джошуа Кимич 45 Александър Павлович 17 Майкъл Олиз 7 Серж Гнабри 14 Луис Диас 9 Хари Кейн 1 Робърт Санчес 27 Мало Густо 23 Тревох Чалоба 4 Тосин Адарабиойо 3 Кукурела 24 Рийс Джеймс 25 Мойсес Кайседо Корозо 10 Коул Палмър 8 Хоакин Фернандес 7 Педро Нето 20 Жоао Педро Срещата по минути Андрей Сантос получи жълт картон 90+6′ 90+1′ Николас Джаксън е сменен от Хари Кейн 90+1′ Том Бишоф влезе на мястото на Серж Гнабри ГООООЛ! Коул Палмър беше точен за отбора си 89′ 85′ Жълт картон за Майкъл Олиз 85′ Конрад Лаймер получи жълт картон Estêvão е сменен от Хоакин Фернандес 81′ Андрей Сантос е сменен от Рийс Джеймс 68′ Алехандро Ферейра влезе на мястото на Педро Нето 68′ 64′ Леон Горецка влезе на мястото на Александър Павлович 63′ Хари Кейн отбеляза гол! 51′ Саша Боуи е сменен от Йосип Станишич 46′ Ким Мин-Дже е сменен от Джонатан Тах получи жълт картон 30′ Жълт картон за 30′ 29′ Жълт картон за 29′ Жълт картон за Джонатан Тах Коул Палмър отбеляза гол! 29′ 27′ Хладнокръвно изпълнение на Хари Кейн. 20′ Тревох Чалоба имаше нещастието да си отбележи автогол.

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Ливърпул и Атлетико Мадрид