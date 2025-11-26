bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Шампионска лига

Давид Луис показа, че годините нямат значение

Пафос и Монако разделиха точките след късна драма

Давид Луис показа, че годините нямат значение
Reuters

Късна драма донесе точката за Пафос срещу Монако в петия кръг на Шампионската лига. Кипърският тим измъкна равенство 2:2 с гол в 88‘, а дългоочакваното завръщане на Пол Погба в турнира така и не се случи.

Двубоят

Давид Луис отбеляза първото попадение за Пафос и показа, че футболът възраст не познава.

Първите 45 минути в Кипър бяха вихрени. Още в 5‘ бившият играч на Ливърпул Такуми Минамино даде аванс на гостите от Монако. Той обаче издържа само 13 минути, след като Давид Луис вкара с глава.

Снимка: Reuters

Носителят на Шампионската лига с Челси, на 38 години и 218 дни, стана вторият най-възрастен играч, отбелязал гол в Шампионската лига, след Пепе от Порто срещу Шахтьор Донецк през декември 2023 г. (на 40 години и 290 дни).

Изравнителното попадение бе шок за гостите, които се активизираха и отправиха 10 удара към вратата на домакините след гола. Неизбежното се случи и Фоларин Балогун възстанови преднината на Монако в 26‘.

Снимка: Reuters

Втората част протече под диктовката на Монако, който създаде достатъчно положения, за да увеличи аванса си, но така и не успя да изпрати отново топката във вратата на Неофитос Мишел.

Пропуските на Монако се оказаха проклятие, тъй като 2 минути преди края Пафос изравни отново след корнер. Този път топката влезе във вратата от играч на гостите. Мохамед Салису си отбеляза злощастен автогол след рикошет от гредата.

Снимка: Reuters

Дългоочакваното завръщане на Пол Погба в Шампионската лига така и не се състоя. Може би със своята креативност французинът щеше да помогне на Монако да направят победата си по-спокойна, но не получи шанс да запише минути в Европа.

Макар и да стигна до точката, Пафос не успя да стане първият кипърски отбор с последователни победи в Шампионската лига.

Снимка: Reuters

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Ливърпул и ПСВ Айндховен

Ливърпул
Ливърпул
1 : 1
ПСВ Айндховен
ПСВ Айндховен
66%
Притежание на топката
34%
2
Точни удари
1
1
Неточни удари
0
20
Опасни атаки
11
4
Нарушения
3
1
Корнери
2
0
Засади
1
4-2-3-1
Формация
4-4-2
Стадион: Anfield

Състави

1
25 17 5 4
6 38
10 11 8
18
34 20
27 17 23 5
8 22 3 2
32
Алисън 1 Алисън
Георги Мамардашвили 25 Георги Мамардашвили
Къртис Джоунс 17 Къртис Джоунс
Ибрахима Конате 5 Ибрахима Конате
Върджил ван Дайк 4 Върджил ван Дайк
Керкез Милош 6 Керкез Милош
Райън Грейвънбърч 38 Райън Грейвънбърч
Алексис Мак Алистър 10 Алексис Мак Алистър
Мохамед Салах 11 Мохамед Салах
Доминик Собослай 8 Доминик Собослай
Коди Гакпо 18 Коди Гакпо
Матей Ковар 32 Матей Ковар
Sergiño Dest 8 Sergiño Dest
Джерди Шоутен 22 Джерди Шоутен
Yarek Gasiorowski 3 Yarek Gasiorowski
Анас Салах-Един 2 Анас Салах-Един
Денис Ман 27 Денис Ман
Мауро Джуниор 17 Мауро Джуниор
Джоуи Верман 23 Джоуи Верман
Иван Перишич 5 Иван Перишич
Исмаил Сайбари 34 Исмаил Сайбари
Гуус Тил 20 Гуус Тил

Срещата по минути

17′ Жълт картон за Върджил ван Дайк
16′ Доминик Собослай отбеляза гол!
Иван Перишич отбеляза. 6′

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Челси и Барселона

Челси
Челси
3 : 0
Барселона
Барселона
56%
Притежание на топката
44%
12
Точни удари
3
3
Неточни удари
2
48
Опасни атаки
22
18
Нарушения
12
4
Корнери
0
6
Засади
1
4-2-3-1
Формация
4-2-3-1
Стадион: Stamford Bridge

Състави

1
27 29 23 3
24 25
41 8 49
7
9
10 16 7
24 21
23 4 5 3
13
Робърт Санчес 1 Робърт Санчес
Мало Густо 27 Мало Густо
Уесли Фофана 29 Уесли Фофана
Тревох Чалоба 23 Тревох Чалоба
Кукурела 3 Кукурела
Рийс Джеймс 24 Рийс Джеймс
Мойсес Кайседо Корозо 25 Мойсес Кайседо Корозо
Estêvão 41 Estêvão
Хоакин Фернандес 8 Хоакин Фернандес
Алехандро Ферейра 49 Алехандро Ферейра
Педро Нето 7 Педро Нето
Джоан Гарсия 13 Джоан Гарсия
Жул Кунде 23 Жул Кунде
Роналд Араухо 4 Роналд Араухо
Пау Кубарси Паредес 5 Пау Кубарси Паредес
Алехандро Балде Мартинес 3 Алехандро Балде Мартинес
Ерик Гарсия 24 Ерик Гарсия
Френки де Йонг 21 Френки де Йонг
Ламине Ямал Насрауи Ебана 10 Ламине Ямал Насрауи Ебана
Фермин Лопес Марин 16 Фермин Лопес Марин
Феран Торес 7 Феран Торес
Робърт Левандовски 9 Робърт Левандовски

Срещата по минути

83′ Тирик Джордж влезе на мястото на Estêvão
82′ Джош Ачеампонг влезе на мястото на Рийс Джеймс
Даниел Олмо е сменен от Ламине Ямал Насрауи Ебана 80′
Жерар Мартин влезе на мястото на Алехандро Балде Мартинес 80′
75′ Джейми Байное-Гитънс влезе на мястото на Педро Нето
73′ ГООООЛ! Лиъм Делап беше точен за отбора си
Рафиня влезе на мястото на Робърт Левандовски 62′
Андреас Кристенсен е сменен от Фермин Лопес Марин 62′
59′ Лиъм Делап влезе на мястото на Алехандро Ферейра
55′ ГООООЛ! Estêvão беше точен за отбора си
52′ Жълт картон за
52′ Жълт картон за Кукурела
46′ Андрей Сантос е сменен от Мало Густо
Маркъс Рашфорд е сменен от Феран Торес 46′
40′ Жълт картон за
40′ Жълт картон за Мало Густо
Роналд Араухо получи жълт картон 32′
27′ Автогол на Жул Кунде

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Карабах и Челси

Карабах
Карабах
2 : 2
Челси
Челси
39%
Притежание на топката
61%
7
Точни удари
11
2
Неточни удари
5
28
Опасни атаки
52
9
Нарушения
19
2
Корнери
8
1
Засади
1
4-2-3-1
Формация
4-2-3-1
Стадион: Bakı Olimpiya Stadionu

Състави

99
2 13 81 44
35 8
20 15 10
17
32
41 20 11
17 45
24 4 21 3
1
Матеуш Кохалски 99 Матеуш Кохалски
Матеус Силва 2 Матеус Силва
Бахлул Мустафазада 13 Бахлул Мустафазада
Кевин Медина Рентерия 81 Кевин Медина Рентерия
Елвин Чаферкулиев 44 Елвин Чаферкулиев
Педро Бикальо 35 Педро Бикальо
Марко Янкович 8 Марко Янкович
Кади 20 Кади
Леандро Андраде 15 Леандро Андраде
Абдела Зубир 10 Абдела Зубир
17
Робърт Санчес 1 Робърт Санчес
Рийс Джеймс 24 Рийс Джеймс
Тосин Адарабиойо 4 Тосин Адарабиойо
Джорел Хато 21 Джорел Хато
Кукурела 3 Кукурела
Андрей Сантос 17 Андрей Сантос
Ромео Лавия 45 Ромео Лавия
Estêvão 41 Estêvão
Жоао Педро 20 Жоао Педро
Джейми Байное-Гитънс 11 Джейми Байное-Гитънс
Тирик Джордж 32 Тирик Джордж

Срещата по минути

Мойсес Кайседо Корозо получи жълт картон 90+1′
87′ Жълт картон за Кевин Медина Рентерия
75′ Алексий Кашчук влезе на мястото на Абдела Зубир
75′ Dani Bolt е сменен от Елвин Чаферкулиев
Факундо Валентин Буонаноте е сменен от Жоао Педро 71′
61′ Турал Байрамов е сменен от Леандро Андраде
61′ Nəriman Axundzadə влезе на мястото на Camilo Andres Durán Marquez
ГООООЛ! Алехандро Ферейра беше точен за отбора си 52′
47′ Матеус Силва получи жълт картон
Жълт картон за Рийс Джеймс 47′
Алехандро Ферейра е сменен от Джейми Байное-Гитънс 46′
Хоакин Фернандес влезе на мястото на Андрей Сантос 46′
Лиъм Делап влезе на мястото на Тирик Джордж 46′
Жълт картон за Андрей Сантос 44′
39′ Марко Янкович спечели дуела с вратаря.
31′ Еманюел Адай е сменен от Кади
29′ ГООООЛ! Леандро Андраде беше точен за отбора си
Estêvão отбеляза гол! 16′
Мойсес Кайседо Корозо влезе на мястото на Ромео Лавия 8′

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Ливърпул и Реал Мадрид

Ливърпул
Ливърпул
1 : 0
Реал Мадрид
Реал Мадрид
39%
Притежание на топката
61%
9
Точни удари
3
8
Неточни удари
5
51
Опасни атаки
59
16
Нарушения
11
4
Корнери
2
2
Засади
0
4-2-3-1
Формация
4-1-4-1
Стадион: Anfield

Състави

25
12 5 4 26
38 10
11 8 7
22
10
6 15 5 7
14
8 3 24 18
1
Георги Мамардашвили 25 Георги Мамардашвили
Конър Брадли 12 Конър Брадли
Ибрахима Конате 5 Ибрахима Конате
Върджил ван Дайк 4 Върджил ван Дайк
Андрю Робъртсън 26 Андрю Робъртсън
Райън Грейвънбърч 38 Райън Грейвънбърч
Алексис Мак Алистър 10 Алексис Мак Алистър
Мохамед Салах 11 Мохамед Салах
Доминик Собослай 8 Доминик Собослай
Ф. Вирц 7 Ф. Вирц
Уго Екитике 22 Уго Екитике
Тибо Куртоа 1 Тибо Куртоа
Федерико Валверде 8 Федерико Валверде
Едер Милитао 3 Едер Милитао
Дийн Хуйсен 24 Дийн Хуйсен
Алваро Фернандес 18 Алваро Фернандес
Орелиен Чуамени 14 Орелиен Чуамени
Едуардо Камавинга 6 Едуардо Камавинга
Арда Гюлер 15 Арда Гюлер
Джуд Белингам 5 Джуд Белингам
Виниций Джуниор 7 Виниций Джуниор
Килиан Мбапе 10 Килиан Мбапе

Срещата по минути

Шаби Алонсо получи жълт картон 90+6′
Жълт картон за 90+6′
Алваро Фернандес получи жълт картон 90+5′
Брахим Диас влезе на мястото на Федерико Валверде 90′
88′ Керкез Милош влезе на мястото на Андрю Робъртсън
88′ Федерико Киеза е сменен от Ф. Вирц
Трент Александър-Арнолд е сменен от Арда Гюлер 81′
79′ Къртис Джоунс е сменен от Алексис Мак Алистър
79′ Коди Гакпо влезе на мястото на Уго Екитике
Родриго влезе на мястото на Едуардо Камавинга 69′
61′ Алексис Мак Алистър отбеляза гол!
Джуд Белингам получи жълт картон 60′
52′ Жълт картон за Алексис Мак Алистър
Жълт картон за Дийн Хуйсен 45+1′
Жълт картон за Виниций Джуниор 23′

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Челси и Аякс

Челси
Челси
5 : 1
Аякс
Аякс
66%
Притежание на топката
34%
14
Точни удари
2
8
Неточни удари
0
77
Опасни атаки
10
15
Нарушения
6
11
Корнери
0
3
Засади
1
4-3-3
Формация
4-2-3-1
Стадион: Stamford Bridge

Състави

12
25 29 4 21
40 45 8
41 38 11
25
7 10 11
16 8
2 4 37 15
22
Филип Йоргенсен 12 Филип Йоргенсен
Мойсес Кайседо Корозо 25 Мойсес Кайседо Корозо
Уесли Фофана 29 Уесли Фофана
Тосин Адарабиойо 4 Тосин Адарабиойо
Джорел Хато 21 Джорел Хато
Факундо Валентин Буонаноте 40 Факундо Валентин Буонаноте
Ромео Лавия 45 Ромео Лавия
Хоакин Фернандес 8 Хоакин Фернандес
Estêvão 41 Estêvão
Марк Гую Пас 38 Марк Гую Пас
Джейми Байное-Гитънс 11 Джейми Байное-Гитънс
Ремко Пасвеер 22 Ремко Пасвеер
Лукас Роза 2 Лукас Роза
Ко Итакура 4 Ко Итакура
Йосип Шутало 37 Йосип Шутало
Юри Баас 15 Юри Баас
Джеймс Макконъл 16 Джеймс Макконъл
Кенет Тейлър 8 Кенет Тейлър
Раул Моро 7 Раул Моро
Оскар Глух 10 Оскар Глух
Мика Марсел Годс 11 Мика Марсел Годс
Уоут Вегхорст 25 Уоут Вегхорст

Срещата по минути

Киан Фиц-Джим е сменен от Мика Марсел Годс 84′
Антон Гаей е сменен от Лукас Роза 84′
Твои Регер влезе на мястото на Джеймс Макконъл 79′
66′ Reggie Walsh влезе на мястото на Ромео Лавия
56′ Жълт картон за Estêvão
49′ Джош Ачеампонг е сменен от Мойсес Кайседо Корозо
48′ Тирик Джордж отбеляза гол!
46′ Андрей Сантос влезе на мястото на Хоакин Фернандес
Дейви Клаасен е сменен от Уоут Вегхорст 46′
46′ Тирик Джордж е сменен от Марк Гую Пас
46′ Тревох Чалоба влезе на мястото на Тосин Адарабиойо
Жълт картон за Уоут Вегхорст 45+5′
45+6′ Хладнокръвно изпълнение на Estêvão.
45′ Хоакин Фернандес не сбърка.
Уоут Вегхорст се разписа. 33′
31′ Тосин Адарабиойо получи жълт картон
27′ Мойсес Кайседо Корозо отбеляза гол!
Jorthy Mokio влезе на мястото на Оскар Глух 23′
18′ ГООООЛ! Марк Гую Пас беше точен за отбора си
Кенет Тейлър e изгонен с директен червен картон 17′

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Айнтрахт Франкфурт и Ливърпул

Айнтрахт Франкфурт
Айнтрахт Франкфурт
1 : 5
Ливърпул
Ливърпул
35%
Притежание на топката
65%
3
Точни удари
15
1
Неточни удари
3
24
Опасни атаки
65
4
Нарушения
5
2
Корнери
10
1
Засади
3
3-4-3
Формация
4-4-2
Стадион: Deutsche Bank Park

Състави

23
5 4 3
13 27 16 21
20 7 19
9 22
7 8 17 18
30 5 4 26
25
Майкъл Zetterer 23 Майкъл Zetterer
Аурел Аменда 5 Аурел Аменда
Робин Кох 4 Робин Кох
Артур Теат 3 Артур Теат
Расмус Кристенсен 13 Расмус Кристенсен
Марио Гьотце 27 Марио Гьотце
Уго Ларсон 16 Уго Ларсон
Натаниел Браун 21 Натаниел Браун
Рицу Доан 20 Рицу Доан
Ансгар Кнауф 7 Ансгар Кнауф
Жан-Матео Бахоя 19 Жан-Матео Бахоя
Георги Мамардашвили 25 Георги Мамардашвили
Джереми Фримпонг 30 Джереми Фримпонг
Ибрахима Конате 5 Ибрахима Конате
Върджил ван Дайк 4 Върджил ван Дайк
Андрю Робъртсън 26 Андрю Робъртсън
Ф. Вирц 7 Ф. Вирц
Доминик Собослай 8 Доминик Собослай
Къртис Джоунс 17 Къртис Джоунс
Коди Гакпо 18 Коди Гакпо
Александър Исак 9 Александър Исак
Уго Екитике 22 Уго Екитике

Срещата по минути

76′ Ели Скири влезе на мястото на Ансгар Кнауф
Мохамед Салах е сменен от Уго Екитике 75′
Джо Гомес е сменен от Ибрахима Конате 74′
Алексис Мак Алистър е сменен от Коди Гакпо 74′
ГООООЛ! Доминик Собослай беше точен за отбора си 70′
Коди Гакпо отбеляза гол! 66′
65′ Може ли Узун влезе на мястото на Марио Гьотце
64′ Фарес Чаиби влезе на мястото на Рицу Доан
59′ Ннамди Колинс е сменен от Расмус Кристенсен
59′ Джонатан Буркард е сменен от Жан-Матео Бахоя
54′ Жълт картон за Аурел Аменда
52′ Рицу Доан получи жълт картон
Федерико Киеза е сменен от Александър Исак 46′
Ибрахима Конате отбеляза гол! 44′
ГООООЛ! Върджил ван Дайк беше точен за отбора си 39′
Уго Екитике отбеляза гол! 35′
26′ ГООООЛ! Расмус Кристенсен беше точен за отбора си
Конър Брадли е сменен от Джереми Фримпонг 19′

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Челси и Бенфика

Челси
Челси
1 : 0
Бенфика
Бенфика
56%
Притежание на топката
44%
5
Точни удари
7
3
Неточни удари
2
46
Опасни атаки
35
13
Нарушения
14
3
Корнери
5
1
Засади
2
4-2-3-1
Формация
4-3-3
Стадион: Stamford Bridge

Състави

1
27 23 5 3
8 25
7 40 49
32
11 14 10
20 5 8
17 4 30 26
1
Робърт Санчес 1 Робърт Санчес
Мало Густо 27 Мало Густо
Тревох Чалоба 23 Тревох Чалоба
Беноа Бадиашиле 5 Беноа Бадиашиле
Кукурела 3 Кукурела
Хоакин Фернандес 8 Хоакин Фернандес
Мойсес Кайседо Корозо 25 Мойсес Кайседо Корозо
Педро Нето 7 Педро Нето
Факундо Валентин Буонаноте 40 Факундо Валентин Буонаноте
Алехандро Ферейра 49 Алехандро Ферейра
Тирик Джордж 32 Тирик Джордж
Анатолий Трубин 1 Анатолий Трубин
Амар Дедич 17 Амар Дедич
Антонио Силва 4 Антонио Силва
Николас Отаменди 30 Николас Отаменди
Самуел Дал 26 Самуел Дал
Ричард Риос 20 Ричард Риос
Енцо Баренечеа 5 Енцо Баренечеа
Фредрик Аурснес 8 Фредрик Аурснес
Доди Лукебакио 11 Доди Лукебакио
Вангелис Павлидис 14 Вангелис Павлидис
Георгий Судаков 10 Георгий Судаков

Срещата по минути

Жозе Моуриньо получи жълт картон 90+3′
Енрике Араухо е сменен от Фредрик Аурснес 89′
Жълт картон за Томас Араухо 88′
Николас Отаменди получи жълт картон 83′
81′ Рийс Джеймс е сменен от Мало Густо
81′ Джош Ачеампонг влезе на мястото на Беноа Бадиашиле
Андреас Шелдеруп е сменен от Доди Лукебакио 77′
Франьо Иванович влезе на мястото на Георгий Судаков 77′
Леандро Барейро влезе на мястото на Ричард Риос 77′
Томас Араухо е сменен от Антонио Силва 73′
Фредрик Аурснес получи жълт картон 63′
62′ Жоао Педро получи жълт картон
61′ Жоао Педро е сменен от Тирик Джордж
61′ Джейми Байное-Гитънс е сменен от Алехандро Ферейра
54′ Estêvão влезе на мястото на Факундо Валентин Буонаноте
Жълт картон за Ричард Риос 49′
46′ Жълт картон за Факундо Валентин Буонаноте
45+1′ Хоакин Фернандес получи жълт картон
Жълт картон за Енцо Баренечеа 34′

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Галатасарай и Ливърпул

Галатасарай
Галатасарай
1 : 0
Ливърпул
Ливърпул
33%
Притежание на топката
67%
4
Точни удари
11
5
Неточни удари
5
25
Опасни атаки
62
12
Нарушения
14
3
Корнери
7
2
Засади
1
4-2-3-1
Формация
4-2-3-1
Стадион:

Състави

1
90 6 42 4
34 99
11 20 53
45
22
30 7 18
38 17
8 5 4 6
1
Uğurcan Çakır 1 Uğurcan Çakır
Вилфред Синго 90 Вилфред Синго
Дейвинсън Санчес 6 Дейвинсън Санчес
Абдулкерим Бардакчи 42 Абдулкерим Бардакчи
Исмаил Якобс 4 Исмаил Якобс
Лукас Торейра 34 Лукас Торейра
Марио Лемина 99 Марио Лемина
Юнус Акгюн 11 Юнус Акгюн
Илкай Гюндоган 20 Илкай Гюндоган
Баръш Йълмаз 53 Баръш Йълмаз
Виктор Освенхен 45 Виктор Освенхен
Алисън 1 Алисън
Доминик Собослай 8 Доминик Собослай
Ибрахима Конате 5 Ибрахима Конате
Върджил ван Дайк 4 Върджил ван Дайк
Керкез Милош 6 Керкез Милош
Райън Грейвънбърч 38 Райън Грейвънбърч
Къртис Джоунс 17 Къртис Джоунс
Джереми Фримпонг 30 Джереми Фримпонг
Ф. Вирц 7 Ф. Вирц
Коди Гакпо 18 Коди Гакпо
Уго Екитике 22 Уго Екитике

Срещата по минути

Жълт картон за Къртис Джоунс 90+1′
88′ Uğurcan Çakır получи жълт картон
85′ Еврен Елмалъ е сменен от Баръш Йълмаз
76′ Исмаил Якобс получи жълт картон
76′ Мауро Икарди получи жълт картон
75′ Габриел Сара е сменен от Илкай Гюндоган
Конър Брадли получи жълт картон 73′
72′ Роланд Салай е сменен от Юнус Акгюн
72′ Мауро Икарди е сменен от Виктор Освенхен
Алексис Мак Алистър е сменен от Уго Екитике 68′
Мохамед Салах влезе на мястото на Коди Гакпо 62′
Александър Исак е сменен от Райън Грейвънбърч 62′
Конър Брадли е сменен от Джереми Фримпонг 62′
61′ Абдулкерим Бардакчи получи жълт картон
Георги Мамардашвили влезе на мястото на Алисън 56′
Жълт картон за Райън Грейвънбърч 45+3′
36′ Жълт картон за Марио Лемина
16′ Хладнокръвно изпълнение на Виктор Освенхен.

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Байерн Мюнхен и Челси

Байерн Мюнхен
Байерн Мюнхен
3 : 1
Челси
Челси
56%
Притежание на топката
44%
11
Точни удари
4
5
Неточни удари
5
49
Опасни атаки
39
12
Нарушения
7
6
Корнери
2
4
Засади
3
4-2-3-1
Формация
4-2-3-1
Стадион: Allianz Arena

Състави

1
27 2 4 44
6 45
17 7 14
9
20
10 8 7
24 25
27 23 4 3
1
Мануел Нойер 1 Мануел Нойер
Конрад Лаймер 27 Конрад Лаймер
Дайот Упамекано 2 Дайот Упамекано
Джонатан Тах 4 Джонатан Тах
Йосип Станишич 44 Йосип Станишич
Джошуа Кимич 6 Джошуа Кимич
Александър Павлович 45 Александър Павлович
Майкъл Олиз 17 Майкъл Олиз
Серж Гнабри 7 Серж Гнабри
Луис Диас 14 Луис Диас
Хари Кейн 9 Хари Кейн
Робърт Санчес 1 Робърт Санчес
Мало Густо 27 Мало Густо
Тревох Чалоба 23 Тревох Чалоба
Тосин Адарабиойо 4 Тосин Адарабиойо
Кукурела 3 Кукурела
Рийс Джеймс 24 Рийс Джеймс
Мойсес Кайседо Корозо 25 Мойсес Кайседо Корозо
Коул Палмър 10 Коул Палмър
Хоакин Фернандес 8 Хоакин Фернандес
Педро Нето 7 Педро Нето
Жоао Педро 20 Жоао Педро

Срещата по минути

Андрей Сантос получи жълт картон 90+6′
90+1′ Николас Джаксън е сменен от Хари Кейн
90+1′ Том Бишоф влезе на мястото на Серж Гнабри
ГООООЛ! Коул Палмър беше точен за отбора си 89′
85′ Жълт картон за Майкъл Олиз
85′ Конрад Лаймер получи жълт картон
Estêvão е сменен от Хоакин Фернандес 81′
Андрей Сантос е сменен от Рийс Джеймс 68′
Алехандро Ферейра влезе на мястото на Педро Нето 68′
64′ Леон Горецка влезе на мястото на Александър Павлович
63′ Хари Кейн отбеляза гол!
51′ Саша Боуи е сменен от Йосип Станишич
46′ Ким Мин-Дже е сменен от Джонатан Тах
получи жълт картон 30′
Жълт картон за 30′
29′ Жълт картон за
29′ Жълт картон за Джонатан Тах
Коул Палмър отбеляза гол! 29′
27′ Хладнокръвно изпълнение на Хари Кейн.
20′ Тревох Чалоба имаше нещастието да си отбележи автогол.

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Ливърпул и Атлетико Мадрид

Ливърпул
Ливърпул
3 : 2
Атлетико Мадрид
Атлетико Мадрид
56%
Притежание на топката
44%
18
Точни удари
6
2
Неточни удари
4
76
Опасни атаки
54
7
Нарушения
9
7
Корнери
6
1
Засади
2
4-2-3-1
Формация
4-4-2
Стадион: Anfield

Състави

1
30 5 4 26
38 8
11 7 18
9
22 7
20 8 4 23
14 24 15 21
13
Алисън 1 Алисън
Джереми Фримпонг 30 Джереми Фримпонг
Ибрахима Конате 5 Ибрахима Конате
Върджил ван Дайк 4 Върджил ван Дайк
Андрю Робъртсън 26 Андрю Робъртсън
Райън Грейвънбърч 38 Райън Грейвънбърч
Доминик Собослай 8 Доминик Собослай
Мохамед Салах 11 Мохамед Салах
Ф. Вирц 7 Ф. Вирц
Коди Гакпо 18 Коди Гакпо
Александър Исак 9 Александър Исак
Ян Облак 13 Ян Облак
Йоренте 14 Йоренте
Робин Льо Норманд 24 Робин Льо Норманд
Клеман Ленглет 15 Клеман Ленглет
Хави Галан 21 Хави Галан
Г. Симеоне 20 Г. Симеоне
П. Ривас 8 П. Ривас
Конър Галахър 4 Конър Галахър
Николас Гонсалес 23 Николас Гонсалес
Джакомо Распадори 22 Джакомо Распадори
Антоан Гризман 7 Антоан Гризман

Срещата по минути

e изгонен с директен червен картон 90+4′
Директен червен картон за Д. Симеоне 90+3′
90+2′ ГООООЛ! Върджил ван Дайк беше точен за отбора си
86′ Керкез Милош влезе на мястото на Андрю Робъртсън
ГООООЛ! Йоренте беше точен за отбора си 81′
Marc Pubill е сменен от Николас Гонсалес 77′
74′ R. Ngumoha влезе на мястото на Ф. Вирц
70′ Конър Брадли получи жълт картон
Александър Сьорлот влезе на мястото на Антоан Гризман 61′
Нахуел Молина влезе на мястото на Конър Галахър 61′
58′ Уго Екитике влезе на мястото на Александър Исак
58′ Конър Брадли влезе на мястото на Джереми Фримпонг
58′ Алексис Мак Алистър е сменен от Коди Гакпо
Коке е сменен от Джакомо Распадори 53′
Жълт картон за Клеман Ленглет 45+4′
Йоренте отбеляза гол! 45+3′
Жълт картон за Робин Льо Норманд 31′
6′ ГООООЛ! Мохамед Салах беше точен за отбора си
4′ Андрю Робъртсън отбеляза гол!
Тагове:

футбол челси ливърпул шампионска лига франция кипър монако победа давид луис пафос такуми минамино

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Любо Минчев пред bTV: Има тръпка, но има и напрежение (ВИДЕО)

Любо Минчев пред bTV: Има тръпка, но има и напрежение (ВИДЕО)
Готови за битката на века: Дубай очаква Пулев – Гасиев! (ВИДЕО)

Готови за битката на века: Дубай очаква Пулев – Гасиев! (ВИДЕО)
Размина му се! Роналдо извади страшен късмет

Размина му се! Роналдо извади страшен късмет
Треньорът на Лудогорец се зарече: Заедно ще се вдигнем!

Треньорът на Лудогорец се зарече: Заедно ще се вдигнем!

"Вие сте избрани!“ – Пини Гершон със силни думи към националите

Последни новини

Копенхаген награди феновете на Кайрат, а после ги наказа

Копенхаген награди феновете на Кайрат, а после ги наказа
live
НА ЖИВО: Арсенал - Байерн и останалите късни мачове в Шампионска лига

НА ЖИВО: Арсенал - Байерн и останалите късни мачове в Шампионска лига
Ужас в Боливия: Масов бой със 17 червени картона (ВИДЕО)

Ужас в Боливия: Масов бой със 17 червени картона (ВИДЕО)
Най-великите футболни моменти

Най-великите футболни моменти
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV