Ексклузивно: Челси, Аякс, Тотнъм, Монако - гледайте на VOYO.BG (ВИДЕО)

Край на паузата за националните отбори за този месец! Това означава, че отново вечерите ни ще бъдат изпълнени с футбол на високо ниво с марките Шампионска лига, Лига Европа и Лига на конференциите.

За най-върлите почитатели, които не искат да пропуснат нито един мач, онлайн платформата VOYO.BG ще бъде на разположение и сега навсякъде и по всяко време. Единственото, което трябва да направите, е да последвате линка https://voyo.bg/sport и да се регистрирате. След това ще може да се насладите на всеки един от следните мачове.

Шампионска лига:

Монако - Тотнъм (22:00 ч.), ексклузивно и само по VOYO.BG. с бг коментар

Двата бивши отбора на Димитър Бербатов - Монако и Тотнъм, се изправят един срещу друг за първи път от десет години. През миналия сезон Тотнъм спечели Лига Европа, което беше първи трофей за "шпорите" именно от периода на Бербатов в клуба. Феновете на Монако обаче са по-заинтригувани кога ще дебютира Пол Погба, който все още не е навлязъл в оптимална форма.

Челси - Аякс (22:00 ч.), ексклузивно и само по VOYO.BG. с бг коментар

За двата носителя на трофея това е юбилей в евротурнирите. Челси играе своя мач №200 в Шампионската лига, докато Аякс ще излезе за 250-и път. Въпреки това, двата отбора са се срещали едва два пъти в турнира и всички ще се надяваме те да повторят головия спектакъл от предния път, в който Аякс гостува на "Стамфорд Бридж" - 4:4.

Спортинг Лисабон - Олимпик Марсилия (22:00 ч.), ексклузивно и само по VOYO.BG.

Формата на Марсилия е зловеща. В последните си 3 мача футболистите на Роберто де Дзерби са вкарали 13 гола, като записаха и най-голямата си победа в Шампионска лига от 16 години - 4:0 срещу Аякс. Спортинг обаче никога не е побеждавал този съперник, a във всеки мач между тях е имало поне по един червен картон.

Байерн Мюнхен - Брюж (22:00 ч.), ексклузивно и само по VOYO.BG.

Баварците просто изглеждат непобедими този сезон. 11 мача, 11 победи и 40 отбелязани гола - половината, от които отбелязани от Хари Кейн. И докато всеки говори за Ямал, Мбапе и Дембеле - англичанинът сякаш минава под радара, чупейки рекорд след рекорд в Бундеслигата и Шампионската лига.

Аталанта - Славия Прага (22:00 ч.), ексклузивно и само по VOYO.BG.

Бергамо срещу Прага. Два от най-старите градове в Европа! История, архитектура, култура, а между тях и футбол. Аталанта и Славия Прага се изправят един срещу друг в Шампионската лига, като това е първи сблъсък между двата отбора в евротурнирите.

Лига Европа:

Генк - Бетис (19:45 ч.), ексклузивно и само по VOYO.BG.

Бетис се намира в добра форма, като в последните си седем мача няма загуба. Това обаче не може да се каже за Генк, който загуби от Ференцварош в миналия кръг на Лига Европа. След победата си над Лудогорец с 2:0, отборът на Мануел Пелегрини е устремен да запази тази форма.

Бран - Рейнджърс (19:45 ч.), ексклузивно и само по VOYO.BG.

В първото си участие в евротурнирите от сезон 2007/08 Бран показа, че може да мери сили с големите отбори, след като победи с по 1:0 Лил и Утрехт. Кризата в Рейнджърс обаче се задълбочава. Отборът се намира в средата на таблицата на Шотландия, мениджърът Ръсел Мартин бе уволнен, а на негово място застана Стивън Смит.

Селта - Ница (22:00 ч.), ексклузивно и само по VOYO.BG.

Защитата и на двата отбора е податлива, като тази на Селта не е запазвала чиста мрежа от 11 мача. Лошата новина за испанския тим е, че няма да може да разчита на звездата си Уилиот Сведберг, който е с контузия на глезена и ще отсъства до средата на ноември. Ница пък ще се надява на позитивен резултат, който да повдигне отбора.

Малмьо - Динамо Загреб (22:00 ч.), ексклузивно и само по VOYO.BG.

Първият срещу последния във временното класиране. Динамо Загреб определено се радва на добър старт на европейската си кампания с победи с по 3:1 над Фенербахче и Макаби Тел Авив. На другия бряг е Малмьо, който още в първия мач допусна изненадваща домакинска загуба от Лудогорец, а след това претърпя поражение и от Виктория Пилзен.

Лига на конференциите:

АЕК - Абърдийн (19:45 ч.), пряко по RING и VOYO.BG.

АЕК - Абърдийн (19:45 ч.), пряко по RING и VOYO.BG.

След ужасните световни квалификации, Димитър Митов се завръща на вратата на Абърдийн за мача от Лигата на конференциите. Българският страж може да диша малко по-спокойно, като съперникът този път няма да е турски, а гръцки - АЕК.

 
 
 
аякс България футбол челси шампионска лига димитър бербатов европа лига европа олимпик марсилия прага монако стамфорд бридж аталанта бетис лудогорец димитър митов бергамо voyo.bg кирил десподов Стария континент Лига на конференциите

