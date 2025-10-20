Ексклузивно: Челси, Аякс, Тотнъм, Монако - гледайте на VOYO.BG (ВИДЕО)

Край на паузата за националните отбори за този месец! Това означава, че отново вечерите ни ще бъдат изпълнени с футбол на високо ниво с марките Шампионска лига, Лига Европа и Лига на конференциите.

За най-върлите почитатели, които не искат да пропуснат нито един мач, онлайн платформата VOYO.BG ще бъде на разположение и сега навсякъде и по всяко време. Единственото, което трябва да направите, е да последвате линка https://voyo.bg/sport и да се регистрирате. След това ще може да се насладите на всеки един от следните мачове.

Шампионска лига:

Монако - Тотнъм (22:00 ч.), ексклузивно и само по VOYO.BG. с бг коментар

Двата бивши отбора на Димитър Бербатов - Монако и Тотнъм, се изправят един срещу друг за първи път от десет години. През миналия сезон Тотнъм спечели Лига Европа, което беше първи трофей за "шпорите" именно от периода на Бербатов в клуба. Феновете на Монако обаче са по-заинтригувани кога ще дебютира Пол Погба, който все още не е навлязъл в оптимална форма.

Челси - Аякс (22:00 ч.), ексклузивно и само по VOYO.BG. с бг коментар

За двата носителя на трофея това е юбилей в евротурнирите. Челси играе своя мач №200 в Шампионската лига, докато Аякс ще излезе за 250-и път. Въпреки това, двата отбора са се срещали едва два пъти в турнира и всички ще се надяваме те да повторят головия спектакъл от предния път, в който Аякс гостува на "Стамфорд Бридж" - 4:4.

Спортинг Лисабон - Олимпик Марсилия (22:00 ч.), ексклузивно и само по VOYO.BG.

Формата на Марсилия е зловеща. В последните си 3 мача футболистите на Роберто де Дзерби са вкарали 13 гола, като записаха и най-голямата си победа в Шампионска лига от 16 години - 4:0 срещу Аякс. Спортинг обаче никога не е побеждавал този съперник, a във всеки мач между тях е имало поне по един червен картон.

Байерн Мюнхен - Брюж (22:00 ч.), ексклузивно и само по VOYO.BG.

Снимка: Reuters

Баварците просто изглеждат непобедими този сезон. 11 мача, 11 победи и 40 отбелязани гола - половината, от които отбелязани от Хари Кейн. И докато всеки говори за Ямал, Мбапе и Дембеле - англичанинът сякаш минава под радара, чупейки рекорд след рекорд в Бундеслигата и Шампионската лига.

Аталанта - Славия Прага (22:00 ч.), ексклузивно и само по VOYO.BG.

Бергамо срещу Прага. Два от най-старите градове в Европа! История, архитектура, култура, а между тях и футбол. Аталанта и Славия Прага се изправят един срещу друг в Шампионската лига, като това е първи сблъсък между двата отбора в евротурнирите.

Снимка: Reuters

Лига Европа:

Генк - Бетис (19:45 ч.), ексклузивно и само по VOYO.BG.

Бетис се намира в добра форма, като в последните си седем мача няма загуба. Това обаче не може да се каже за Генк, който загуби от Ференцварош в миналия кръг на Лига Европа. След победата си над Лудогорец с 2:0, отборът на Мануел Пелегрини е устремен да запази тази форма.

Бран - Рейнджърс (19:45 ч.), ексклузивно и само по VOYO.BG.

В първото си участие в евротурнирите от сезон 2007/08 Бран показа, че може да мери сили с големите отбори, след като победи с по 1:0 Лил и Утрехт. Кризата в Рейнджърс обаче се задълбочава. Отборът се намира в средата на таблицата на Шотландия, мениджърът Ръсел Мартин бе уволнен, а на негово място застана Стивън Смит.

Селта - Ница (22:00 ч.), ексклузивно и само по VOYO.BG.

Защитата и на двата отбора е податлива, като тази на Селта не е запазвала чиста мрежа от 11 мача. Лошата новина за испанския тим е, че няма да може да разчита на звездата си Уилиот Сведберг, който е с контузия на глезена и ще отсъства до средата на ноември. Ница пък ще се надява на позитивен резултат, който да повдигне отбора.

Снимка: Reuters

Малмьо - Динамо Загреб (22:00 ч.), ексклузивно и само по VOYO.BG.

Първият срещу последния във временното класиране. Динамо Загреб определено се радва на добър старт на европейската си кампания с победи с по 3:1 над Фенербахче и Макаби Тел Авив. На другия бряг е Малмьо, който още в първия мач допусна изненадваща домакинска загуба от Лудогорец, а след това претърпя поражение и от Виктория Пилзен.

Лига на конференциите:

АЕК - Абърдийн (19:45 ч.), пряко по RING и VOYO.BG.

След ужасните световни квалификации, Димитър Митов се завръща на вратата на Абърдийн за мача от Лигата на конференциите. Българският страж може да диша малко по-спокойно, като съперникът този път няма да е турски, а гръцки - АЕК.

View this post on Instagram A post shared by bTV Sport (@btvsport)

