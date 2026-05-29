Само един гол дели ПСЖ от историята!

ПСЖ няма да играе само за купата на „Пушкаш Арена“. Ще играе и за рекорд, който стои непокътнат от 26 години. Едно попадение дели парижани от вечността.

Финалът на Шампионската лига е в събота, 30 май, от 19:00 ч., НА ЖИВО по bTV Action и онлайн на VOYO.BG.

На крачка от историята

Рекордът за най-много голове в един сезон в Шампионската лига принадлежи на Барселона, 45 гола в кампанията 1999/2000 г. Каталунците достигат полуфинал, вкарват срещу 13 различни отбора и поставят марка, която изглеждаше вечна. Оттогава никой не се е доближавал до нея, докато тази година не се появи машината ПСЖ.

Преди финала в Будапеща срещу Арсенал, парижани са вкарали 44 гола в турнира, само един по-малко от рекорда. По пътя си те разгромиха „Челси“ с общо 8 гола в двата мача, изиграха шеметен първи полуфинал срещу Байерн Мюнхен, спечелен с 5:4, и демонстрираха атакуващ футбол, какъвто рядко се вижда на европейската сцена.

Кои са били близо до рекорда?

Не е за пренебрегване и това кои отбори са се доближавали до рекорда преди фуриите от „Парк де Пренс“. Футболистите на Байерн Мюнхен вкараха 43 попадения по пътя към титлата си през сезон 2019/20, а Реал Мадрид постигна същото през сезон 2013/14, когато Кристиано Роналдо сам беше отговорен за 17 от тях.

Ливърпул също достигна 41 попадения в паметния сезон 2017/18 с легендарното трио Салах, Фирмино и Мане.

Но всички те останаха далеч от Барселона. ПСЖ сега мечтае.

Барселона постигна рекорда отчасти защото изигра 16 мача при специфичния формат на турнира тогава. ПСЖ ще е изиграл 13 срещи, ако спечели финала, но с 44 гола преди него аритметиката е проста. Едно попадение в този мач би изравнило рекорда, а при две би го подобрило.

Дали Луис Енрике ще мисли за тази статистика? Едва ли. Но ако ПСЖ вкара дори един гол, а трудно е да си представим финал, в който това не се случва, историята ще ги запомни двойно.

