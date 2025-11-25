Естевао vs. Ямал: Битката на бъдещето, която разпалва старо съперничество

Челси и Барселона се срещат за първи път от 7 години. Мачът, донесъл едни от най-незабравимите моменти в историята на Шампионската лига, отново ще бъде във фокуса във вторник вечер. През годините този дуел е бил съпътстван от множество скандали, полуфинални трилъри и голяма доза драма, а днес ни очаква сблъсък на най-доброто от новото поколение.

Битката на талантите

Можем смело да кажем, че и двата отбора разчитат на младостта. Средната възраст на състава на Челси този сезон е 23,4 години - най-младият колектив във Висшата лига, а тази на Барселона е 25,6. А в последния мач от Шампионската лига лондончани излязоха на терена с трима тийнейджъри.

Снимка: Reuters

Двама от най-вълнуващите таланти в Европа се изправят един срещу друг. Обвитият в скандали Ламин Ямал, който ще бъде на 18 години и 135 дни в момента на началния съдийски сигнал, вече е отбелязал седем гола в Шампионската лига преди да навърши 19 години. Необходими са му още три, за да изравни рекорда на Килиан Мбапе.

Снимка: Reuters

От другата страна е диамантът в короната на Челси - Естевао, който се превърна в най-младия южноамериканец с голове в последователни срещи в Турнира на богатите.

Двата отбора са се срещали пет пъти в елиминационната фаза на турнира (два полуфинала и три осминафинала) и винаги драмата е пълна. Барселона продължава напред три пъти, а Челси – два, но в директните мачове силите са уравновесени: по четири победи и шест равенства.

Снимка: Reuters

Поглеждайки към последните мачове, Челси е загубил само един от девет (две победи, шест равенства). А на „Стамфорд Бридж“ Барселона няма победа от 2006 година – цели 19 години.

Когато двата отбора се изправят един срещу друг в Лондон, няма как „онзи“ сблъсък да не изникне пръв в съзнанието ни. Един полуфинал, който завинаги ще остане в паметта на феновете на „сините“, и един съдия, когото те никога няма да забравят.

Обирът на века

Наричан най-големият обир във футбола или несправедливостта на века, през 2009 година се изиграва един от най-скандалните мачове в историята на спорта - полуфинал, променил живота на един човек.

Снимка: Reuters

И не, това не са Лионел Меси, Франк Лампард или Дидие Дрогба, а Том Хенинг Йовребо - съдията на мача, който не отсъди четири дузпи за Челси. Пропуски, които днес вероятно VAR нямаше да позволи.

Нарушение в наказателното поле на Дани Алвеш, дърпане на Дрогба в пеналтерията… и нищо. А след това - най-невъобразимите 10 минути във футбола: Жерар Пике играе с ръка в наказателното поле, но Йовребо игнорира протестите на играчите. Секунди след това гол на Иниеста изпраща Барса към финала.

Снимка: Reuters

Екшънът обаче не спира дотук. В атаката след попадението има нова игра с ръка в наказателното поле, която кара Михаел Балак да преследва съдията по терена над 50 метра.

„Стамфорд Бридж“ кипи, а Йовребо буквално е изведен в друг хотел за собствената си безопасност. Феновете полудяват - смъртни заплахи валят години наред, а медиите превръщат всичко в буря от скандали.

Снимка: Reuters

В интервю Йовребо сравнява мача с тънка линия между „рая и ада“, а най-ироничното е, че днес той… работи като психолог. Човекът, когото накара цял Лондон да има нужда от терапия, сега води лекции по спортна психология и работи с хора, страдащи от стрес, тревожност и депресия. След мача никога повече не свири среща от Шампионската лига и година по-късно, едва на 44 години, се отказва от футбола.

