Ето къде да гледате Барселона, Байерн и Челси! (ВИДЕО)

Коледно-новогодишните празници вече отминаха и това означава само едно - време е за Шампионската лига! Турнирът на богатите се завръща с невероятни сблъсъци в заключителния етап на груповата фаза.

А онлайн платформата VOYO.BG е мястото, на което ще изпитате най-силни емоции. Ето и на кои мачове можете да се насладите само и единствено на дигиталната ни платформа:

Славия Прага – Барселона (22:00)

След 10 поредни победи Барселона изглеждаше непобедим! Реал Сосиедад обаче успя да спре устрема на каталунците, макар и с червен картон. Сега "блауграна" ще пътува до Чехия, за да гостува на Славия Прага - отборът, който последния път измъкна равенство на "Камп Ноу".

Снимка: Reuters

Барселона ще е без звездата си Ламин Ямал, който е наказан за натрупани жълти картони. Дали и този път чехите ще измъкнат нещо от Барса или отборът на Ханзи Флик ще победи с много голове? Гледайте мача на живо на онлайн платформата VOYO.BG.

Байерн – Юнион Сен Жилоа (22:00)

Байерн Мюнхен няма загуба у дома от 12 години в груповата фаза на Шампионската лига. Сега на "Алианц Арена" гостува белгийския Юнион Сен Жилоа. Дали отбора на Давид Юбер ще се превърне в поредната боксова круша на Хари Кейн? Гледайте само и единствено на VOYO.BG.

Снимка: Reuters

Нюкасъл – ПСВ Айндховен (22:00)

Връщаме се към славните години на Нюкасъл в Шампионската лига с Алън Шиърър в отбора. Оттогава е и единственият случай, в който "свраките" се срещат с ПСВ, но губят. Дали и сега историята ще се повтори или Нюкасъл ще намери място в топ 8 на Турнира на богатите?

Снимка: Reuters

Аталанта – Атлетик Билбао (22:00)

Два отбора, които търсят своето място сред най-добрите. "Богинята" си гарантира място в елиминационната фаза, като със сигурност ще продължи към следващия етап на надпреварата.

За Билбао обаче задача става трудна, защото баските са на две точки от топ 24, което означава, че само сигурна победа ще задоволи амбициите на отбора да продължи напред. Може ли Билбао да изненада всички насред Бергамо или всичко за "червено-белите" е решено?

Снимка: Reuters

Челси – Пафос (22:00)

Грандиозно завръщане на "Стамфорд Бридж"! Давид Луиз се изправя за първи път в Шампионската лига срещу клуба, с който спечели най-големите си успехи. Ще вгорчи ли бразилеца дебюта на Лиъм Росиниър в най-престижния европейски клубен турнир?

Снимка: Reuters

Отговорите на всички тези въпроси ви очакват в сряда само и единствено на VOYO.BG.

А ето и кои мачове от втория по сила турнир на Стария континент - Лига Европа, ще може да гледате в четвъртък на онлайн платформата ни навсякъде и по всяко време:

