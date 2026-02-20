bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
"Европа е бясна на Бодьо..."

Футболната треска в Норвегия засенчи Зимните олимпийски игри

Шампионската лига отново попадна в заглавията на норвежките медии благодарение на Бодьо Глимт. Докато скандинавската страна доминира на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина, футболният отбор от едноименния малък северен град успя да прикове вниманието на цяла Европа с изключителни резултати.

Победите срещу Манчестър Сити и най-вече срещу Атлетико Мадрид, които им осигуриха място в плейофите, не бяха просто случайност. Под ръководството на Киетил Кнутсен, отборът се хвърли с цялата си страст и в първия мач от елиминационната фаза срещу Интер, доказвайки, че в Норвегия футбол може да играе на най-високо ниво.

Снимка: Reuters

В норвежките медии успехите на Бодьо се обсъждат наред с подвизите на спортистите на олимпийските игри. „Мислите ли, че Бодьо Глимт може да играе финал на Шампионската лига?“ пита изданието VG. Националният ежедневник Dagbladet от своя страна хвали крайбрежния тим: „Революцията на Бодьо в европейския футбол продължава.“

Бодьо Глимт унижи Манчестър Сити в дома на Холанд (ВИДЕО)

Истината е, че всяка похвала е недостатъчна за отбора, особено след паузата в Елитсериен, когато играха само 4 мача за 80 дни. Но репутацията им расте, особено след впечатляващите срещи срещу гранда от Милано. Дързостта и безстрашието на терена се превърнаха в запазена марка, а стадион „Аспмира“ с 8270 места може да се окаже тесен, ако отборът достигне следващия кръг.

Италианският поглед

В Италия реакцията е друга. „Бодьо е ад“, гърми Gazzetta dello Sport след загубата на отбора на Киву в Норвегия с 1:3. И докато се подготвят за реванш, италианските медии вече загатват, че ще им е нужно истинско чудо.

Магия

„Тук цари пълна футболна треска“, отбелязва и таблоидът Juniorskolen. "Норвежкият футбол плете своята мрежа, точно когато националният отбор се подготвя за световното първенство, а клубовете се стремят да оставят трайна следа в Европа", пише още изданието.

Екзекуторът на гиганти Бодьо повали и Интер (ВИДЕО)
 

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Будьо/Глимт и Интер

3 : 1
Състави

12
20 4 6 15
26 7 19
11 9 10
94 10
36 8 23 22 30
25 15 95
1
Никита Хайкин 12 Никита Хайкин
Фредрик Сьоволд 20 Фредрик Сьоволд
Один Лурас Бьортуфт 4 Один Лурас Бьортуфт
Йощайн Гундерсен 6 Йощайн Гундерсен
Фредрик Андре Бьоркан 15 Фредрик Андре Бьоркан
Хакон Евджен 26 Хакон Евджен
Патрик Берг 7 Патрик Берг
Сондре Брунстад Фет 19 Сондре Брунстад Фет
Ole Didrik Blomberg 11 Ole Didrik Blomberg
Каспер Хог 9 Каспер Хог
Йенс Петер Хауге 10 Йенс Петер Хауге
Ян Зомер 1 Ян Зомер
Мануел Аканджи 25 Мануел Аканджи
Франческо Ачерби 15 Франческо Ачерби
Алесандро Бастони 95 Алесандро Бастони
Матео Дармиан 36 Матео Дармиан
Петър Сучич 8 Петър Сучич
Николо Барела 23 Николо Барела
Хенрих Мхитарян 22 Хенрих Мхитарян
Карлос Аугусто 30 Карлос Аугусто
Франческо Пио Еспозито 94 Франческо Пио Еспозито
Лаутаро Мартинес 10 Лаутаро Мартинес

Срещата по минути

89′ Isak Dybvik Määttä влезе на мястото на Сондре Брунстад Фет
А. Диуф влезе на мястото на Николо Барела 89′
89′ Хайтам Алеесами е сменен от Йощайн Гундерсен
78′ Андреас Хелмерсен е сменен от Каспер Хог
78′ Сондре Аукленд влезе на мястото на Ole Didrik Blomberg
77′ Ole Didrik Blomberg получи жълт картон
Пьотр Зелински е сменен от Хенрих Мхитарян 76′
Луис Енрике е сменен от Матео Дармиан 76′
Анже-Йоан Бони влезе на мястото на Франческо Пио Еспозито 75′
64′ Каспер Хог отбеляза гол!
61′ Йенс Петер Хауге отбеляза гол!
Маркус Тюрам влезе на мястото на Лаутаро Мартинес 61′
Франческо Пио Еспозито получи жълт картон 45′
Франческо Пио Еспозито отбеляза гол! 30′
20′ Сондре Брунстад Фет отбеляза гол!
Тагове:

манчестър сити интер финал атлетико мадрид треньор отбор страст Зимни олимпийски игри бодьо глимт МиланоКортина

