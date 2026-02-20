"Европа е бясна на Бодьо..."

Шампионската лига отново попадна в заглавията на норвежките медии благодарение на Бодьо Глимт. Докато скандинавската страна доминира на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина, футболният отбор от едноименния малък северен град успя да прикове вниманието на цяла Европа с изключителни резултати.

„Европа е бясна...“

Победите срещу Манчестър Сити и най-вече срещу Атлетико Мадрид, които им осигуриха място в плейофите, не бяха просто случайност. Под ръководството на Киетил Кнутсен, отборът се хвърли с цялата си страст и в първия мач от елиминационната фаза срещу Интер, доказвайки, че в Норвегия футбол може да играе на най-високо ниво.

Снимка: Reuters

В норвежките медии успехите на Бодьо се обсъждат наред с подвизите на спортистите на олимпийските игри. „Мислите ли, че Бодьо Глимт може да играе финал на Шампионската лига?“ пита изданието VG. Националният ежедневник Dagbladet от своя страна хвали крайбрежния тим: „Революцията на Бодьо в европейския футбол продължава.“

Истината е, че всяка похвала е недостатъчна за отбора, особено след паузата в Елитсериен, когато играха само 4 мача за 80 дни. Но репутацията им расте, особено след впечатляващите срещи срещу гранда от Милано. Дързостта и безстрашието на терена се превърнаха в запазена марка, а стадион „Аспмира“ с 8270 места може да се окаже тесен, ако отборът достигне следващия кръг.

Италианският поглед

В Италия реакцията е друга. „Бодьо е ад“, гърми Gazzetta dello Sport след загубата на отбора на Киву в Норвегия с 1:3. И докато се подготвят за реванш, италианските медии вече загатват, че ще им е нужно истинско чудо.

Магия

„Тук цари пълна футболна треска“, отбелязва и таблоидът Juniorskolen. "Норвежкият футбол плете своята мрежа, точно когато националният отбор се подготвя за световното първенство, а клубовете се стремят да оставят трайна следа в Европа", пише още изданието.

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Будьо/Глимт и Интер